vitaliian написав:juristkostya чето не восстановили бренды моб связи uni, банк хрещатик или банк аркада вряд ли восстановят, бренды имеют ценность пока генерируют прибыль, по личным брендам примеров в тысячу раз больше, что касается блогеров в кого они превратятся без площадки и аудитории?
Природа не терпит пустоты. Закроют одну площадку - тут же родится альтернатива, это неизбежно. И востребованный автор не потеряется. А если он потерялся - значит, был не так уж и востребован. Все как всегда.
vitaliian написав:juristkostya чето не восстановили бренды моб связи uni, банк хрещатик или банк аркада вряд ли восстановят, бренды имеют ценность пока генерируют прибыль, по личным брендам примеров в тысячу раз больше, что касается блогеров в кого они превратятся без площадки и аудитории?
Природа не терпит пустоты. Закроют одну площадку - тут же родится альтернатива, это неизбежно. И востребованный автор не потеряется. А если он потерялся - значит, был не так уж и востребован. Все как всегда.
Коболев был такой востребованный (судя по з/п) а как надоел заменили за 1 день. Со времён Иисуса Христа никто не востребован.
vitaliian написав:juristkostya чето не восстановили бренды моб связи uni, банк хрещатик или банк аркада вряд ли восстановят, бренды имеют ценность пока генерируют прибыль, по личным брендам примеров в тысячу раз больше, что касается блогеров в кого они превратятся без площадки и аудитории?
Природа не терпит пустоты. Закроют одну площадку - тут же родится альтернатива, это неизбежно. И востребованный автор не потеряется. А если он потерялся - значит, был не так уж и востребован. Все как всегда.
Коболев был такой востребованный (судя по з/п) а как надоел заменили за 1 день. Со времён Иисуса Христа никто не востребован.
спасибо за пример раскрученного блогера. Он же на перископе свою з.п. зашибал, я правильно вас понял? И на Ютюб не взяли, бедолагу.....
juristkostya ну извините я блогеров не смотрю и поимённо пострадавших привести в пример не могу. на ютубе уже другая экосистема, там свои блогеры рулят и перископных скорее всего подписчики не ждут. Это как известному персонажу переехать в Ростов, в Украине он был президент а в Ростове он кто?
ЕС отказывается от ВВП как интегральной метрики благосостояния. Декларативно об этом объявлено по итогам саммита лидеров стран союза в Порто. Деталей пока немного, но известно, что ВВП будут дополнять 14 других KPI, в первую очередь социальных, во вторую - экологических.
Это, казалось бы, незаметное событие окажет большое влияние на будущее развитие, поскольку затрагивает ключевое - мотивацию и целеполагание. Экономическая прибыль перестанет быть главенствующей, а эффективность государства, общества и личности будет измеряться по ценностям, качеству образования, здоровья, экологическому окружению, возможно, некому неденежному выражению счастья и т.д. И все это будет реализовано в государственной и надгосударственной политике, а не только синтетических показателях. Трансформация капитализма во что-то новое...
zРадио написав:ЕС отказывается от ВВП как интегральной метрики благосостояния. Декларативно об этом объявлено по итогам саммита лидеров стран союза в Порто. Деталей пока немного, но известно, что ВВП будут дополнять 14 других KPI, в первую очередь социальных, во вторую - экологических.
Это, казалось бы, незаметное событие окажет большое влияние на будущее развитие, поскольку затрагивает ключевое - мотивацию и целеполагание. Экономическая прибыль перестанет быть главенствующей, а эффективность государства, общества и личности будет измеряться по ценностям, качеству образования, здоровья, экологическому окружению, возможно, некому неденежному выражению счастья и т.д. И все это будет реализовано в государственной и надгосударственной политике, а не только синтетических показателях. Трансформация капитализма во что-то новое...
zРадио написав:ЕС отказывается от ВВП как интегральной метрики благосостояния. Декларативно об этом объявлено по итогам саммита лидеров стран союза в Порто. Деталей пока немного, но известно, что ВВП будут дополнять 14 других KPI, в первую очередь социальных, во вторую - экологических.
Это, казалось бы, незаметное событие окажет большое влияние на будущее развитие, поскольку затрагивает ключевое - мотивацию и целеполагание. Экономическая прибыль перестанет быть главенствующей, а эффективность государства, общества и личности будет измеряться по ценностям, качеству образования, здоровья, экологическому окружению, возможно, некому неденежному выражению счастья и т.д. И все это будет реализовано в государственной и надгосударственной политике, а не только синтетических показателях. Трансформация капитализма во что-то новое...
Надоело рисовать старую статистику. Решили выйти из положения изменением методики подсчёта. Классика
Сильно в этом сомневаюсь. Просто с ростом ВВП на душу каких-нибудь Брунея и Омана до уровня выше, чем в G7, сам показатель перестал показывать эквивалент человеческого развития. И с обратной стороны, ряд стран с низкими уровнями ВВП стал показывать высокий уровень продолжительности жизни, образования и индекса счастья. Плюс проблема высокоинтеллектуальных экономик - безработица, мотивированная автоматизацией и требующая решения в виде назначения базового основного дохода. Все в купе это делает невозможной использование единой метрики, отвечающей на все вопросы сразу
zРадио я никогда не понимал как ввп влияет на благосостояние, а безработицы типа нет? Может в 20м веке рост ввп автоматически означал рост занятости, сейчас много чего делают машины и от роста ввп люди могут не получить вообще ничего, только собственники и поставщики.
Надо безработицу мерять и медианную зарплату, это даст хоть какую-то адекватную картину сколько бедует а сколько жирует. А то на душу населения (в тч бомжа) выпадает 3000 долл ввп, смешно.