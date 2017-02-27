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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7685768676877688

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.1 5 59
26.00-26.50
2%
1
26.50-27.00
2%
1
27.00-27.50
22%
13
27.50-28.00
59%
35
28.00-28.50
8%
5
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
2%
1
29.50-30.00
0
0
Більше 30
5%
3
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 14:15

  zРадио написав:ЕС отказывается от ВВП как интегральной метрики благосостояния. Декларативно об этом объявлено по итогам саммита лидеров стран союза в Порто. Деталей пока немного, но известно, что ВВП будут дополнять 14 других KPI, в первую очередь социальных, во вторую - экологических.

Это, казалось бы, незаметное событие окажет большое влияние на будущее развитие, поскольку затрагивает ключевое - мотивацию и целеполагание. Экономическая прибыль перестанет быть главенствующей, а эффективность государства, общества и личности будет измеряться по ценностям, качеству образования, здоровья, экологическому окружению, возможно, некому неденежному выражению счастья и т.д. И все это будет реализовано в государственной и надгосударственной политике, а не только синтетических показателях. Трансформация капитализма во что-то новое...

The Porto declaration
https://www.consilium.europa.eu/en/pres ... claration/


ничего нового...все это проходили еще лет 10-15 назад (KPI, мотивацию и целеполагание),а неденежное выражение счастья лет 50-60 назад (лучший по профессии, грамота, доска почета, заслуженный/почетный работник, народный артист и тд)

немцы дарили именные часы от директора, англичане награждали доской(более 10 лет в компании)...лучшая награда-это бонус за успешный контракт или персональный бонус (от овнера)+бонус за выслугу лет

деньги все-равно останутся лучшим мерилом успешности(для 95% населения планеты)
prodigy
 
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