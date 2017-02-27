zРадио написав:ЕС отказывается от ВВП как интегральной метрики благосостояния. Декларативно об этом объявлено по итогам саммита лидеров стран союза в Порто. Деталей пока немного, но известно, что ВВП будут дополнять 14 других KPI, в первую очередь социальных, во вторую - экологических.
Это, казалось бы, незаметное событие окажет большое влияние на будущее развитие, поскольку затрагивает ключевое - мотивацию и целеполагание. Экономическая прибыль перестанет быть главенствующей, а эффективность государства, общества и личности будет измеряться по ценностям, качеству образования, здоровья, экологическому окружению, возможно, некому неденежному выражению счастья и т.д. И все это будет реализовано в государственной и надгосударственной политике, а не только синтетических показателях. Трансформация капитализма во что-то новое...
ничего нового...все это проходили еще лет 10-15 назад (KPI, мотивацию и целеполагание),а неденежное выражение счастья лет 50-60 назад (лучший по профессии, грамота, доска почета, заслуженный/почетный работник, народный артист и тд)
немцы дарили именные часы от директора, англичане награждали доской(более 10 лет в компании)...лучшая награда-это бонус за успешный контракт или персональный бонус (от овнера)+бонус за выслугу лет
деньги все-равно останутся лучшим мерилом успешности(для 95% населения планеты)
zРадио написав:ЕС отказывается от ВВП как интегральной метрики благосостояния. Декларативно об этом объявлено по итогам саммита лидеров стран союза в Порто. Деталей пока немного, но известно, что ВВП будут дополнять 14 других KPI, в первую очередь социальных, во вторую - экологических.
Это, казалось бы, незаметное событие окажет большое влияние на будущее развитие, поскольку затрагивает ключевое - мотивацию и целеполагание. Экономическая прибыль перестанет быть главенствующей, а эффективность государства, общества и личности будет измеряться по ценностям, качеству образования, здоровья, экологическому окружению, возможно, некому неденежному выражению счастья и т.д. И все это будет реализовано в государственной и надгосударственной политике, а не только синтетических показателях. Трансформация капитализма во что-то новое...
ничего нового...все это проходили еще лет 10-15 назад (KPI, мотивацию и целеполагание),а неденежное выражение счастья лет 50-60 назад (лучший по профессии, грамота, доска почета, заслуженный/почетный работник, народный артист и тд)
немцы дарили именные часы от директора, англичане награждали доской(более 10 лет в компании)...лучшая награда-это бонус за успешный контракт или персональный бонус (от овнера)+бонус за выслугу лет
деньги все-равно останутся лучшим мерилом успешности(для 95% населения планеты)
Отчасти согласен, отчасти - нет. Нематериальная мотивация наемного работника - это, и правда, фикция. Но сегодняшний вектор несколько иной.
Исторически, экономический рост находится в прямой корреляции и причинно-следственной связи с глубиной антропогенного следа. С большой долей вероятности, углеродная нейтральность будет оверхедом для бизнеса и государств. Поэтому за устойчивый рост (стратегию) придется расплачиваться прибылями (органикой). Поглядим
zРадио написав:Исторически, экономический рост находится в прямой корреляции и причинно-следственной связи с глубиной антропогенного следа. С большой долей вероятности, углеродная нейтральность будет оверхедом для бизнеса и государств. Поэтому за устойчивый рост (стратегию) придется расплачиваться прибылями (органикой). Поглядим