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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 76867687768876897690>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 63
26.00-26.50
3%
2
26.50-27.00
3%
2
27.00-27.50
21%
13
27.50-28.00
59%
37
28.00-28.50
8%
5
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
2%
1
29.50-30.00
0
0
Більше 30
5%
3
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 14:15

  zРадио написав:ЕС отказывается от ВВП как интегральной метрики благосостояния. Декларативно об этом объявлено по итогам саммита лидеров стран союза в Порто. Деталей пока немного, но известно, что ВВП будут дополнять 14 других KPI, в первую очередь социальных, во вторую - экологических.

Это, казалось бы, незаметное событие окажет большое влияние на будущее развитие, поскольку затрагивает ключевое - мотивацию и целеполагание. Экономическая прибыль перестанет быть главенствующей, а эффективность государства, общества и личности будет измеряться по ценностям, качеству образования, здоровья, экологическому окружению, возможно, некому неденежному выражению счастья и т.д. И все это будет реализовано в государственной и надгосударственной политике, а не только синтетических показателях. Трансформация капитализма во что-то новое...

The Porto declaration
https://www.consilium.europa.eu/en/pres ... claration/


ничего нового...все это проходили еще лет 10-15 назад (KPI, мотивацию и целеполагание),а неденежное выражение счастья лет 50-60 назад (лучший по профессии, грамота, доска почета, заслуженный/почетный работник, народный артист и тд)

немцы дарили именные часы от директора, англичане награждали доской(более 10 лет в компании)...лучшая награда-это бонус за успешный контракт или персональный бонус (от овнера)+бонус за выслугу лет

деньги все-равно останутся лучшим мерилом успешности(для 95% населения планеты)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 19:22

  fin написав:Так когда уже 27? В мае или в июне?

Напевне, вже ніколи... Так що беріть почім дають!
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 19:28

  prodigy написав:
  zРадио написав:ЕС отказывается от ВВП как интегральной метрики благосостояния. Декларативно об этом объявлено по итогам саммита лидеров стран союза в Порто. Деталей пока немного, но известно, что ВВП будут дополнять 14 других KPI, в первую очередь социальных, во вторую - экологических.

Это, казалось бы, незаметное событие окажет большое влияние на будущее развитие, поскольку затрагивает ключевое - мотивацию и целеполагание. Экономическая прибыль перестанет быть главенствующей, а эффективность государства, общества и личности будет измеряться по ценностям, качеству образования, здоровья, экологическому окружению, возможно, некому неденежному выражению счастья и т.д. И все это будет реализовано в государственной и надгосударственной политике, а не только синтетических показателях. Трансформация капитализма во что-то новое...

The Porto declaration
https://www.consilium.europa.eu/en/pres ... claration/


ничего нового...все это проходили еще лет 10-15 назад (KPI, мотивацию и целеполагание),а неденежное выражение счастья лет 50-60 назад (лучший по профессии, грамота, доска почета, заслуженный/почетный работник, народный артист и тд)

немцы дарили именные часы от директора, англичане награждали доской(более 10 лет в компании)...лучшая награда-это бонус за успешный контракт или персональный бонус (от овнера)+бонус за выслугу лет

деньги все-равно останутся лучшим мерилом успешности(для 95% населения планеты)


Отчасти согласен, отчасти - нет. Нематериальная мотивация наемного работника - это, и правда, фикция. Но сегодняшний вектор несколько иной.

Исторически, экономический рост находится в прямой корреляции и причинно-следственной связи с глубиной антропогенного следа. С большой долей вероятности, углеродная нейтральность будет оверхедом для бизнеса и государств. Поэтому за устойчивый рост (стратегию) придется расплачиваться прибылями (органикой). Поглядим
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 11:10

  zРадио написав:
  prodigy написав:
  zРадио написав:Е

Исторически, экономический рост находится в прямой корреляции и причинно-следственной связи с глубиной антропогенного следа. С большой долей вероятности, углеродная нейтральность будет оверхедом для бизнеса и государств. Поэтому за устойчивый рост (стратегию) придется расплачиваться прибылями (органикой). Поглядим


Здравствуйте .
Я очень прошу пояснить значение "антропогенного следа " и "углеродная нейтральность".
С Утра продажа была 27. 78 .
К обеду 27 . 76 .(откорректировал )
По отзывам продающих , не сильно и берут .
Востаннє редагувалось холява в Вів 11 тра, 2021 11:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 11:21

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
11.05.2021......................27,6822
Гривна укрепилась на 8 копеек.
Открылись на 6 копеек ниже закрытия пятницы со спредом 2 копейки и сразу же опустились еще на копейку. После небольшой паузы выросли на копейку и еще постояли. После 11 опустились на 2 копейки, но после небольшой паузы выросли на копейку, а потом еще на полкопейки.
Индекс доллара, после падения в пятницу, выходные провел в колебаниях на одном уровне. С утра есть небольшое падение, но пока в пределах диапазона вчерашних колебаний.
Справочный курс встретили котировками 27.6750 - 27.6950, что на полкопейки ниже открытия. Куда идти, пока не знаем.

НБУ в пятницу на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах незначительно увеличились. Большая часть ликвидности, высвободившейся в результате сокращения объема суточных сертификатов, ушла в тендерные сертификаты и наличные. Примечательно, что впервые за многие месяцы ни один из банков не пришел за рефинансом, возврат рефинанса был незначительным.

В четверг объем МБ подскочил с 362.1 до весьма внушительных 630.7 млн. Обороты чистые. Похоже, рынок наверстывал упущенное за длинные выходные. Клиентские обороты также существенно выросли, спрос существенно превысил предложение.

  холява написав:Я очень прошу пояснить значение "антропогенного следа "

Глубина антропогенного следа - это расстояние между корнями груши и закопанными под ней долларами :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 11:23

Сибарит

Мда , ответом удовлетворен .
Чувствую пробелы в образовании .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 11:55

  холява написав:
Мда , ответом удовлетворен .
.

А курсом Вы удовлетворены?
Граждане, это же победа, а не показное победобесие над зелёным змием, имеем ниже 27.70 на межбанке и по продаже тоже.
Ну это же настоящая весна, хотя по календарю скоро лето.😏
До 20 июля будем наверное поближе тулиться к 27.50, ниже НБУ не даст.
Короче всё тип топ. Спасибо власти за стабильность. Без сарказма. Мне кажется ситуация реально устаканивается, падать перестали, среди знакомых замаячил сдержанный оптимизм под лозунгом "лишь бы не хуже")
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 11:58

  холява написав:Я очень прошу пояснить значение "антропогенного следа " и "углеродная нейтральность".

Це по новому, по модному, як бідних будуть грабувати, а багаті - багатіти :mrgreen:

зі. Ось, приклад, Йоропа через "5" років (може раніше, може пізніше) обкладе наші вугільні електростанції "вуглецевим" податком, і доведеться закривати чи платити.

Як наслідок, буде чи недостатача електрики (по гадинах), чи тариф в 5 разів више ніж наразі, чи комбінація вище названих варіантів з невідомими нам ще варіантами...
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 12:09

somilitark
Сдержанный оптимизм?...
За год: подсолнечное масло - по цене дешевого вина, гречька - по цене халвы, батон - по цене печенья...
Тарифы - туда же.
В соседнем ларьке, где торгуют тортами и т.п., цены ровно х2 за год.
Зато можна жрать дешевый зеленый бакс.
g_al1
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 12:15

  g_al1 написав:somilitark
Сдержанный оптимизм?...
За год: подсолнечное масло - по цене дешевого вина, гречька - по цене халвы, батон - по цене печенья...
Тарифы - туда же.
В соседнем ларьке, где торгуют тортами и т.п., цены ровно х2 за год.
Зато можна жрать дешевый зеленый бакс.

Спасібо діду за заполірований черенок лопіти... :mrgreen:
change_pm
 
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