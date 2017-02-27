Додано: Вів 11 тра, 2021 11:21

холява написав: Я очень прошу пояснить значение "антропогенного следа " Я очень прошу пояснить значение "антропогенного следа "

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0011.05.2021......................Гривна укрепилась на 8 копеек.Открылись на 6 копеек ниже закрытия пятницы со спредом 2 копейки и сразу же опустились еще на копейку. После небольшой паузы выросли на копейку и еще постояли. После 11 опустились на 2 копейки, но после небольшой паузы выросли на копейку, а потом еще на полкопейки.Индекс доллара, после падения в пятницу, выходные провел в колебаниях на одном уровне. С утра есть небольшое падение, но пока в пределах диапазона вчерашних колебаний.Справочный курс встретили котировками 27.6750 - 27.6950, что на полкопейки ниже открытия. Куда идти, пока не знаем.НБУ в пятницу на рынок не выходил.Остатки на коррсчетах незначительно увеличились. Большая часть ликвидности, высвободившейся в результате сокращения объема суточных сертификатов, ушла в тендерные сертификаты и наличные. Примечательно, что впервые за многие месяцы ни один из банков не пришел за рефинансом, возврат рефинанса был незначительным.В четверг объем МБ подскочил с 362.1 до весьма внушительных 630.7 млн. Обороты чистые. Похоже, рынок наверстывал упущенное за длинные выходные. Клиентские обороты также существенно выросли, спрос существенно превысил предложение.Глубина антропогенного следа - это расстояние между корнями груши и закопанными под ней долларами