zРадио написав:ЕС отказывается от ВВП как интегральной метрики благосостояния. Декларативно об этом объявлено по итогам саммита лидеров стран союза в Порто. Деталей пока немного, но известно, что ВВП будут дополнять 14 других KPI, в первую очередь социальных, во вторую - экологических.
Это, казалось бы, незаметное событие окажет большое влияние на будущее развитие, поскольку затрагивает ключевое - мотивацию и целеполагание. Экономическая прибыль перестанет быть главенствующей, а эффективность государства, общества и личности будет измеряться по ценностям, качеству образования, здоровья, экологическому окружению, возможно, некому неденежному выражению счастья и т.д. И все это будет реализовано в государственной и надгосударственной политике, а не только синтетических показателях. Трансформация капитализма во что-то новое...
А курсом Вы удовлетворены? Граждане, это же победа, а не показное победобесие над зелёным змием, имеем ниже 27.70 на межбанке и по продаже тоже. Ну это же настоящая весна, хотя по календарю скоро лето.😏 До 20 июля будем наверное поближе тулиться к 27.50, ниже НБУ не даст. Короче всё тип топ. Спасибо власти за стабильность. Без сарказма. Мне кажется ситуация реально устаканивается, падать перестали, среди знакомых замаячил сдержанный оптимизм под лозунгом "лишь бы не хуже")
євра виросла, EUR/USD 1.21673 +0.30% і дерево теж поміцнішало USD/RUB 1:1 73.8275 -0.45%
гривня в загальному тренді відносно нікомунепотрібного, ясно, що перемога, подивимся на курс, коли євро пірне назад під 1.20!
g_al1 написав:somilitark Сдержанный оптимизм?... За год: подсолнечное масло - по цене дешевого вина, гречька - по цене халвы, батон - по цене печенья... Тарифы - туда же. В соседнем ларьке, где торгуют тортами и т.п., цены ровно х2 за год. Зато можна жрать дешевый зеленый бакс.
Напишите дяде Сэму письмо? Что они там заигрались в игры с печатным станком? А про торты неправда, они толком не подорожали, а какие такие тарифы в 2 раза? Или вы о эл.энергии до 100 квт? Население к вам прислушалось и сдало 541 мио баксов в апреле, так что вы правы, если хочешь тортик и мороженное, отдай Родине валюту🤑
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 11 тра, 2021 12:42, всього редагувалось 1 раз.
g_al1 написав:somilitark Сдержанный оптимизм?... За год: подсолнечное масло - по цене дешевого вина, гречька - по цене халвы, батон - по цене печенья... Тарифы - туда же. В соседнем ларьке, где торгуют тортами и т.п., цены ровно х2 за год. Зато можна жрать дешевый зеленый бакс.
Напишите дяде Сэму письмо? Что они там заигрались в игры с печатным станком? А про торты неправда, они толком не подорожали, а какие такие тарифы в 2 раза? Или вы о эл.энергии до 100 квт? Население к вам пришлушалось и сдало 541 мио баксов в апреле, так что вы правы, если хочешь тортик и мороженное, отдай Родине валюту🤑
Так це що показник покращення? Чи це все ж таки більше показник погіршення?
А курсом Вы удовлетворены? Граждане, это же победа, а не показное победобесие над зелёным змием, имеем ниже 27.70 на межбанке и по продаже тоже. Ну это же настоящая весна, хотя по календарю скоро лето.😏 До 20 июля будем наверное поближе тулиться к 27.50, ниже НБУ не даст. Короче всё тип топ. Спасибо власти за стабильность. Без сарказма. Мне кажется ситуация реально устаканивается, падать перестали, среди знакомых замаячил сдержанный оптимизм под лозунгом "лишь бы не хуже")
євра виросла, EUR/USD 1.21673 +0.30% і дерево теж поміцнішало USD/RUB 1:1 73.8275 -0.45%
гривня в загальному тренді відносно нікомунепотрібного, ясно, що перемога, подивимся на курс, коли євро пірне назад під 1.20!
Нет денег в мире кроме доллара(с). С шекелями не сравнивайте, пусть там сами варятся в собственном соку.