g_al1 написав:somilitark Сдержанный оптимизм?... За год: подсолнечное масло - по цене дешевого вина, гречька - по цене халвы, батон - по цене печенья... Тарифы - туда же. В соседнем ларьке, где торгуют тортами и т.п., цены ровно х2 за год. Зато можна жрать дешевый зеленый бакс.
Напишите дяде Сэму письмо? Что они там заигрались в игры с печатным станком? А про торты неправда, они толком не подорожали, а какие такие тарифы в 2 раза? Или вы о эл.энергии до 100 квт? Население к вам пришлушалось и сдало 541 мио баксов в апреле, так что вы правы, если хочешь тортик и мороженное, отдай Родине валюту🤑
Так це що показник покращення? Чи це все ж таки більше показник погіршення?
g_al1 написав:somilitark Сдержанный оптимизм?... За год: подсолнечное масло - по цене дешевого вина, гречька - по цене халвы, батон - по цене печенья... Тарифы - туда же. В соседнем ларьке, где торгуют тортами и т.п., цены ровно х2 за год. Зато можна жрать дешевый зеленый бакс.
Напишите дяде Сэму письмо? Что они там заигрались в игры с печатным станком? А про торты неправда, они толком не подорожали, а какие такие тарифы в 2 раза? Или вы о эл.энергии до 100 квт? Население к вам пришлушалось и сдало 541 мио баксов в апреле, так что вы правы, если хочешь тортик и мороженное, отдай Родине валюту🤑
Так це що показник покращення? Чи це все ж таки більше показник погіршення?
зі. Що буде, коли в матрасі буде нуль?...
тогда па 50 а пока в мешке что то шевелится то 28-
Не берите в голову. Никакого образования не хватит, чтобы уследить за терминологией, порождаемой наукообразным маркетингом, особенно, если она перепутана при употреблении. Нам пытаются продать экологию, играя на природной мании величия человечества, которому очень нравится преувеличивать свое влияние. Т.к. продают оптом и всем, отвертеться у нас не получится. Можно расслабиться и не пытаться вникать в детали. Просто улыбаемся и машем В конце концов, для экономики может быть позитивом расширение хоть и бессмысленных, но достаточно емких рынков. Это ничем не хуже гонки за мегапикселями в телефоне.