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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7688768976907691>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 65
26.00-26.50
3%
2
26.50-27.00
3%
2
27.00-27.50
20%
13
27.50-28.00
58%
38
28.00-28.50
9%
6
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
2%
1
29.50-30.00
0
0
Більше 30
5%
3
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 12:50

  change_pm написав:
  somilitark написав:
  g_al1 написав:somilitark
Сдержанный оптимизм?...
За год: подсолнечное масло - по цене дешевого вина, гречька - по цене халвы, батон - по цене печенья...
Тарифы - туда же.
В соседнем ларьке, где торгуют тортами и т.п., цены ровно х2 за год.
Зато можна жрать дешевый зеленый бакс.

Напишите дяде Сэму письмо?
Что они там заигрались в игры с печатным станком?
А про торты неправда, они толком не подорожали, а какие такие тарифы в 2 раза? Или вы о эл.энергии до 100 квт?
Население к вам пришлушалось и сдало 541 мио баксов в апреле, так что вы правы, если хочешь тортик и мороженное, отдай Родине валюту🤑

Так це що показник покращення? Чи це все ж таки більше показник погіршення?

зі. Що буде, коли в матрасі буде нуль?...
тогда па 50 а пока в мешке что то шевелится то 28-
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 12:59

От бачите, хлопці, а сомік каже, шо коли в матрасі буде нуль, то це ОК :)

Поїдуть во "вроцлави", зароблять, перешлють, підтримають...

зі. Пишу зі "вроцлавів"...тчк припинив пересилати два роки тому...тчк
клав на шмиканоміку бєтономішалку...тчк
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 13:00

  Qwerty написав:
  fin написав:Так когда уже 27? В мае или в июне?

Напевне, вже ніколи... Так що беріть почім дають!
Не согласен. Зачем брать по 27,75 если немножко подождать и возьму по 27 или 27,05.
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 13:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Чувствую пробелы в образовании

Не берите в голову.
Никакого образования не хватит, чтобы уследить за терминологией, порождаемой наукообразным маркетингом, особенно, если она перепутана при употреблении.
Нам пытаются продать экологию, играя на природной мании величия человечества, которому очень нравится преувеличивать свое влияние.
Т.к. продают оптом и всем, отвертеться у нас не получится. Можно расслабиться и не пытаться вникать в детали. Просто улыбаемся и машем :)
В конце концов, для экономики может быть позитивом расширение хоть и бессмысленных, но достаточно емких рынков. Это ничем не хуже гонки за мегапикселями в телефоне.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 13:04

  somilitark написав:Чанжу.

зі. Що буде, коли в матрасі буде нуль?...

Поедут на Вроцлавы, заработают валюту и привезут.
Так что не делается, всё к лучшему. Будет ещё больше валюты🥲[/quote]
Хотів запитати...

Насклільки ти подорожчав за останні 10 років?

- 2011 - 100% (кеш, активи в уе)
- 2021 - ...% від 11 року (кеш, активи в уе)

зі. Є питання ще про рівень оптимізму на наступні, але це вже після відповіді...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 13:10

А с ценами у нас конечно дурдом. Знакомые муж с женой в январе приехали с Чехии с работы на хлебзаводе, неделю назад снова туда вернулись. Звонили и говорят, что цены на все какие были в январе, такие и сейчас. Вот почему у нас так не может?
fin
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 13:13

  fin написав:А с ценами у нас конечно дурдом. Знакомые муж с женой в январе приехали с Чехии с работы на хлебзаводе, неделю назад снова туда вернулись. Звонили и говорят, что цены на все какие были в январе, такие и сейчас. Вот почему у нас так не может?

подивись в 11:50 написав, такі самі питання...
Інвестуємо в нерухомість закордоном

зі. може шось зв"язано зі словом "терпіти"?
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 13:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вкладчик1234 написав:Прикупил пару к баксов в альфе онлайн по 27,72

Тем временем тас понизил цену до 27,70. Может и там купить? :)
Або знову в Альфі по 27.69:)
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 14:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  stryzhko написав:Або знову в Альфі по 27.69:)

я бы все таки подождал по 8
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 14:52

  change_pm написав:
зі. Є питання ще про рівень оптимізму на наступні, але це вже після відповіді...

Попрошу не тыкать, я с вами коров не пас.
По теме. Мб 62 на 64.
Спасибо партии за стабильность.
А активы я не считаю.
Есть авто, есть квартира.
Есть всё что надо для жизни, а тут ещё ревал.
Короче всё есть, ничего не надо😉
somilitark
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