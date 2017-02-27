Додано: Вів 11 тра, 2021 15:00

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з.................11.05.2021..........12.05.2021

дата розрахунку................07.05.2021...........11.05.2021

Євро...................................33,4904................33,6728...+0.54%

Долар США........................27,7641................27,6744...-0.32%

После полудня гривна прибавила еще почти копейку.

Открылись на 6 копеек ниже закрытия пятницы со спредом 2 копейки и сразу же опустились еще на копейку. После небольшой паузы выросли на копейку и еще постояли. После 11 опустились на 2 копейки, но после небольшой паузы выросли на копейку, а потом еще на полкопейки.

Индекс доллара, после падения в пятницу, выходные провел в колебаниях на одном уровне. С утра есть небольшое падение, но пока в пределах диапазона вчерашних колебаний.

Справочный курс встретили котировками 27.6750 - 27.6950, что на полкопейки ниже открытия. Куда идти, пока не знаем.

После 12 снова развернулись и опустились на 1.5 копейки. После обеда наконец то определились с направлением движения и двинулись вниз немного быстрее. К 15-30 опустились на 4 копейки.

В мире доллар успел немного упасть, а потом восстановиться до полуденного уровня.

Официальный курс встретили котировками 27.6200 - 27.6400. За день опустились на 6 копеек относительно открытия и на 12 копеек относительно закрытия пятницы.



Этот день в истории:

2020 - 26.8196 (+0) +82

2019 - 26.2059 (-4/0*) +143



2018 - 26.1980 (+0)

2017 - 26.4289 (-3)

* По результатам торгов 10 мая/после рабочей субботы