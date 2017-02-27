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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7688768976907691

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 65
26.00-26.50
3%
2
26.50-27.00
3%
2
27.00-27.50
20%
13
27.50-28.00
58%
38
28.00-28.50
9%
6
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
2%
1
29.50-30.00
0
0
Більше 30
5%
3
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 15:00

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................11.05.2021..........12.05.2021
дата розрахунку................07.05.2021...........11.05.2021
Євро...................................33,4904................33,6728...+0.54%
Долар США........................27,7641................27,6744...-0.32%
После полудня гривна прибавила еще почти копейку.
Открылись на 6 копеек ниже закрытия пятницы со спредом 2 копейки и сразу же опустились еще на копейку. После небольшой паузы выросли на копейку и еще постояли. После 11 опустились на 2 копейки, но после небольшой паузы выросли на копейку, а потом еще на полкопейки.
Индекс доллара, после падения в пятницу, выходные провел в колебаниях на одном уровне. С утра есть небольшое падение, но пока в пределах диапазона вчерашних колебаний.
Справочный курс встретили котировками 27.6750 - 27.6950, что на полкопейки ниже открытия. Куда идти, пока не знаем.
После 12 снова развернулись и опустились на 1.5 копейки. После обеда наконец то определились с направлением движения и двинулись вниз немного быстрее. К 15-30 опустились на 4 копейки.
В мире доллар успел немного упасть, а потом восстановиться до полуденного уровня.
Официальный курс встретили котировками 27.6200 - 27.6400. За день опустились на 6 копеек относительно открытия и на 12 копеек относительно закрытия пятницы.

Этот день в истории:
2020 - 26.8196 (+0) +82
2019 - 26.2059 (-4/0*) +143

2018 - 26.1980 (+0)
2017 - 26.4289 (-3)
* По результатам торгов 10 мая/после рабочей субботы
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 15:13

М-да, доллар камнем вниз. Альфа уже по 27,68 наливает. И ощущение, что будем лететь дальше. Пока НБУ не остановит. Но он что-то не спешит, хотя раньше на этом уровне уже появлялся жестко.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 15:31

  kluychkooleg написав:М-да, доллар камнем вниз.

Мама мия. 59 на 61.
Вот что значит двойное предложение.
Мне нравиццо такое кино.
Правда завтра отскочим назад, будет двойная порция покупателей.
Зато сегодня праздник и по-настоящему весеннее солнышко и тепло.
somilitark
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