Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.................11.05.2021..........12.05.2021 дата розрахунку................07.05.2021...........11.05.2021 Євро...................................33,4904................33,6728...+0.54% Долар США........................27,7641................27,6744...-0.32% После полудня гривна прибавила еще почти копейку. Открылись на 6 копеек ниже закрытия пятницы со спредом 2 копейки и сразу же опустились еще на копейку. После небольшой паузы выросли на копейку и еще постояли. После 11 опустились на 2 копейки, но после небольшой паузы выросли на копейку, а потом еще на полкопейки. Индекс доллара, после падения в пятницу, выходные провел в колебаниях на одном уровне. С утра есть небольшое падение, но пока в пределах диапазона вчерашних колебаний. Справочный курс встретили котировками 27.6750 - 27.6950, что на полкопейки ниже открытия. Куда идти, пока не знаем. После 12 снова развернулись и опустились на 1.5 копейки. После обеда наконец то определились с направлением движения и двинулись вниз немного быстрее. К 15-30 опустились на 4 копейки. В мире доллар успел немного упасть, а потом восстановиться до полуденного уровня. Официальный курс встретили котировками 27.6200 - 27.6400. За день опустились на 6 копеек относительно открытия и на 12 копеек относительно закрытия пятницы.
Этот день в истории: 2020 - 26.8196 (+0) +82 2019 - 26.2059 (-4/0*) +143
2018 - 26.1980 (+0) 2017 - 26.4289 (-3) * По результатам торгов 10 мая/после рабочей субботы
Мама мия. 59 на 61. Вот что значит двойное предложение. Мне нравиццо такое кино. Правда завтра отскочим назад, будет двойная порция покупателей. Зато сегодня праздник и по-настоящему весеннее солнышко и тепло.
fin написав:А с ценами у нас конечно дурдом. Знакомые муж с женой в январе приехали с Чехии с работы на хлебзаводе, неделю назад снова туда вернулись. Звонили и говорят, что цены на все какие были в январе, такие и сейчас. Вот почему у нас так не может?
У нас время движется быстрее, сколько в чехии за 20 лет было майданов и девалов?
Розміщення скромне, очевидно, що нерезидентів сьогодні там немає. Але пропозиції валюти більш ніж достатньо навіть враховуючи, що держбанки продовжували купляти валюту. viewtopic.php?p=5224247#p5224247 Були тут закиди, що суттєвий ріст цін на сг продукцію і експорт металургійної галузі нівелюється ростом цін на нафту і газ. Думка слушна, але справа в тому,що газ поки не закуповується, а пікові обсяги експорту нафтопродуктів минули. НБУ зміцнення грн не стримує. Причин кілька: недавно розмістили євробонди; дає змогу держмонополіям намалювати "прибуток" за рахунок курсових різниць (адже минулорічні збитки цих же субєктів господарювання, здебільшого через ту таки курсову різницю, хто тільки не витикнув можновладцям); крім того, таке малювання прибутку потрібно автодорам з залізницями, адже вони також націлилися на розміщення євробондів і прибутки їм потрібні; ну і держборг в нацвалюті зменшується, адже це також "малює" стабільність як держбюджету, так і тих таки держпідприємств (одним з яких євробонди розміщати, інших продавати збираються). А купить нацбанк трохи пізніше, відчутно дешевше, адже і металурги-аграрії-айтішники-дроворуби скоро значно більше валюти отримають за експорт, також, підозрюю, "нерезиденти" з олігархами будуть робити вклад у відновлення економіки (купувати можливість далі працювати і діяти). Не просто так же ж РНБО "інвентаризацію" олігархів провела...