RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7688768976907691

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 65
26.00-26.50
3%
2
26.50-27.00
3%
2
27.00-27.50
20%
13
27.50-28.00
58%
38
28.00-28.50
9%
6
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
2%
1
29.50-30.00
0
0
Більше 30
5%
3
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 15:00

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................11.05.2021..........12.05.2021
дата розрахунку................07.05.2021...........11.05.2021
Євро...................................33,4904................33,6728...+0.54%
Долар США........................27,7641................27,6744...-0.32%
После полудня гривна прибавила еще почти копейку.
Открылись на 6 копеек ниже закрытия пятницы со спредом 2 копейки и сразу же опустились еще на копейку. После небольшой паузы выросли на копейку и еще постояли. После 11 опустились на 2 копейки, но после небольшой паузы выросли на копейку, а потом еще на полкопейки.
Индекс доллара, после падения в пятницу, выходные провел в колебаниях на одном уровне. С утра есть небольшое падение, но пока в пределах диапазона вчерашних колебаний.
Справочный курс встретили котировками 27.6750 - 27.6950, что на полкопейки ниже открытия. Куда идти, пока не знаем.
После 12 снова развернулись и опустились на 1.5 копейки. После обеда наконец то определились с направлением движения и двинулись вниз немного быстрее. К 15-30 опустились на 4 копейки.
В мире доллар успел немного упасть, а потом восстановиться до полуденного уровня.
Официальный курс встретили котировками 27.6200 - 27.6400. За день опустились на 6 копеек относительно открытия и на 12 копеек относительно закрытия пятницы.

Этот день в истории:
2020 - 26.8196 (+0) +82
2019 - 26.2059 (-4/0*) +143

2018 - 26.1980 (+0)
2017 - 26.4289 (-3)
* По результатам торгов 10 мая/после рабочей субботы
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5785
З нами з: 02.09.15
Подякував: 4018 раз.
Подякували: 11837 раз.
 
Профіль
29
13
28
2
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 15:13

М-да, доллар камнем вниз. Альфа уже по 27,68 наливает. И ощущение, что будем лететь дальше. Пока НБУ не остановит. Но он что-то не спешит, хотя раньше на этом уровне уже появлялся жестко.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 782
З нами з: 30.12.19
Подякував: 18 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 15:31

  kluychkooleg написав:М-да, доллар камнем вниз.

Мама мия. 59 на 61.
Вот что значит двойное предложение.
Мне нравиццо такое кино.
Правда завтра отскочим назад, будет двойная порция покупателей.
Зато сегодня праздник и по-настоящему весеннее солнышко и тепло.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11780
З нами з: 30.12.09
Подякував: 373 раз.
Подякували: 2985 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 16:02

  fin написав:А с ценами у нас конечно дурдом. Знакомые муж с женой в январе приехали с Чехии с работы на хлебзаводе, неделю назад снова туда вернулись. Звонили и говорят, что цены на все какие были в январе, такие и сейчас. Вот почему у нас так не может?

У нас время движется быстрее, сколько в чехии за 20 лет было майданов и девалов?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6947
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1355 раз.
Подякували: 1914 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 16:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

аукцион МинФина +1.427 ярда
Олежан
 
Повідомлень: 300
З нами з: 01.12.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 17:59

  Олежан написав:аукцион МинФина +1.427 ярда
Розміщення скромне, очевидно, що нерезидентів сьогодні там немає. Але пропозиції валюти більш ніж достатньо навіть враховуючи, що держбанки продовжували купляти валюту. viewtopic.php?p=5224247#p5224247
Були тут закиди, що суттєвий ріст цін на сг продукцію і експорт металургійної галузі нівелюється ростом цін на нафту і газ. Думка слушна, але справа в тому,що газ поки не закуповується, а пікові обсяги експорту нафтопродуктів минули.
НБУ зміцнення грн не стримує. Причин кілька: недавно розмістили євробонди; дає змогу держмонополіям намалювати "прибуток" за рахунок курсових різниць (адже минулорічні збитки цих же субєктів господарювання, здебільшого через ту таки курсову різницю, хто тільки не витикнув можновладцям); крім того, таке малювання прибутку потрібно автодорам з залізницями, адже вони також націлилися на розміщення євробондів і прибутки їм потрібні; ну і держборг в нацвалюті зменшується, адже це також "малює" стабільність як держбюджету, так і тих таки держпідприємств (одним з яких євробонди розміщати, інших продавати збираються).
А купить нацбанк трохи пізніше, відчутно дешевше, адже і металурги-аграрії-айтішники-дроворуби скоро значно більше валюти отримають за експорт, також, підозрюю, "нерезиденти" з олігархами будуть робити вклад у відновлення економіки (купувати можливість далі працювати і діяти). Не просто так же ж РНБО "інвентаризацію" олігархів провела... :mrgreen:
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 3883
З нами з: 10.03.14
Подякував: 4974 раз.
Подякували: 4721 раз.
 
Профіль
3
7
18
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 18:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Розміщення скромне, очевидно, що нерезидентів сьогодні там немає.

Вероятно, но не очевидно.
Треть бумаг длинноваты для резидентов.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5785
З нами з: 02.09.15
Подякував: 4018 раз.
Подякували: 11837 раз.
 
Профіль
29
13
28
2
  #<1 ... 7688768976907691
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, Oktawa і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2486, 2487, 2488
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
24873 3382775
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 тра, 2021 16:03
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 745, 746, 747
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7469 1793196
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 тра, 2021 08:51
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 81, 82, 83
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
824 213086
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 тра, 2021 19:58
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.