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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7689769076917692>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 66
26.00-26.50
3%
2
26.50-27.00
3%
2
27.00-27.50
20%
13
27.50-28.00
59%
39
28.00-28.50
9%
6
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
2%
1
29.50-30.00
0
0
Більше 30
5%
3
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 15:00

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................11.05.2021..........12.05.2021
дата розрахунку................07.05.2021...........11.05.2021
Євро...................................33,4904................33,6728...+0.54%
Долар США........................27,7641................27,6744...-0.32%
После полудня гривна прибавила еще почти копейку.
Открылись на 6 копеек ниже закрытия пятницы со спредом 2 копейки и сразу же опустились еще на копейку. После небольшой паузы выросли на копейку и еще постояли. После 11 опустились на 2 копейки, но после небольшой паузы выросли на копейку, а потом еще на полкопейки.
Индекс доллара, после падения в пятницу, выходные провел в колебаниях на одном уровне. С утра есть небольшое падение, но пока в пределах диапазона вчерашних колебаний.
Справочный курс встретили котировками 27.6750 - 27.6950, что на полкопейки ниже открытия. Куда идти, пока не знаем.
После 12 снова развернулись и опустились на 1.5 копейки. После обеда наконец то определились с направлением движения и двинулись вниз немного быстрее. К 15-30 опустились на 4 копейки.
В мире доллар успел немного упасть, а потом восстановиться до полуденного уровня.
Официальный курс встретили котировками 27.6200 - 27.6400. За день опустились на 6 копеек относительно открытия и на 12 копеек относительно закрытия пятницы.

Этот день в истории:
2020 - 26.8196 (+0) +82
2019 - 26.2059 (-4/0*) +143

2018 - 26.1980 (+0)
2017 - 26.4289 (-3)
* По результатам торгов 10 мая/после рабочей субботы
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 15:13

М-да, доллар камнем вниз. Альфа уже по 27,68 наливает. И ощущение, что будем лететь дальше. Пока НБУ не остановит. Но он что-то не спешит, хотя раньше на этом уровне уже появлялся жестко.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 15:31

  kluychkooleg написав:М-да, доллар камнем вниз.

Мама мия. 59 на 61.
Вот что значит двойное предложение.
Мне нравиццо такое кино.
Правда завтра отскочим назад, будет двойная порция покупателей.
Зато сегодня праздник и по-настоящему весеннее солнышко и тепло.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 16:02

  fin написав:А с ценами у нас конечно дурдом. Знакомые муж с женой в январе приехали с Чехии с работы на хлебзаводе, неделю назад снова туда вернулись. Звонили и говорят, что цены на все какие были в январе, такие и сейчас. Вот почему у нас так не может?

У нас время движется быстрее, сколько в чехии за 20 лет было майданов и девалов?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 16:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

аукцион МинФина +1.427 ярда
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 17:59

  Олежан написав:аукцион МинФина +1.427 ярда
Розміщення скромне, очевидно, що нерезидентів сьогодні там немає. Але пропозиції валюти більш ніж достатньо навіть враховуючи, що держбанки продовжували купляти валюту. viewtopic.php?p=5224247#p5224247
Були тут закиди, що суттєвий ріст цін на сг продукцію і експорт металургійної галузі нівелюється ростом цін на нафту і газ. Думка слушна, але справа в тому,що газ поки не закуповується, а пікові обсяги експорту нафтопродуктів минули.
НБУ зміцнення грн не стримує. Причин кілька: недавно розмістили євробонди; дає змогу держмонополіям намалювати "прибуток" за рахунок курсових різниць (адже минулорічні збитки цих же субєктів господарювання, здебільшого через ту таки курсову різницю, хто тільки не витикнув можновладцям); крім того, таке малювання прибутку потрібно автодорам з залізницями, адже вони також націлилися на розміщення євробондів і прибутки їм потрібні; ну і держборг в нацвалюті зменшується, адже це також "малює" стабільність як держбюджету, так і тих таки держпідприємств (одним з яких євробонди розміщати, інших продавати збираються).
А купить нацбанк трохи пізніше, відчутно дешевше, адже і металурги-аграрії-айтішники-дроворуби скоро значно більше валюти отримають за експорт, також, підозрюю, "нерезиденти" з олігархами будуть робити вклад у відновлення економіки (купувати можливість далі працювати і діяти). Не просто так же ж РНБО "інвентаризацію" олігархів провела... :mrgreen:
orest
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 18:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Розміщення скромне, очевидно, що нерезидентів сьогодні там немає.

Вероятно, но не очевидно.
Треть бумаг длинноваты для резидентов.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 18:38

  orest написав:
  Олежан написав:аукцион МинФина +1.427 ярда
Розміщення скромне, очевидно, що нерезидентів сьогодні там немає. Але пропозиції валюти більш ніж достатньо навіть враховуючи, що держбанки продовжували купляти валюту. viewtopic.php?p=5224247#p5224247
Були тут закиди, що суттєвий ріст цін на сг продукцію і експорт металургійної галузі нівелюється ростом цін на нафту і газ. Думка слушна, але справа в тому,що газ поки не закуповується, а пікові обсяги експорту нафтопродуктів минули.
НБУ зміцнення грн не стримує. Причин кілька: недавно розмістили євробонди; дає змогу держмонополіям намалювати "прибуток" за рахунок курсових різниць (адже минулорічні збитки цих же субєктів господарювання, здебільшого через ту таки курсову різницю, хто тільки не витикнув можновладцям); крім того, таке малювання прибутку потрібно автодорам з залізницями, адже вони також націлилися на розміщення євробондів і прибутки їм потрібні; ну і держборг в нацвалюті зменшується, адже це також "малює" стабільність як держбюджету, так і тих таки держпідприємств (одним з яких євробонди розміщати, інших продавати збираються).
А купить нацбанк трохи пізніше, відчутно дешевше, адже і металурги-аграрії-айтішники-дроворуби скоро значно більше валюти отримають за експорт, також, підозрюю, "нерезиденти" з олігархами будуть робити вклад у відновлення економіки (купувати можливість далі працювати і діяти). Не просто так же ж РНБО "інвентаризацію" олігархів провела... :mrgreen:


в пятницу 14го будут данные по ВВП за 1 квартал...какой прогноз у публики (-0,5-1,0%)??
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 18:40

  Сибарит написав:
  orest написав:Розміщення скромне, очевидно, що нерезидентів сьогодні там немає.

Вероятно, но не очевидно.
Треть бумаг длинноваты для резидентов.

Але не для юриків як от "Нафтогаз". Ходять слухи, що Вітренко пообіцяв шмизелям трохи "допомогти" бюджету за рахунок тих 2 млрд уо, які є в Нафтогазу на рахунках, після свого призначення. І Коломойський щось підкине за створення нафтогазового монстра, де він "долю малу" отримає не за "красиві очі"...
Нерезиденти зараз можуть на вторинці викупляти в банків своє раніше продане "взад"...
Ще кілька днів такого зміцнення грн і почнеться серйозний злив "поки дорого"... :wink:
orest
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 18:41

  prodigy написав:в пятницу 14го будут данные по ВВП за 1 квартал...какой прогноз у публики (-0,5-1,0%)??


Вангую между -1,6% и -2,1%
zРадио
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