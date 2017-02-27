Додано: Вів 11 тра, 2021 18:44

Из-за разочаровывающего отчета о рынке труда США за апрель дискуссии о влиянии колоссальных фискальных стимулов на экономику усилились. Их противники ранее акцентировали внимание на горах долгов, сейчас – на препятствиях для экономики в виде возможности безработных сидеть дома, получая пособия, и не заполнять вакансии. Сторонники программ помощи подчеркивают, что никто и не думал, что будет легко. Без этих денег экономика не смогла бы всплыть на поверхность. Проблему вынужден признать даже Джо Байден. Наряду с заявлением об обязанности принять предлагаемую работу, президент отметил, что следует восстановить требование, согласно которому, лица, получающие пособие по безработице, должны доказать, что они активно ищут рабочие места.



Фискальные стимулы – не единственная проблема рынка труда США. Ограничения в мобильности и страх перед COVID-19 мешают американцам заполнять вакансии и вынуждают работодателей повышать зарплату. Индекс стоимости занятости в частном секторе в первом квартале вырос наиболее быстрыми темпами за 18 лет, что наряду с увеличением стоимости сырья из-за проблем с поставками усиливает риски разгона инфляции. Время ожидания материалов и расходных материалов в Штатах нынче является самым продолжительным с 1987.



Внимание рынка переключается с занятости на инфляцию, страх перед разгоном которой до 3,6% в апреле заставляет «быков» по S&P 500 и EURUSD фиксировать прибыль, что приводит к откатам. Согласно исследованиям ФРБ Нью-Йорка, ожидания домохозяйств относительно роста цен на горизонте в 1 год подскочили с 3,2% до 3,4%, в 3 года остались неизменными на уровне 3,1%. А что если взлет инфляции не окажется временным явлением, как утверждает ФРС, а будет носить долгоиграющий характер? Возможно, центробанку придется ужесточить денежно-кредитную политику раньше, чем рассчитывают финансовые рынки, что станет плохой новостью для фондовых индексов и продавцов гринбэка.