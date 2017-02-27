Розміщення скромне, очевидно, що нерезидентів сьогодні там немає. Але пропозиції валюти більш ніж достатньо навіть враховуючи, що держбанки продовжували купляти валюту. viewtopic.php?p=5224247#p5224247 Були тут закиди, що суттєвий ріст цін на сг продукцію і експорт металургійної галузі нівелюється ростом цін на нафту і газ. Думка слушна, але справа в тому,що газ поки не закуповується, а пікові обсяги експорту нафтопродуктів минули. НБУ зміцнення грн не стримує. Причин кілька: недавно розмістили євробонди; дає змогу держмонополіям намалювати "прибуток" за рахунок курсових різниць (адже минулорічні збитки цих же субєктів господарювання, здебільшого через ту таки курсову різницю, хто тільки не витикнув можновладцям); крім того, таке малювання прибутку потрібно автодорам з залізницями, адже вони також націлилися на розміщення євробондів і прибутки їм потрібні; ну і держборг в нацвалюті зменшується, адже це також "малює" стабільність як держбюджету, так і тих таки держпідприємств (одним з яких євробонди розміщати, інших продавати збираються). А купить нацбанк трохи пізніше, відчутно дешевше, адже і металурги-аграрії-айтішники-дроворуби скоро значно більше валюти отримають за експорт, також, підозрюю, "нерезиденти" з олігархами будуть робити вклад у відновлення економіки (купувати можливість далі працювати і діяти). Не просто так же ж РНБО "інвентаризацію" олігархів провела...
Здравствуйте . Долго не работали , но удалось насобирать сумму на платежи и НДС . После проплаты всех контрактов , доллар стремительно пошел на ослабление . Это радует ,поскольку может удастся дешевле откупится .
......но торговля в ауте , берут товар только на закрытие заказов . На склад -НЕТ . Цены ни кто не снизил , а некоторые производители увеличили . Речь идет о Европе . Даже не представляю , когда восстановится торговля ,хотя бы до объемов осени .
.... про олигархов и инвентаризацию их. Давно живу в Украине ,в которой ОТСУТСТВУЮТ законы . Есть только толкование законов .
.... и юридические сроки в соответствии с которыми в установленные сроки должны доказать и вменить вину . Вы сами понимаете , что никому ничего не будет . Более того УВЕРЕН -ОПРАВДАЮТ и докажут , что они патриоты .
РЫ СЫ ... вот смотрю ТСН..... СБУ не может отыскать МЕДВЕДЧУКА ....... Какие еще доказательства нужны !!!!!
Востаннє редагувалось холява в Вів 11 тра, 2021 19:05, всього редагувалось 1 раз.
Из-за разочаровывающего отчета о рынке труда США за апрель дискуссии о влиянии колоссальных фискальных стимулов на экономику усилились. Их противники ранее акцентировали внимание на горах долгов, сейчас – на препятствиях для экономики в виде возможности безработных сидеть дома, получая пособия, и не заполнять вакансии. Сторонники программ помощи подчеркивают, что никто и не думал, что будет легко. Без этих денег экономика не смогла бы всплыть на поверхность. Проблему вынужден признать даже Джо Байден. Наряду с заявлением об обязанности принять предлагаемую работу, президент отметил, что следует восстановить требование, согласно которому, лица, получающие пособие по безработице, должны доказать, что они активно ищут рабочие места.
Фискальные стимулы – не единственная проблема рынка труда США. Ограничения в мобильности и страх перед COVID-19 мешают американцам заполнять вакансии и вынуждают работодателей повышать зарплату. Индекс стоимости занятости в частном секторе в первом квартале вырос наиболее быстрыми темпами за 18 лет, что наряду с увеличением стоимости сырья из-за проблем с поставками усиливает риски разгона инфляции. Время ожидания материалов и расходных материалов в Штатах нынче является самым продолжительным с 1987.
Внимание рынка переключается с занятости на инфляцию, страх перед разгоном которой до 3,6% в апреле заставляет «быков» по S&P 500 и EURUSD фиксировать прибыль, что приводит к откатам. Согласно исследованиям ФРБ Нью-Йорка, ожидания домохозяйств относительно роста цен на горизонте в 1 год подскочили с 3,2% до 3,4%, в 3 года остались неизменными на уровне 3,1%. А что если взлет инфляции не окажется временным явлением, как утверждает ФРС, а будет носить долгоиграющий характер? Возможно, центробанку придется ужесточить денежно-кредитную политику раньше, чем рассчитывают финансовые рынки, что станет плохой новостью для фондовых индексов и продавцов гринбэка.
Розміщення скромне, очевидно, що нерезидентів сьогодні там немає. Але пропозиції валюти більш ніж достатньо навіть враховуючи, що держбанки продовжували купляти валюту. viewtopic.php?p=5224247#p5224247 Були тут закиди, що суттєвий ріст цін на сг продукцію і експорт металургійної галузі нівелюється ростом цін на нафту і газ. Думка слушна, але справа в тому,що газ поки не закуповується, а пікові обсяги експорту нафтопродуктів минули. НБУ зміцнення грн не стримує. Причин кілька: недавно розмістили євробонди; дає змогу держмонополіям намалювати "прибуток" за рахунок курсових різниць (адже минулорічні збитки цих же субєктів господарювання, здебільшого через ту таки курсову різницю, хто тільки не витикнув можновладцям); крім того, таке малювання прибутку потрібно автодорам з залізницями, адже вони також націлилися на розміщення євробондів і прибутки їм потрібні; ну і держборг в нацвалюті зменшується, адже це також "малює" стабільність як держбюджету, так і тих таки держпідприємств (одним з яких євробонди розміщати, інших продавати збираються). А купить нацбанк трохи пізніше, відчутно дешевше, адже і металурги-аграрії-айтішники-дроворуби скоро значно більше валюти отримають за експорт, також, підозрюю, "нерезиденти" з олігархами будуть робити вклад у відновлення економіки (купувати можливість далі працювати і діяти). Не просто так же ж РНБО "інвентаризацію" олігархів провела...
Красным выделил описку. Мы, наверное, ведь импортируем нефтепродукты для проведения посевных и уборочных работ?
К выделенному я бы добавил еще момент, который очень не нравится поставщикам нефтепродукции. А именно - заметный рост доли электромобилей на дорогах Украины. Это то, что сокращает импорт нефтепродуктов и делает Украину более конкурентоспособной на мировых рынках. Следовательно появляется шансы увеличить экспорт товаров с более высокой добавочной степенью, чем зерно и т.п. Ну, это пока мечты о сильной экономике Украины.
Что касается ценообразования на зерновые в мире, то хочу еще вспомнить по этому поводу классику - Экономикс, а точнее график спроса и предложения в зависимости от уровня сложившихся цен на рынке. Из него при рыночном ценообразовании всегда следует, что при сложившихся по какой-то причине высоких ценах на продукцию (в нашем случае это зерно) всегда растет число поставщиков (они берутся прямо из небытия ), готовых продать ее на рынке по высоким ценам за счет одностороннего изменения своих обязательств по другим контрактам. Т.е. при высоких ценах на зерно его могут продать на экспорт даже из стратегического госрезерва, обеспечив таким образом еще больший приток валюты на межбанк. При этом широко общественность об этом не оповещают обычно. Большие деньги любят тишину.
Ваш прогноз о скорых 27,5 на межбанке можно считать полностью оправдавшимся. Благодарю за анализ потенциала украинского экспорта зерновых на основании данных из официальных источников. Уважаю.