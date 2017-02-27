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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 7689769076917692 Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21? Валютный рынок в контексте ДС 4 5 67 26.00-26.50 4% 3 26.50-27.00 3% 2 27.00-27.50 19% 13 27.50-28.00 58% 39 28.00-28.50 9% 6 28.50-29.00 0 0 29.00-29.50 1% 1 29.50-30.00 0 0 Більше 30 4% 3 Всього голосів : 67 Додано: Вів 11 тра, 2021 18:44 orest написав: Олежан написав: аукцион МинФина +1.427 ярда аукцион МинФина +1.427 ярда Розміщення скромне, очевидно, що нерезидентів сьогодні там немає. Але пропозиції валюти більш ніж достатньо навіть враховуючи, що держбанки продовжували купляти валюту.

Були тут закиди, що суттєвий ріст цін на сг продукцію і експорт металургійної галузі нівелюється ростом цін на нафту і газ. Думка слушна, але справа в тому,що газ поки не закуповується, а пікові обсяги експорту нафтопродуктів минули.

НБУ зміцнення грн не стримує. Причин кілька: недавно розмістили євробонди; дає змогу держмонополіям намалювати "прибуток" за рахунок курсових різниць (адже минулорічні збитки цих же субєктів господарювання, здебільшого через ту таки курсову різницю, хто тільки не витикнув можновладцям); крім того, таке малювання прибутку потрібно автодорам з залізницями, адже вони також націлилися на розміщення євробондів і прибутки їм потрібні; ну і держборг в нацвалюті зменшується, адже це також "малює" стабільність як держбюджету, так і тих таки держпідприємств (одним з яких євробонди розміщати, інших продавати збираються).

А купить нацбанк трохи пізніше, відчутно дешевше, адже і металурги-аграрії-айтішники-дроворуби скоро значно більше валюти отримають за експорт, також, підозрюю, "нерезиденти" з олігархами будуть робити вклад у відновлення економіки (купувати можливість далі працювати і діяти). Не просто так же ж РНБО "інвентаризацію" олігархів провела... Розміщення скромне, очевидно, що нерезидентів сьогодні там немає. Але пропозиції валюти більш ніж достатньо навіть враховуючи, що держбанки продовжували купляти валюту. viewtopic.php?p=5224247#p5224247 Були тут закиди, що суттєвий ріст цін на сг продукцію і експорт металургійної галузі нівелюється ростом цін на нафту і газ. Думка слушна, але справа в тому,що газ поки не закуповується, а пікові обсяги експорту нафтопродуктів минули.НБУ зміцнення грн не стримує. Причин кілька: недавно розмістили євробонди; дає змогу держмонополіям намалювати "прибуток" за рахунок курсових різниць (адже минулорічні збитки цих же субєктів господарювання, здебільшого через ту таки курсову різницю, хто тільки не витикнув можновладцям); крім того, таке малювання прибутку потрібно автодорам з залізницями, адже вони також націлилися на розміщення євробондів і прибутки їм потрібні; ну і держборг в нацвалюті зменшується, адже це також "малює" стабільність як держбюджету, так і тих таки держпідприємств (одним з яких євробонди розміщати, інших продавати збираються).А купить нацбанк трохи пізніше, відчутно дешевше, адже і металурги-аграрії-айтішники-дроворуби скоро значно більше валюти отримають за експорт, також, підозрюю, "нерезиденти" з олігархами будуть робити вклад у відновлення економіки (купувати можливість далі працювати і діяти). Не просто так же ж РНБО "інвентаризацію" олігархів провела...



Здравствуйте .

Долго не работали , но удалось насобирать сумму на платежи и НДС .

После проплаты всех контрактов , доллар стремительно пошел на ослабление .

Это радует ,поскольку может удастся дешевле откупится .



......но торговля в ауте , берут товар только на закрытие заказов .

На склад -НЕТ .

Цены ни кто не снизил , а некоторые производители увеличили .

Речь идет о Европе .

Даже не представляю , когда восстановится торговля ,хотя бы до объемов осени .



.... про олигархов и инвентаризацию их.

Давно живу в Украине ,в которой ОТСУТСТВУЮТ законы .

Есть только толкование законов .



.... и юридические сроки в соответствии с которыми в установленные сроки должны доказать и вменить вину .

Вы сами понимаете , что никому ничего не будет .

Более того УВЕРЕН -ОПРАВДАЮТ и докажут , что они патриоты .



РЫ СЫ ... вот смотрю ТСН..... СБУ не может отыскать МЕДВЕДЧУКА .......

Какие еще доказательства нужны !!!!! Здравствуйте .Долго не работали , но удалось насобирать сумму на платежи и НДС .После проплаты всех контрактов , доллар стремительно пошел на ослабление .Это радует ,поскольку может удастся дешевле откупится .......но торговля в ауте , берут товар только на закрытие заказов .На склад -НЕТ .Цены ни кто не снизил , а некоторые производители увеличили .Речь идет о Европе .Даже не представляю , когда восстановится торговля ,хотя бы до объемов осени ..... про олигархов и инвентаризацию их.Давно живу в Украине ,в которой ОТСУТСТВУЮТ законы .Есть только толкование законов ..... и юридические сроки в соответствии с которыми в установленные сроки должны доказать и вменить вину .Вы сами понимаете , что никому ничего не будет .Более того УВЕРЕН -ОПРАВДАЮТ и докажут , что они патриоты .РЫ СЫ ... вот смотрю ТСН..... СБУ не может отыскать МЕДВЕДЧУКА .......Какие еще доказательства нужны !!!!! Востаннє редагувалось холява в Вів 11 тра, 2021 19:05, всього редагувалось 1 раз. холява 2 Повідомлень: 3221 З нами з: 27.09.12 Подякував: 3124 раз. Подякували: 3170 раз. Профіль 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 тра, 2021 18:44 Из-за разочаровывающего отчета о рынке труда США за апрель дискуссии о влиянии колоссальных фискальных стимулов на экономику усилились. Их противники ранее акцентировали внимание на горах долгов, сейчас – на препятствиях для экономики в виде возможности безработных сидеть дома, получая пособия, и не заполнять вакансии. Сторонники программ помощи подчеркивают, что никто и не думал, что будет легко. Без этих денег экономика не смогла бы всплыть на поверхность. Проблему вынужден признать даже Джо Байден. Наряду с заявлением об обязанности принять предлагаемую работу, президент отметил, что следует восстановить требование, согласно которому, лица, получающие пособие по безработице, должны доказать, что они активно ищут рабочие места.



Фискальные стимулы – не единственная проблема рынка труда США. Ограничения в мобильности и страх перед COVID-19 мешают американцам заполнять вакансии и вынуждают работодателей повышать зарплату. Индекс стоимости занятости в частном секторе в первом квартале вырос наиболее быстрыми темпами за 18 лет, что наряду с увеличением стоимости сырья из-за проблем с поставками усиливает риски разгона инфляции. Время ожидания материалов и расходных материалов в Штатах нынче является самым продолжительным с 1987.



Внимание рынка переключается с занятости на инфляцию, страх перед разгоном которой до 3,6% в апреле заставляет «быков» по S&P 500 и EURUSD фиксировать прибыль, что приводит к откатам. Согласно исследованиям ФРБ Нью-Йорка, ожидания домохозяйств относительно роста цен на горизонте в 1 год подскочили с 3,2% до 3,4%, в 3 года остались неизменными на уровне 3,1%. А что если взлет инфляции не окажется временным явлением, как утверждает ФРС, а будет носить долгоиграющий характер? Возможно, центробанку придется ужесточить денежно-кредитную политику раньше, чем рассчитывают финансовые рынки, что станет плохой новостью для фондовых индексов и продавцов гринбэка. prodigy Повідомлень: 6574 З нами з: 03.12.13 Подякував: 2752 раз. Подякували: 2193 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 тра, 2021 19:15 orest написав: Олежан написав: аукцион МинФина +1.427 ярда аукцион МинФина +1.427 ярда Розміщення скромне, очевидно, що нерезидентів сьогодні там немає. Але пропозиції валюти більш ніж достатньо навіть враховуючи, що держбанки продовжували купляти валюту.

Були тут закиди, що суттєвий ріст цін на сг продукцію і експорт металургійної галузі нівелюється ростом цін на нафту і газ. Думка слушна, але справа в тому,що газ поки не закуповується, а пікові обсяги експорту нафтопродуктів минули.

НБУ зміцнення грн не стримує. Причин кілька: недавно розмістили євробонди; дає змогу держмонополіям намалювати "прибуток" за рахунок курсових різниць (адже минулорічні збитки цих же субєктів господарювання, здебільшого через ту таки курсову різницю, хто тільки не витикнув можновладцям); крім того, таке малювання прибутку потрібно автодорам з залізницями, адже вони також націлилися на розміщення євробондів і прибутки їм потрібні; ну і держборг в нацвалюті зменшується, адже це також "малює" стабільність як держбюджету, так і тих таки держпідприємств (одним з яких євробонди розміщати, інших продавати збираються).

А купить нацбанк трохи пізніше, відчутно дешевше, адже і металурги-аграрії-айтішники-дроворуби скоро значно більше валюти отримають за експорт, також, підозрюю, "нерезиденти" з олігархами будуть робити вклад у відновлення економіки (купувати можливість далі працювати і діяти). Не просто так же ж РНБО "інвентаризацію" олігархів провела... Розміщення скромне, очевидно, що нерезидентів сьогодні там немає. Але пропозиції валюти більш ніж достатньо навіть враховуючи, що держбанки продовжували купляти валюту. viewtopic.php?p=5224247#p5224247 Були тутНБУ зміцнення грн не стримує. Причин кілька: недавно розмістили євробонди; дає змогу держмонополіям намалювати "прибуток" за рахунок курсових різниць (адже минулорічні збитки цих же субєктів господарювання, здебільшого через ту таки курсову різницю, хто тільки не витикнув можновладцям); крім того, таке малювання прибутку потрібно автодорам з залізницями, адже вони також націлилися на розміщення євробондів і прибутки їм потрібні; ну і держборг в нацвалюті зменшується, адже це також "малює" стабільність як держбюджету, так і тих таки держпідприємств (одним з яких євробонди розміщати, інших продавати збираються).А купить нацбанк трохи пізніше, відчутно дешевше, адже і металурги-аграрії-айтішники-дроворуби скоро значно більше валюти отримають за експорт, також, підозрюю, "нерезиденти" з олігархами будуть робити вклад у відновлення економіки (купувати можливість далі працювати і діяти). Не просто так же ж РНБО "інвентаризацію" олігархів провела...



Красным выделил описку. Мы, наверное, ведь импортируем нефтепродукты для проведения посевных и уборочных работ?



К выделенному я бы добавил еще момент, который очень не нравится поставщикам нефтепродукции. А именно - заметный рост доли электромобилей на дорогах Украины. Это то, что сокращает импорт нефтепродуктов и делает Украину более конкурентоспособной на мировых рынках. Следовательно появляется шансы увеличить экспорт товаров с более высокой добавочной степенью, чем зерно и т.п. Ну, это пока мечты о сильной экономике Украины.



Что касается ценообразования на зерновые в мире, то хочу еще вспомнить по этому поводу классику - Экономикс, а точнее график спроса и предложения в зависимости от уровня сложившихся цен на рынке. Из него при рыночном ценообразовании всегда следует, что при сложившихся по какой-то причине высоких ценах на продукцию (в нашем случае это зерно) всегда растет число поставщиков (они берутся прямо из небытия ), готовых продать ее на рынке по высоким ценам за счет одностороннего изменения своих обязательств по другим контрактам. Т.е. при высоких ценах на зерно его могут продать на экспорт даже из стратегического госрезерва, обеспечив таким образом еще больший приток валюты на межбанк. При этом широко общественность об этом не оповещают обычно. Большие деньги любят тишину.



Ваш прогноз о скорых 27,5 на межбанке можно считать полностью оправдавшимся. Благодарю за анализ потенциала украинского экспорта зерновых на основании данных из официальных источников. Уважаю. Красным выделил описку. Мы, наверное, ведь импортируем нефтепродукты для проведения посевных и уборочных работ?К выделенному я бы добавил еще момент, который очень не нравится поставщикам нефтепродукции. А именно - заметный рост доли электромобилей на дорогах Украины. Это то, что сокращает импорт нефтепродуктов и делает Украину более конкурентоспособной на мировых рынках. Следовательно появляется шансы увеличить экспорт товаров с более высокой добавочной степенью, чем зерно и т.п. Ну, это пока мечты о сильной экономике Украины.Что касается ценообразования на зерновые в мире, то хочу еще вспомнить по этому поводу классику - Экономикс, а точнее график спроса и предложения в зависимости от уровня сложившихся цен на рынке. Из него при рыночном ценообразовании всегда следует, что при сложившихся по какой-то причине высоких ценах на продукцию (в нашем случае это зерно) всегда растет число поставщиков (они берутся прямо из небытия),. Т.е. при высоких ценах на зерно его могут продать на экспорт даже из стратегического госрезерва, обеспечив таким образом еще больший приток валюты на межбанк. При этом широко общественность об этом не оповещают обычно. Большие деньги любят тишину.Ваш прогноз о скорых 27,5 на межбанке можно считать полностью оправдавшимся. Благодарю за анализ потенциала украинского экспорта зерновых на основании данных из официальных источников. Уважаю. buratinyo

Повідомлень: 1438 З нами з: 28.04.16 Подякував: 2802 раз. Подякували: 499 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 тра, 2021 19:31 ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн





ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн

Striker

Повідомлень: 1901 З нами з: 15.02.20 Подякував: 817 раз. Подякували: 1465 раз. Профіль 10 5 5 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 тра, 2021 20:31 холява написав: РЫ СЫ ... вот смотрю ТСН..... СБУ не может отыскать МЕДВЕДЧУКА .......

РЫ СЫ ... вот смотрю ТСН..... СБУ не может отыскать МЕДВЕДЧУКА .......

вспомнилось

Городок в западно-американской степи. Салун. За столом сидят два ковбоя, местный и приезжий и пьют виски. Вдруг по улице кто-то проносится на огромной скорости, паля во все стороны из пистолетов. В салуне никто и ухом не ведёт. Приезжий местному:

— Билл?

— Да, Гарри?

— Что это было, Билл?

— Это был Неуловимый Джо, Гарри.

— А почему его зовут Неуловимым Джо, Билл?

— Потому что его никто ещё не поймал, Гарри.

— А почему его никто ещё не поймал, Билл?

— Потому что он нафиг никому не нужен, Гарри.(С) вспомнилосьГородок в западно-американской степи. Салун. За столом сидят два ковбоя, местный и приезжий и пьют виски. Вдруг по улице кто-то проносится на огромной скорости, паля во все стороны из пистолетов. В салуне никто и ухом не ведёт. Приезжий местному:— Билл?— Да, Гарри?— Что это было, Билл?— Это был Неуловимый Джо, Гарри.— А почему его зовут Неуловимым Джо, Билл?— Потому что его никто ещё не поймал, Гарри.— А почему его никто ещё не поймал, Билл?— Потому что он нафиг никому не нужен, Гарри.(С) Игорь

Повідомлень: 676 З нами з: 23.01.16 Подякував: 3495 раз. Подякували: 635 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 тра, 2021 20:47 Re: Валютный рынок в контексте ДС



- Кто там?

- А это Гестапо, нам нужен русский шпион Штирлиц.

- А его нет дома!



Так Штирлиц уже в десятый раз обманывал Гестапо.



Антиоффтопик: почему в Украине нет фондового рынка:

https://analytics.hvylya.net/230296-poc ... vogo-rynka Гестапо пришло к Штирлицу домой. Тук-тук- Кто там?- А это Гестапо, нам нужен русский шпион Штирлиц.- А его нет дома!Так Штирлиц уже в десятый раз обманывал Гестапо.Антиоффтопик: почему в Украине нет фондового рынка: alex_2013 Повідомлень: 243 З нами з: 10.04.13 Подякував: 126 раз. Подякували: 120 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 тра, 2021 21:47 vitaliian если не ошибаюсь вы приводили курс $ отностительно звр и агрегаторов денежной массы , вас не затруднит пересчитать по состоянию на сегодня, я вам пару плюсиков поставлю если не ошибаюсь вы приводили курс $ отностительно звр и агрегаторов денежной массы , вас не затруднит пересчитать по состоянию на сегодня, я вам пару плюсиков поставлю yama Повідомлень: 3519 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7186 раз. Подякували: 770 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 тра, 2021 03:18 По-моему мир вообще превратился в театр абсурда.

Кратно дорожают криптовалюты, за которыми не стоит ничего реального, чисто спекулятивный инструмент.

Люди, работающие в реальном секторе получают мало, а малолетки в каком-нибудь Тик-Токе постят дебильные ролики или тупые "сторис" и, ничего абсолюно не производя, зарабатывают намного больше.

Если это все не идиотизм и не деградация, то что это?



Идиотизм, деградацию и в театр абсурда мир превратился давно , особенно когда люди потеряли склонность к критическому мышлению а заменили их инструментами веры как и полагается сектантам, а потом чешут репы почему у них дебет с кредитом не сходится. Или как же так при "лучшем экономисте" гривна обесценивалась в разы а сейчас почему то третий год никуда не валится несмотря на все кризисы и падения экономики и более того постоянно смотрит в сторону укрепления, а о своих прогнозах гривны по 100 образца 19 года стыдливо позабыли многие. Уже давно не редкость, когда в данной ветке и не только все больше постов типа "никто здесь ничего не знает" и в целом о деградации форума - и это еще в очень легкой форме, и это совершенно не случайно, и я попробую обьяснить почему это так.



Небольшое отступление по приведенным примерам - во первых ТикТок - несмотря на сомнительный контент - там как раз есть реальные законы экономики , для тех кто заблудился в ОВГЗ и прочих химерах популярных здесь и не имеющих ничего общего с курсообразованием - элементарный маркетинг, где популярный продукт - неважно какой находит своего потребителя и совершенно естественно привлекает деньги, в отличие от местной "аналитики" и трендов курсообразования спущеную сверху манипуляторами , в которую уверовали многие, не имеющий ничего общего с действительностью.



По поводу криптовалют, за которыми "не стоит ничего реального". А с чего вы взяли что ваши фидуции , которые давным давно уже ничем не подкреплены - это реальность ? Начнем с определений , о которых видимо забыли многие :



Фидуциарные (от лат. fiducia — доверие), фиатные (от лат. fiat — декрет, указание, «да будет так»), символические[1], бумажные, кредитные, необеспеченные деньги[2] — не обеспеченные золотом и другими драгоценными металлами деньги, номинальная стоимость которых устанавливается и гарантируется государством вне зависимости от стоимости материала, использованного для их изготовления[3][4][5][6]. Как правило, неразменные на золото или серебро. Зачастую фидуциарные деньги применяются как платёжное средство на основе государственных законов, обязывающих принимать их по номиналу[7]. Стоимость фидуциарных денег поддерживается за счёт веры людей[8] в то, что они смогут обменять их на что-либо ценное. Падение авторитета государственной власти приводит к снижению покупательной способности фидуциарных денег, то есть к девальвации, «бегству от денег» (попытки сохранить их покупательную способность путём инвестиций) и т. п.



Подытожим :

1. фиатные , символические, бумажные, кредитные, необеспеченные деньги — не обеспеченные золотом и другими драгоценными металлами деньги

2. стоимость фидуциарных денег поддерживается за счёт веры людей



Не обеспеченные ничем фантики, стоимость которых поддерживается исключительно за счет веры людей и валится от потери веры в государство которое якобы должно их обеспечивать. А вы говорите "экономика".



Вспоминаем 14 год. Февраль - бегство президента, безвластие - анексия на которую никто должным образом неотреагировал начало создания "республик" и боевых действий на востоке - паника, потеря веры в государство и просадка гривны с 8 до 10-12. Ну да , все так и было. Причем уверен, тогда после весенних выборов президента 2014 и восстановления государственных институтов, все можно было вернуть, но население решило выбрать олигарха во власть, более того соратника и однопартийца предателя януковича, какой же "мудрый" у нас народ, за что и поплатилось. А вот все что происходило позже с обвалом гривны до 30 - исключительно аферы дорвавшихся до власти жуликов.



Не являюсь абсолютным поклонником криптовалюты, но там есть хоть какие то законы в виде самой структуры блокчейна и предопределенная ограниченость эмисиии, в отличии от фидуциарных денег где есть безлимитный печатный станок и жулики дорвавшиеся к власти. И именно поэтому вполне обьяснимо нынешнее перетекание капиталов в крипту, помимо какого то спекулятивного эффекта. Да, в общем фуфло, а бумажки, которые кто то обесценивает по его собственому велению не фуфло ? Где где, а в Украине это на 30 году и нескольких кратных девалах это пора бы уже выучить, но нет, нам все нипочем. Все продолжают верить в абсолютно идиотические обьяснения девальвации от самих жуликов обваливших нацвалюту и считают что мир а не они сошел с ума.



Теперь риторический пример , который фактически обнуляет 99% "курсообразующей аналитики" этой макулатурной ветки , но и не только. Пример лежит на поверхности, и удивительно что "староверы" даже не удосужились проверить свои теории на практике - начиная от, не побоюсь этого слова торгового баланса, вплоть до форменного идиотизма - табличек по ОВГЗ который красят как известные китайцы свои пасхалочки в посылке из шанхая каждый в свой цвет, не задумываясь как инструмент составляющий всего 5% от денежной массы может оказывать сколько нибудь серьезное влияние на курс. Ну староверам было спущено предыдущими мошенниками, обвалившими гривну в несколько раз, и исключительно при смене вертикали власти гривна начала немыслимо укрепляться пока новые бонзы не опомнились что у них бюджет сверстан по другому курсу и срочно стали надувать сдувавшийся пузырь. Но эти неокришнаиты хотят под знаменами ОВГЗ до сих пор. Ладно, фиг с ними, теперь обещанный пример :



30 лет назад был развален совок. Возьмем из новообразований самые близлежащие примеры - Украину и Россию. Первые устойчивые значения новых валют в далеких 90х это 5 руб и 1,8 грн за доллар.



На сегодня курсы 75 рублей и 28 грн за доллар , или :



75/5 =~ 28/1,8 = 15 раз.



девальвация 15 раз за 30 лет для абсолютно разных экономик ! Вас не смущает знак равенства для стран с кардинально разными экономиками , ЗВР, торговым балансом - огромным и позитивным для Росии и негативным для Украины, разными внешними долгами и прочей чепухой, котрая де факто не имеет ничего общего к местному курсообразованию. Вы реально хотите найти тенденции в приведенных инструментах для прогнозирования курса, если УЖЕ эти параметры привели к одинаковому результату со страной где эти параметры кардинально отличаются ? Позитивный торговый баланс против негативного , огромные ЗВР против мизерных, ВВП в разы больший и т.д. При чем есть масса примеров, когда более бедные экономики имеют намного более стабильную нац валюту.



Ответ очень простой - да нет там и близко никакой экономики , курсообразование особенно в этих странах - давным давно дополнительный налох на население, усиливающий его обнищание, и посредством этого облегчающий управление, как и последующее разграблнение стран. В чем равенство ? В кланово-олигархической системе экономик. При чем россию догнал в этом соотношении тот, кто громче всех кричал про "Геть від москви", до него соотношение было в нашу пользу при чем значительно на любом промежутке с начала нулевых, порядка 50% гривна с рождения меньше была обесценена чем рубль до 2014, несмотря на более бедную экономику. Но пришел петя порошенко с аппетитиами круче чем у всех своих предшественников и даже чем у путина. Пустили козла в огород. А вы говорите "экономика". Идиотизм, деградацию и в театр абсурда мир превратился давно , особенно когда люди потеряли склонность к критическому мышлению а заменили их инструментами веры как и полагается сектантам, а потом чешут репы почему у них дебет с кредитом не сходится. Или как же так при "лучшем экономисте" гривна обесценивалась в разы а сейчас почему то третий год никуда не валится несмотря на все кризисы и падения экономики и более того постоянно смотрит в сторону укрепления, а о своих прогнозах гривны по 100 образца 19 года стыдливо позабыли многие. Уже давно не редкость, когда в данной ветке и не только все больше постов типа "никто здесь ничего не знает" и в целом о деградации форума - и это еще в очень легкой форме, и это совершенно не случайно, и я попробую обьяснить почему это так.Небольшое отступление по приведенным примерам - во первых ТикТок - несмотря на сомнительный контент - там как раз есть реальные законы экономики , для тех кто заблудился в ОВГЗ и прочих химерах популярных здесь и не имеющих ничего общего с курсообразованием - элементарный маркетинг, где популярный продукт - неважно какой находит своего потребителя и совершенно естественно привлекает деньги, в отличие от местной "аналитики" и трендов курсообразования спущеную сверху манипуляторами , в которую уверовали многие, не имеющий ничего общего с действительностью.По поводу криптовалют, за которыми "не стоит ничего реального". А с чего вы взяли что ваши фидуции , которые давным давно уже ничем не подкреплены - это реальность ? Начнем с определений , о которых видимо забыли многие :Подытожим :Не обеспеченные ничем фантики, стоимость которых поддерживается исключительно за счет веры людей и валится от потери веры в государство которое якобы должно их обеспечивать. А вы говорите "экономика".Вспоминаем 14 год. Февраль - бегство президента, безвластие - анексия на которую никто должным образом неотреагировал начало создания "республик" и боевых действий на востоке - паника, потеря веры в государство и просадка гривны с 8 до 10-12. Ну да , все так и было. Причем уверен, тогда после весенних выборов президента 2014 и восстановления государственных институтов, все можно было вернуть, но население решило выбрать олигарха во власть, более того соратника и однопартийца предателя януковича, какой же "мудрый" у нас народ, за что и поплатилось. А вот все что происходило позже с обвалом гривны до 30 - исключительно аферы дорвавшихся до власти жуликов.Не являюсь абсолютным поклонником криптовалюты, но там есть хоть какие то законы в виде самой структуры блокчейна и предопределенная ограниченость эмисиии, в отличии от фидуциарных денег где есть безлимитный печатный станок и жулики дорвавшиеся к власти. И именно поэтому вполне обьяснимо нынешнее перетекание капиталов в крипту, помимо какого то спекулятивного эффекта. Да, в общем фуфло, а бумажки, которые кто то обесценивает по его собственому велению не фуфло ? Где где, а в Украине это на 30 году и нескольких кратных девалах это пора бы уже выучить, но нет, нам все нипочем. Все продолжают верить в абсолютно идиотические обьяснения девальвации от самих жуликов обваливших нацвалюту и считают что мир а не они сошел с ума.Теперь риторический пример , который фактически обнуляет 99% "курсообразующей аналитики" этой макулатурной ветки , но и не только. Пример лежит на поверхности, и удивительно что "староверы" даже не удосужились проверить свои теории на практике - начиная от, не побоюсь этого слова торгового баланса, вплоть до форменного идиотизма - табличек по ОВГЗ который красят как известные китайцы свои пасхалочки в посылке из шанхая каждый в свой цвет, не задумываясь как инструмент составляющий всего 5% от денежной массы может оказывать сколько нибудь серьезное влияние на курс. Ну староверам было спущено предыдущими мошенниками, обвалившими гривну в несколько раз, и исключительно при смене вертикали власти гривна начала немыслимо укрепляться пока новые бонзы не опомнились что у них бюджет сверстан по другому курсу и срочно стали надувать сдувавшийся пузырь. Но эти неокришнаиты хотят под знаменами ОВГЗ до сих пор. Ладно, фиг с ними, теперь обещанный пример :30 лет назад был развален совок. Возьмем из новообразований самые близлежащие примеры - Украину и Россию. Первые устойчивые значения новых валют в далеких 90х это 5 руб и 1,8 грн за доллар.На сегодня курсы 75 рублей и 28 грн за доллар , или :девальвация 15 раз за 30 лет для абсолютно разных экономик ! Вас не смущает знак равенства для стран с кардинально разными экономиками , ЗВР, торговым балансом - огромным и позитивным для Росии и негативным для Украины, разными внешними долгами и прочей чепухой, котрая де факто не имеет ничего общего к местному курсообразованию.Позитивный торговый баланс против негативного , огромные ЗВР против мизерных, ВВП в разы больший и т.д. При чем есть масса примеров, когда более бедные экономики имеют намного более стабильную нац валюту.Ответ очень простой - да нет там и близко никакой экономики , курсообразование особенно в этих странах - давным давно дополнительный налох на население, усиливающий его обнищание, и посредством этого облегчающий управление, как и последующее разграблнение стран. В чем равенство ? В кланово-олигархической системе экономик. При чем россию догнал в этом соотношении тот, кто громче всех кричал про "Геть від москви", до него соотношение было в нашу пользу при чем значительно на любом промежутке с начала нулевых, порядка 50% гривна с рождения меньше была обесценена чем рубль до 2014, несмотря на более бедную экономику. Но пришел петя порошенко с аппетитиами круче чем у всех своих предшественников и даже чем у путина. Пустили козла в огород. А вы говорите "экономика". Surfer

Повідомлень: 2462 З нами з: 14.11.13 Подякував: 175 раз. Подякували: 823 раз. Профіль 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 7689769076917692 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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