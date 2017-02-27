Розміщення скромне, очевидно, що нерезидентів сьогодні там немає. Але пропозиції валюти більш ніж достатньо навіть враховуючи, що держбанки продовжували купляти валюту. viewtopic.php?p=5224247#p5224247 Були тут закиди, що суттєвий ріст цін на сг продукцію і експорт металургійної галузі нівелюється ростом цін на нафту і газ. Думка слушна, але справа в тому,що газ поки не закуповується, а пікові обсяги експорту нафтопродуктів минули. НБУ зміцнення грн не стримує. Причин кілька: недавно розмістили євробонди; дає змогу держмонополіям намалювати "прибуток" за рахунок курсових різниць (адже минулорічні збитки цих же субєктів господарювання, здебільшого через ту таки курсову різницю, хто тільки не витикнув можновладцям); крім того, таке малювання прибутку потрібно автодорам з залізницями, адже вони також націлилися на розміщення євробондів і прибутки їм потрібні; ну і держборг в нацвалюті зменшується, адже це також "малює" стабільність як держбюджету, так і тих таки держпідприємств (одним з яких євробонди розміщати, інших продавати збираються). А купить нацбанк трохи пізніше, відчутно дешевше, адже і металурги-аграрії-айтішники-дроворуби скоро значно більше валюти отримають за експорт, також, підозрюю, "нерезиденти" з олігархами будуть робити вклад у відновлення економіки (купувати можливість далі працювати і діяти). Не просто так же ж РНБО "інвентаризацію" олігархів провела...
Здравствуйте . Долго не работали , но удалось насобирать сумму на платежи и НДС . После проплаты всех контрактов , доллар стремительно пошел на ослабление . Это радует ,поскольку может удастся дешевле откупится .
......но торговля в ауте , берут товар только на закрытие заказов . На склад -НЕТ . Цены ни кто не снизил , а некоторые производители увеличили . Речь идет о Европе . Даже не представляю , когда восстановится торговля ,хотя бы до объемов осени .
.... про олигархов и инвентаризацию их. Давно живу в Украине ,в которой ОТСУТСТВУЮТ законы . Есть только толкование законов .
.... и юридические сроки в соответствии с которыми в установленные сроки должны доказать и вменить вину . Вы сами понимаете , что никому ничего не будет . Более того УВЕРЕН -ОПРАВДАЮТ и докажут , что они патриоты .
РЫ СЫ ... вот смотрю ТСН..... СБУ не может отыскать МЕДВЕДЧУКА ....... Какие еще доказательства нужны !!!!!
Востаннє редагувалось холява в Вів 11 тра, 2021 19:05, всього редагувалось 1 раз.
Из-за разочаровывающего отчета о рынке труда США за апрель дискуссии о влиянии колоссальных фискальных стимулов на экономику усилились. Их противники ранее акцентировали внимание на горах долгов, сейчас – на препятствиях для экономики в виде возможности безработных сидеть дома, получая пособия, и не заполнять вакансии. Сторонники программ помощи подчеркивают, что никто и не думал, что будет легко. Без этих денег экономика не смогла бы всплыть на поверхность. Проблему вынужден признать даже Джо Байден. Наряду с заявлением об обязанности принять предлагаемую работу, президент отметил, что следует восстановить требование, согласно которому, лица, получающие пособие по безработице, должны доказать, что они активно ищут рабочие места.
Фискальные стимулы – не единственная проблема рынка труда США. Ограничения в мобильности и страх перед COVID-19 мешают американцам заполнять вакансии и вынуждают работодателей повышать зарплату. Индекс стоимости занятости в частном секторе в первом квартале вырос наиболее быстрыми темпами за 18 лет, что наряду с увеличением стоимости сырья из-за проблем с поставками усиливает риски разгона инфляции. Время ожидания материалов и расходных материалов в Штатах нынче является самым продолжительным с 1987.
Внимание рынка переключается с занятости на инфляцию, страх перед разгоном которой до 3,6% в апреле заставляет «быков» по S&P 500 и EURUSD фиксировать прибыль, что приводит к откатам. Согласно исследованиям ФРБ Нью-Йорка, ожидания домохозяйств относительно роста цен на горизонте в 1 год подскочили с 3,2% до 3,4%, в 3 года остались неизменными на уровне 3,1%. А что если взлет инфляции не окажется временным явлением, как утверждает ФРС, а будет носить долгоиграющий характер? Возможно, центробанку придется ужесточить денежно-кредитную политику раньше, чем рассчитывают финансовые рынки, что станет плохой новостью для фондовых индексов и продавцов гринбэка.
Розміщення скромне, очевидно, що нерезидентів сьогодні там немає. Але пропозиції валюти більш ніж достатньо навіть враховуючи, що держбанки продовжували купляти валюту. viewtopic.php?p=5224247#p5224247 Були тут закиди, що суттєвий ріст цін на сг продукцію і експорт металургійної галузі нівелюється ростом цін на нафту і газ. Думка слушна, але справа в тому,що газ поки не закуповується, а пікові обсяги експорту нафтопродуктів минули. НБУ зміцнення грн не стримує. Причин кілька: недавно розмістили євробонди; дає змогу держмонополіям намалювати "прибуток" за рахунок курсових різниць (адже минулорічні збитки цих же субєктів господарювання, здебільшого через ту таки курсову різницю, хто тільки не витикнув можновладцям); крім того, таке малювання прибутку потрібно автодорам з залізницями, адже вони також націлилися на розміщення євробондів і прибутки їм потрібні; ну і держборг в нацвалюті зменшується, адже це також "малює" стабільність як держбюджету, так і тих таки держпідприємств (одним з яких євробонди розміщати, інших продавати збираються). А купить нацбанк трохи пізніше, відчутно дешевше, адже і металурги-аграрії-айтішники-дроворуби скоро значно більше валюти отримають за експорт, також, підозрюю, "нерезиденти" з олігархами будуть робити вклад у відновлення економіки (купувати можливість далі працювати і діяти). Не просто так же ж РНБО "інвентаризацію" олігархів провела...
Красным выделил описку. Мы, наверное, ведь импортируем нефтепродукты для проведения посевных и уборочных работ?
К выделенному я бы добавил еще момент, который очень не нравится поставщикам нефтепродукции. А именно - заметный рост доли электромобилей на дорогах Украины. Это то, что сокращает импорт нефтепродуктов и делает Украину более конкурентоспособной на мировых рынках. Следовательно появляется шансы увеличить экспорт товаров с более высокой добавочной степенью, чем зерно и т.п. Ну, это пока мечты о сильной экономике Украины.
Что касается ценообразования на зерновые в мире, то хочу еще вспомнить по этому поводу классику - Экономикс, а точнее график спроса и предложения в зависимости от уровня сложившихся цен на рынке. Из него при рыночном ценообразовании всегда следует, что при сложившихся по какой-то причине высоких ценах на продукцию (в нашем случае это зерно) всегда растет число поставщиков (они берутся прямо из небытия ), готовых продать ее на рынке по высоким ценам за счет одностороннего изменения своих обязательств по другим контрактам. Т.е. при высоких ценах на зерно его могут продать на экспорт даже из стратегического госрезерва, обеспечив таким образом еще больший приток валюты на межбанк. При этом широко общественность об этом не оповещают обычно. Большие деньги любят тишину.
Ваш прогноз о скорых 27,5 на межбанке можно считать полностью оправдавшимся. Благодарю за анализ потенциала украинского экспорта зерновых на основании данных из официальных источников. Уважаю.
холява написав:РЫ СЫ ... вот смотрю ТСН..... СБУ не может отыскать МЕДВЕДЧУКА .......
вспомнилось Городок в западно-американской степи. Салун. За столом сидят два ковбоя, местный и приезжий и пьют виски. Вдруг по улице кто-то проносится на огромной скорости, паля во все стороны из пистолетов. В салуне никто и ухом не ведёт. Приезжий местному: — Билл? — Да, Гарри? — Что это было, Билл? — Это был Неуловимый Джо, Гарри. — А почему его зовут Неуловимым Джо, Билл? — Потому что его никто ещё не поймал, Гарри. — А почему его никто ещё не поймал, Билл? — Потому что он нафиг никому не нужен, Гарри.(С)
По-моему мир вообще превратился в театр абсурда. Кратно дорожают криптовалюты, за которыми не стоит ничего реального, чисто спекулятивный инструмент. Люди, работающие в реальном секторе получают мало, а малолетки в каком-нибудь Тик-Токе постят дебильные ролики или тупые "сторис" и, ничего абсолюно не производя, зарабатывают намного больше. Если это все не идиотизм и не деградация, то что это?
Идиотизм, деградацию и в театр абсурда мир превратился давно , особенно когда люди потеряли склонность к критическому мышлению а заменили их инструментами веры как и полагается сектантам, а потом чешут репы почему у них дебет с кредитом не сходится. Или как же так при "лучшем экономисте" гривна обесценивалась в разы а сейчас почему то третий год никуда не валится несмотря на все кризисы и падения экономики и более того постоянно смотрит в сторону укрепления, а о своих прогнозах гривны по 100 образца 19 года стыдливо позабыли многие. Уже давно не редкость, когда в данной ветке и не только все больше постов типа "никто здесь ничего не знает" и в целом о деградации форума - и это еще в очень легкой форме, и это совершенно не случайно, и я попробую обьяснить почему это так.
Небольшое отступление по приведенным примерам - во первых ТикТок - несмотря на сомнительный контент - там как раз есть реальные законы экономики , для тех кто заблудился в ОВГЗ и прочих химерах популярных здесь и не имеющих ничего общего с курсообразованием - элементарный маркетинг, где популярный продукт - неважно какой находит своего потребителя и совершенно естественно привлекает деньги, в отличие от местной "аналитики" и трендов курсообразования спущеную сверху манипуляторами , в которую уверовали многие, не имеющий ничего общего с действительностью.
По поводу криптовалют, за которыми "не стоит ничего реального". А с чего вы взяли что ваши фидуции , которые давным давно уже ничем не подкреплены - это реальность ? Начнем с определений , о которых видимо забыли многие :
Фидуциарные (от лат. fiducia — доверие), фиатные (от лат. fiat — декрет, указание, «да будет так»), символические[1], бумажные, кредитные, необеспеченные деньги[2] — не обеспеченные золотом и другими драгоценными металлами деньги, номинальная стоимость которых устанавливается и гарантируется государством вне зависимости от стоимости материала, использованного для их изготовления[3][4][5][6]. Как правило, неразменные на золото или серебро. Зачастую фидуциарные деньги применяются как платёжное средство на основе государственных законов, обязывающих принимать их по номиналу[7]. Стоимость фидуциарных денег поддерживается за счёт веры людей[8] в то, что они смогут обменять их на что-либо ценное. Падение авторитета государственной власти приводит к снижению покупательной способности фидуциарных денег, то есть к девальвации, «бегству от денег» (попытки сохранить их покупательную способность путём инвестиций) и т. п.
Подытожим :
1. фиатные , символические, бумажные, кредитные, необеспеченные деньги — не обеспеченные золотом и другими драгоценными металлами деньги 2. стоимость фидуциарных денег поддерживается за счёт веры людей
Не обеспеченные ничем фантики, стоимость которых поддерживается исключительно за счет веры людей и валится от потери веры в государство которое якобы должно их обеспечивать. А вы говорите "экономика".
Вспоминаем 14 год. Февраль - бегство президента, безвластие - анексия на которую никто должным образом неотреагировал начало создания "республик" и боевых действий на востоке - паника, потеря веры в государство и просадка гривны с 8 до 10-12. Ну да , все так и было. Причем уверен, тогда после весенних выборов президента 2014 и восстановления государственных институтов, все можно было вернуть, но население решило выбрать олигарха во власть, более того соратника и однопартийца предателя януковича, какой же "мудрый" у нас народ, за что и поплатилось. А вот все что происходило позже с обвалом гривны до 30 - исключительно аферы дорвавшихся до власти жуликов.
Не являюсь абсолютным поклонником криптовалюты, но там есть хоть какие то законы в виде самой структуры блокчейна и предопределенная ограниченость эмисиии, в отличии от фидуциарных денег где есть безлимитный печатный станок и жулики дорвавшиеся к власти. И именно поэтому вполне обьяснимо нынешнее перетекание капиталов в крипту, помимо какого то спекулятивного эффекта. Да, в общем фуфло, а бумажки, которые кто то обесценивает по его собственому велению не фуфло ? Где где, а в Украине это на 30 году и нескольких кратных девалах это пора бы уже выучить, но нет, нам все нипочем. Все продолжают верить в абсолютно идиотические обьяснения девальвации от самих жуликов обваливших нацвалюту и считают что мир а не они сошел с ума.
Теперь риторический пример , который фактически обнуляет 99% "курсообразующей аналитики" этой макулатурной ветки , но и не только. Пример лежит на поверхности, и удивительно что "староверы" даже не удосужились проверить свои теории на практике - начиная от, не побоюсь этого слова торгового баланса, вплоть до форменного идиотизма - табличек по ОВГЗ который красят как известные китайцы свои пасхалочки в посылке из шанхая каждый в свой цвет, не задумываясь как инструмент составляющий всего 5% от денежной массы может оказывать сколько нибудь серьезное влияние на курс. Ну староверам было спущено предыдущими мошенниками, обвалившими гривну в несколько раз, и исключительно при смене вертикали власти гривна начала немыслимо укрепляться пока новые бонзы не опомнились что у них бюджет сверстан по другому курсу и срочно стали надувать сдувавшийся пузырь. Но эти неокришнаиты хотят под знаменами ОВГЗ до сих пор. Ладно, фиг с ними, теперь обещанный пример :
30 лет назад был развален совок. Возьмем из новообразований самые близлежащие примеры - Украину и Россию. Первые устойчивые значения новых валют в далеких 90х это 5 руб и 1,8 грн за доллар.
На сегодня курсы 75 рублей и 28 грн за доллар , или :
75/5 =~ 28/1,8 = 15 раз.
девальвация 15 раз за 30 лет для абсолютно разных экономик ! Вас не смущает знак равенства для стран с кардинально разными экономиками , ЗВР, торговым балансом - огромным и позитивным для Росии и негативным для Украины, разными внешними долгами и прочей чепухой, котрая де факто не имеет ничего общего к местному курсообразованию. Вы реально хотите найти тенденции в приведенных инструментах для прогнозирования курса, если УЖЕ эти параметры привели к одинаковому результату со страной где эти параметры кардинально отличаются ? Позитивный торговый баланс против негативного , огромные ЗВР против мизерных, ВВП в разы больший и т.д. При чем есть масса примеров, когда более бедные экономики имеют намного более стабильную нац валюту.
Ответ очень простой - да нет там и близко никакой экономики , курсообразование особенно в этих странах - давным давно дополнительный налох на население, усиливающий его обнищание, и посредством этого облегчающий управление, как и последующее разграблнение стран. В чем равенство ? В кланово-олигархической системе экономик. При чем россию догнал в этом соотношении тот, кто громче всех кричал про "Геть від москви", до него соотношение было в нашу пользу при чем значительно на любом промежутке с начала нулевых, порядка 50% гривна с рождения меньше была обесценена чем рубль до 2014, несмотря на более бедную экономику. Но пришел петя порошенко с аппетитиами круче чем у всех своих предшественников и даже чем у путина. Пустили козла в огород. А вы говорите "экономика".