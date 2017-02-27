Додано: Сер 12 тра, 2021 03:18

По-моему мир вообще превратился в театр абсурда.

Кратно дорожают криптовалюты, за которыми не стоит ничего реального, чисто спекулятивный инструмент.

Люди, работающие в реальном секторе получают мало, а малолетки в каком-нибудь Тик-Токе постят дебильные ролики или тупые "сторис" и, ничего абсолюно не производя, зарабатывают намного больше.

Если это все не идиотизм и не деградация, то что это?

Фидуциарные (от лат. fiducia — доверие), фиатные (от лат. fiat — декрет, указание, «да будет так»), символические[1], бумажные, кредитные, необеспеченные деньги[2] — не обеспеченные золотом и другими драгоценными металлами деньги, номинальная стоимость которых устанавливается и гарантируется государством вне зависимости от стоимости материала, использованного для их изготовления[3][4][5][6]. Как правило, неразменные на золото или серебро. Зачастую фидуциарные деньги применяются как платёжное средство на основе государственных законов, обязывающих принимать их по номиналу[7]. Стоимость фидуциарных денег поддерживается за счёт веры людей[8] в то, что они смогут обменять их на что-либо ценное. Падение авторитета государственной власти приводит к снижению покупательной способности фидуциарных денег, то есть к девальвации, «бегству от денег» (попытки сохранить их покупательную способность путём инвестиций) и т. п.

1. фиатные , символические, бумажные, кредитные, необеспеченные деньги — не обеспеченные золотом и другими драгоценными металлами деньги

2. стоимость фидуциарных денег поддерживается за счёт веры людей

Идиотизм, деградацию и в театр абсурда мир превратился давно , особенно когда люди потеряли склонность к критическому мышлению а заменили их инструментами веры как и полагается сектантам, а потом чешут репы почему у них дебет с кредитом не сходится. Или как же так при "лучшем экономисте" гривна обесценивалась в разы а сейчас почему то третий год никуда не валится несмотря на все кризисы и падения экономики и более того постоянно смотрит в сторону укрепления, а о своих прогнозах гривны по 100 образца 19 года стыдливо позабыли многие. Уже давно не редкость, когда в данной ветке и не только все больше постов типа "никто здесь ничего не знает" и в целом о деградации форума - и это еще в очень легкой форме, и это совершенно не случайно, и я попробую обьяснить почему это так.Небольшое отступление по приведенным примерам - во первых ТикТок - несмотря на сомнительный контент - там как раз есть реальные законы экономики , для тех кто заблудился в ОВГЗ и прочих химерах популярных здесь и не имеющих ничего общего с курсообразованием - элементарный маркетинг, где популярный продукт - неважно какой находит своего потребителя и совершенно естественно привлекает деньги, в отличие от местной "аналитики" и трендов курсообразования спущеную сверху манипуляторами , в которую уверовали многие, не имеющий ничего общего с действительностью.По поводу криптовалют, за которыми "не стоит ничего реального". А с чего вы взяли что ваши фидуции , которые давным давно уже ничем не подкреплены - это реальность ? Начнем с определений , о которых видимо забыли многие :Подытожим :Не обеспеченные ничем фантики, стоимость которых поддерживается исключительно за счет веры людей и валится от потери веры в государство которое якобы должно их обеспечивать. А вы говорите "экономика".Вспоминаем 14 год. Февраль - бегство президента, безвластие - анексия на которую никто должным образом неотреагировал начало создания "республик" и боевых действий на востоке - паника, потеря веры в государство и просадка гривны с 8 до 10-12. Ну да , все так и было. Причем уверен, тогда после весенних выборов президента 2014 и восстановления государственных институтов, все можно было вернуть, но население решило выбрать олигарха во власть, более того соратника и однопартийца предателя януковича, какой же "мудрый" у нас народ, за что и поплатилось. А вот все что происходило позже с обвалом гривны до 30 - исключительно аферы дорвавшихся до власти жуликов.Не являюсь абсолютным поклонником криптовалюты, но там есть хоть какие то законы в виде самой структуры блокчейна и предопределенная ограниченость эмисиии, в отличии от фидуциарных денег где есть безлимитный печатный станок и жулики дорвавшиеся к власти. И именно поэтому вполне обьяснимо нынешнее перетекание капиталов в крипту, помимо какого то спекулятивного эффекта. Да, в общем фуфло, а бумажки, которые кто то обесценивает по его собственому велению не фуфло ? Где где, а в Украине это на 30 году и нескольких кратных девалах это пора бы уже выучить, но нет, нам все нипочем. Все продолжают верить в абсолютно идиотические обьяснения девальвации от самих жуликов обваливших нацвалюту и считают что мир а не они сошел с ума.Теперь риторический пример , который фактически обнуляет 99% "курсообразующей аналитики" этой макулатурной ветки , но и не только. Пример лежит на поверхности, и удивительно что "староверы" даже не удосужились проверить свои теории на практике - начиная от, не побоюсь этого слова торгового баланса, вплоть до форменного идиотизма - табличек по ОВГЗ который красят как известные китайцы свои пасхалочки в посылке из шанхая каждый в свой цвет, не задумываясь как инструмент составляющий всего 5% от денежной массы может оказывать сколько нибудь серьезное влияние на курс. Ну староверам было спущено предыдущими мошенниками, обвалившими гривну в несколько раз, и исключительно при смене вертикали власти гривна начала немыслимо укрепляться пока новые бонзы не опомнились что у них бюджет сверстан по другому курсу и срочно стали надувать сдувавшийся пузырь. Но эти неокришнаиты хотят под знаменами ОВГЗ до сих пор. Ладно, фиг с ними, теперь обещанный пример :30 лет назад был развален совок. Возьмем из новообразований самые близлежащие примеры - Украину и Россию. Первые устойчивые значения новых валют в далеких 90х это 5 руб и 1,8 грн за доллар.На сегодня курсы 75 рублей и 28 грн за доллар , или :девальвация 15 раз за 30 лет для абсолютно разных экономик ! Вас не смущает знак равенства для стран с кардинально разными экономиками , ЗВР, торговым балансом - огромным и позитивным для Росии и негативным для Украины, разными внешними долгами и прочей чепухой, котрая де факто не имеет ничего общего к местному курсообразованию.Позитивный торговый баланс против негативного , огромные ЗВР против мизерных, ВВП в разы больший и т.д. При чем есть масса примеров, когда более бедные экономики имеют намного более стабильную нац валюту.Ответ очень простой - да нет там и близко никакой экономики , курсообразование особенно в этих странах - давным давно дополнительный налох на население, усиливающий его обнищание, и посредством этого облегчающий управление, как и последующее разграблнение стран. В чем равенство ? В кланово-олигархической системе экономик. При чем россию догнал в этом соотношении тот, кто громче всех кричал про "Геть від москви", до него соотношение было в нашу пользу при чем значительно на любом промежутке с начала нулевых, порядка 50% гривна с рождения меньше была обесценена чем рубль до 2014, несмотря на более бедную экономику. Но пришел петя порошенко с аппетитиами круче чем у всех своих предшественников и даже чем у путина. Пустили козла в огород. А вы говорите "экономика".