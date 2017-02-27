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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7691769276937694

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 71
26.00-26.50
4%
3
26.50-27.00
3%
2
27.00-27.50
21%
15
27.50-28.00
56%
40
28.00-28.50
8%
6
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
0
0
Більше 30
6%
4
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 10:12

Олежан нет не верю но этот тренд не на 1 день

Там всё просто, "Причины роста" назовите и всё понятно.



Вливания в экономики на фоне Короновируса, имели основную цель - восстановление экономики а не надувание Пузырей.
Если Вы в курсе, то на Рынках - непрерывно возникает дефицит...доллара!
Если бы не активные, скоординированные действия Центробанков, всё бы уже давно рухнуло!
Но деньги, повторяю, идут в пузыри.
Адекватного роста ВНП, никто не обнаруживает.

МММ во всей красе.
Рост происходит за счёт поступления новых денег.
Это тупик и они, это уже понимают.
Replay
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 10:37

  Replay написав:
Олежан нет не верю но этот тренд не на 1 день

Там всё просто, "Причины роста" назовите и всё понятно.



Вливания в экономики на фоне Короновируса, имели основную цель - восстановление экономики а не надувание Пузырей.
Если Вы в курсе, то на Рынках - непрерывно возникает дефицит...доллара!
Если бы не активные, скоординированные действия Центробанков, всё бы уже давно рухнуло!
Но деньги, повторяю, идут в пузыри.
Адекватного роста ВНП, никто не обнаруживает.

МММ во всей красе.
Рост происходит за счёт поступления новых денег.
Это тупик и они, это уже понимают.


и что? аналогичный тупик в Японии, уже 20 лет печатают столько сколько надо.
повторюсь, этот тренд не на 1 день.
бумага обесценивается
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 10:43

  Олежан написав:цены на руду видели?
есть все шансы летом уйти на 24 грн за бакс

не уйдем. Импорт тоже дико дорожает. Доходы населения правда не поспевают, но кому какое дело
sequence
 
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  #<1 ... 7691769276937694
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