Олежан нет не верю но этот тренд не на 1 день
Там всё просто, "Причины роста" назовите и всё понятно.
Вливания в экономики на фоне Короновируса, имели основную цель - восстановление экономики а не надувание Пузырей.
Если Вы в курсе, то на Рынках - непрерывно возникает дефицит...доллара!
Если бы не активные, скоординированные действия Центробанков, всё бы уже давно рухнуло!
Но деньги, повторяю, идут в пузыри.
Адекватного роста ВНП, никто не обнаруживает.
МММ во всей красе.
Рост происходит за счёт поступления новых денег.
Это тупик и они, это уже понимают.