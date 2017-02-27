Додано: Сер 12 тра, 2021 08:16

prodigy дискуссии о влиянии колоссальных фискальных стимулов на экономику усилились. Их противники ранее акцентировали внимание на горах долгов, сейчас – на препятствиях для экономики в виде возможности безработных сидеть дома, получая пособия, и не заполнять вакансии. Сторонники программ помощи подчеркивают, что никто и не думал, что будет легко. Без этих денег экономика не смогла бы всплыть на поверхность.

Ссылку на "дискуссии" хотел бы увидеть.Простите, но я не слышал обоснованных мнений о том, чтобы фискальные стимулы - смогли бы оказать положительное влияние на ВНП страны в долгосроке. В реальности, мы получаем просто рост цен на продукцию, за счёт роста цен на энергоносители, сырье, недвижимость и пр., но отнюдь не рост реального производства за счёт роста потребительского спроса.Влитые триллионы, просто - раздули пузыри, которые - неизбежно лопнут.Спсали не экономику(которая, будто бы всплыла на поверхность) а прежде всего, банки и фонды.Что имеем на сегодня?Вопрос времени, когда круные инвесторы - начнут фиксировать свою прибыль и снова выходить в доллар. Толчком может стать как новый штамм короновируса, так и понимание того, что рост цен на акции - это не рост "объмов проданных автомобилей", что стоимость криптовалют - это хайп и т.д.Если крупные игроки - начнут выводить деньги, никаких вливаний ФРС не хватит, чтобы избежать глубокой коррекции.При этом, если S&P уйдёт к 3800 и ниже(вполне реально), даже мелкие инвесторы - попытаются забрать свои средства из фондов.Пока что, чтобы подобного не случилось, любые проливы - агрессивно выкупаются.Но все, держится только на Вере в ФРС, в нескончаемое стимулирование, а это - рост пузырей, которые всё равно лопнут.Мое мнение, что США действуют по аналогии с 30-ми годами, на основе анализа Великой Депресии, но не учитывают того, что результатом того "спасения", стала Вторая Мировая Война.Таким образом, как не удивительно, но я - жду усиления индекса доллара, уже летом-осенью, притом -достаточно существенного, на фоне новой волны мощнейшего кризиса.