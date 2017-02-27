Сегодня погашение на 1 644 241 525,00 грн, завтра на 432 429 270,20 Евро, надеюсь долг опустится меньше триллиона...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 тра, 2021 07:52
Додано: Сер 12 тра, 2021 08:16
Ссылку на "дискуссии" хотел бы увидеть.
Простите, но я не слышал обоснованных мнений о том, чтобы фискальные стимулы - смогли бы оказать положительное влияние на ВНП страны в долгосроке. В реальности, мы получаем просто рост цен на продукцию, за счёт роста цен на энергоносители, сырье, недвижимость и пр., но отнюдь не рост реального производства за счёт роста потребительского спроса.
Влитые триллионы, просто - раздули пузыри, которые - неизбежно лопнут.
Спсали не экономику(которая, будто бы всплыла на поверхность) а прежде всего, банки и фонды.
Что имеем на сегодня?
Вопрос времени, когда круные инвесторы - начнут фиксировать свою прибыль и снова выходить в доллар. Толчком может стать как новый штамм короновируса, так и понимание того, что рост цен на акции - это не рост "объмов проданных автомобилей", что стоимость криптовалют - это хайп и т.д.
Если крупные игроки - начнут выводить деньги, никаких вливаний ФРС не хватит, чтобы избежать глубокой коррекции.
При этом, если S&P уйдёт к 3800 и ниже(вполне реально), даже мелкие инвесторы - попытаются забрать свои средства из фондов.
Пока что, чтобы подобного не случилось, любые проливы - агрессивно выкупаются.
Но все, держится только на Вере в ФРС, в нескончаемое стимулирование, а это - рост пузырей, которые всё равно лопнут.
Мое мнение, что США действуют по аналогии с 30-ми годами, на основе анализа Великой Депресии, но не учитывают того, что результатом того "спасения", стала Вторая Мировая Война.
Таким образом, как не удивительно, но я - жду усиления индекса доллара, уже летом-осенью, притом -достаточно существенного, на фоне новой волны мощнейшего кризиса.
Додано: Сер 12 тра, 2021 09:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
цены на руду видели?
есть все шансы летом уйти на 24 грн за бакс
Додано: Сер 12 тра, 2021 09:38
Если легализовать наркотики - этот популярный продукт привлечет еще больше потребителей и денег, согласно законам экономики.
А соцсети - тот же наркотик, только гораздо хуже "колёс" из-за своей распространенности.
Додано: Сер 12 тра, 2021 09:49
Если фондовый рынок обвалится, доллар усилится, значительно.
что тогда?
или вы верите в «вечный рост», «вечную жизнь» и пр.?
Додано: Сер 12 тра, 2021 09:56
Додано: Сер 12 тра, 2021 09:56
Австралія закладає в бюджет ціни на руду на рівні 55 баксів за тонну...
Мабуть таки щось знають...
Додано: Сер 12 тра, 2021 10:12
Там всё просто, "Причины роста" назовите и всё понятно.
Вливания в экономики на фоне Короновируса, имели основную цель - восстановление экономики а не надувание Пузырей.
Если Вы в курсе, то на Рынках - непрерывно возникает дефицит...доллара!
Если бы не активные, скоординированные действия Центробанков, всё бы уже давно рухнуло!
Но деньги, повторяю, идут в пузыри.
Адекватного роста ВНП, никто не обнаруживает.
МММ во всей красе.
Рост происходит за счёт поступления новых денег.
Это тупик и они, это уже понимают.
Додано: Сер 12 тра, 2021 10:37
и что? аналогичный тупик в Японии, уже 20 лет печатают столько сколько надо.
повторюсь, этот тренд не на 1 день.
бумага обесценивается
Додано: Сер 12 тра, 2021 10:43
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