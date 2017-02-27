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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7691769276937694>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 72
26.00-26.50
4%
3
26.50-27.00
3%
2
27.00-27.50
21%
15
27.50-28.00
57%
41
28.00-28.50
8%
6
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
0
0
Більше 30
6%
4
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 07:52

  Striker написав:ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
Зображення

Сегодня погашение на 1 644 241 525,00 грн, завтра на 432 429 270,20 Евро, надеюсь долг опустится меньше триллиона...
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 08:16

prodigy дискуссии о влиянии колоссальных фискальных стимулов на экономику усилились. Их противники ранее акцентировали внимание на горах долгов, сейчас – на препятствиях для экономики в виде возможности безработных сидеть дома, получая пособия, и не заполнять вакансии. Сторонники программ помощи подчеркивают, что никто и не думал, что будет легко. Без этих денег экономика не смогла бы всплыть на поверхность.

Ссылку на "дискуссии" хотел бы увидеть.
Простите, но я не слышал обоснованных мнений о том, чтобы фискальные стимулы - смогли бы оказать положительное влияние на ВНП страны в долгосроке. В реальности, мы получаем просто рост цен на продукцию, за счёт роста цен на энергоносители, сырье, недвижимость и пр., но отнюдь не рост реального производства за счёт роста потребительского спроса.
Влитые триллионы, просто - раздули пузыри, которые - неизбежно лопнут.
Спсали не экономику(которая, будто бы всплыла на поверхность) а прежде всего, банки и фонды.
Что имеем на сегодня?
Вопрос времени, когда круные инвесторы - начнут фиксировать свою прибыль и снова выходить в доллар. Толчком может стать как новый штамм короновируса, так и понимание того, что рост цен на акции - это не рост "объмов проданных автомобилей", что стоимость криптовалют - это хайп и т.д.
Если крупные игроки - начнут выводить деньги, никаких вливаний ФРС не хватит, чтобы избежать глубокой коррекции.
При этом, если S&P уйдёт к 3800 и ниже(вполне реально), даже мелкие инвесторы - попытаются забрать свои средства из фондов.
Пока что, чтобы подобного не случилось, любые проливы - агрессивно выкупаются.
Но все, держится только на Вере в ФРС, в нескончаемое стимулирование, а это - рост пузырей, которые всё равно лопнут.
Мое мнение, что США действуют по аналогии с 30-ми годами, на основе анализа Великой Депресии, но не учитывают того, что результатом того "спасения", стала Вторая Мировая Война.
Таким образом, как не удивительно, но я - жду усиления индекса доллара, уже летом-осенью, притом -достаточно существенного, на фоне новой волны мощнейшего кризиса.
Replay
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 09:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

цены на руду видели?
есть все шансы летом уйти на 24 грн за бакс
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 09:38

  Surfer написав: Небольшое отступление по приведенным примерам - во первых ТикТок - несмотря на сомнительный контент - там как раз есть реальные законы экономики , для тех кто заблудился в ОВГЗ и прочих химерах популярных здесь и не имеющих ничего общего с курсообразованием - элементарный маркетинг, где популярный продукт - неважно какой находит своего потребителя и совершенно естественно привлекает деньги

Если легализовать наркотики - этот популярный продукт привлечет еще больше потребителей и денег, согласно законам экономики.
А соцсети - тот же наркотик, только гораздо хуже "колёс" из-за своей распространенности.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 09:49

Олежан цены на руду видели?
есть все шансы летом уйти на 24 грн за бакс

Если фондовый рынок обвалится, доллар усилится, значительно.
что тогда?

или вы верите в «вечный рост», «вечную жизнь» и пр.?
Replay
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 09:56

  Replay написав:
Олежан цены на руду видели?
есть все шансы летом уйти на 24 грн за бакс

Если фондовый рынок обвалится, доллар усилится, значительно.
что тогда?

или вы верите в «вечный рост», «вечную жизнь» и пр.?

нет не верю но этот тренд не на 1 день :wink:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 09:56

  Replay написав:
Олежан цены на руду видели?
есть все шансы летом уйти на 24 грн за бакс

Если фондовый рынок обвалится, доллар усилится, значительно.
что тогда?

или вы верите в «вечный рост», «вечную жизнь» и пр.?

Австралія закладає в бюджет ціни на руду на рівні 55 баксів за тонну...
Мабуть таки щось знають... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 10:12

Олежан нет не верю но этот тренд не на 1 день

Там всё просто, "Причины роста" назовите и всё понятно.



Вливания в экономики на фоне Короновируса, имели основную цель - восстановление экономики а не надувание Пузырей.
Если Вы в курсе, то на Рынках - непрерывно возникает дефицит...доллара!
Если бы не активные, скоординированные действия Центробанков, всё бы уже давно рухнуло!
Но деньги, повторяю, идут в пузыри.
Адекватного роста ВНП, никто не обнаруживает.

МММ во всей красе.
Рост происходит за счёт поступления новых денег.
Это тупик и они, это уже понимают.
Replay
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 10:37

  Replay написав:
Олежан нет не верю но этот тренд не на 1 день

Там всё просто, "Причины роста" назовите и всё понятно.



Вливания в экономики на фоне Короновируса, имели основную цель - восстановление экономики а не надувание Пузырей.
Если Вы в курсе, то на Рынках - непрерывно возникает дефицит...доллара!
Если бы не активные, скоординированные действия Центробанков, всё бы уже давно рухнуло!
Но деньги, повторяю, идут в пузыри.
Адекватного роста ВНП, никто не обнаруживает.

МММ во всей красе.
Рост происходит за счёт поступления новых денег.
Это тупик и они, это уже понимают.


и что? аналогичный тупик в Японии, уже 20 лет печатают столько сколько надо.
повторюсь, этот тренд не на 1 день.
бумага обесценивается
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 10:43

  Олежан написав:цены на руду видели?
есть все шансы летом уйти на 24 грн за бакс

не уйдем. Импорт тоже дико дорожает. Доходы населения правда не поспевают, но кому какое дело
sequence
 
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