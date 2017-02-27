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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7691769276937694

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 72
26.00-26.50
4%
3
26.50-27.00
3%
2
27.00-27.50
21%
15
27.50-28.00
57%
41
28.00-28.50
8%
6
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
0
0
Більше 30
6%
4
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 11:31

Середньорічна-зважена

  дядя Caша написав:
In memory

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US


Вітаюсь совсіма!

Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших 2334(2694) :cry: випадки на добу на 11 травня. Знову трохи присіли :-).

Цифри за 2 тижня.

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0337
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0016
Повні оберти МБ за тиждень - 1605,7008
Середні оберти за тиждень - 321,1402
Середні оберти за рік - 366,8825
СередньоТижневеЗважене - 27,7741

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0104
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0025
Повні оберти МБ за тиждень - 1371,0247
Середні оберти за тиждень - 457,0082
Середні оберти за рік - 370,0264
СередньоТижневеЗважене - 27,7402


Дуже короткий тиждень з гарними середньодобовими обертами!

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 27,6234(27,7055) грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 27,9099(27,9175) грн./дол. Це на 0,29 грн./дол. БІЛЬШЕ поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2021 рік при КУПІВЛІ доляра 1.04(0,76) відсотка. Сенс купувати доляр збільшується! :roll:

На моменті доляр ПЕРЕПРОДАНО на 0,29(0.21) гривні по показниках 2021 року!

І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 27,7402 грн./дол., а продавав дорожче!!!


Зображення

Подивитись 2020 рік

Подивитись 2019 рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 12 тра, 2021 11:33, всього редагувалось 1 раз.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 11:32

Инфляция в Германии в апреле - 2%. Скорость роста рекордная с 1960-х. Инфляция по Еврозоне несколько ниже - 1,6%, но тоже впечатляет, если учесть, что еще осенью фиксировалась дефляция.

Завтра данные по США. Консенсус-прогноз - фантастические (для них) 3,6%, что, вероятно, вызовет очередное ралли доходности по трежерям

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zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 11:36

  zРадио написав:Инфляция в Германии в апреле - 2%. Скорость роста рекордная с 1960-х. Инфляция по Еврозоне несколько ниже - 1,6%, но тоже впечатляет, если учесть, что еще осенью фиксировалась дефляция.

Завтра данные по США. Консенсус-прогноз - фантастические (для них) 3,6%, что, вероятно, вызовет очередное ралли доходности по трежерям

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пирамидка свернется?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 11:36

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
12.05.2021........................27,6234
Гривна укрепилась на 5 копеек.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе приподнялись на полкопейки, а около 11 еще на полкопейки. После 11-30 выросли сразу на 2 копейки и снова уравновесились. Похоже, что обороты сегодня набрали достаточно рано.
В мире доллар за ночь немного отыграл утраченные позиции, но с утра опять смотрит вниз. Пока индекс немного выше вчерашнего.
Справочный курс встретили котировками 27.6300 - 27.6500, что на 3 копейки выше открытия.
Серьезной динамики пока не видно. Происходящее можно считать компенсацией вчерашнего вечернего падения и реакцией на рост доллара в мире.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах существенно увеличились за счет сокращения объема суточных сертификатов. Подозреваю, что этот рост связан с началом нового отчетного периода по обязательным резервам. Банки создают себе задел, чтобы потом иметь большую свободу действий. На валютный рынок этот рост ликвидности решающего влияния оказать не должен. Остальные факторы до миллиарда.

В пятницу объем МБ уменьшился с 630.7 до 587.1 млн, оставшись на очень высоком, по нынешним временам, уровне. Обороты чистые. Клиентские обороты также немного сократились, доминирование спроса сохранилось.

  Replay написав:В реальности, мы получаем просто рост цен на продукцию, за счёт роста цен на энергоносители, сырье, недвижимость и пр., но отнюдь не рост реального производства за счёт роста потребительского спроса.

Тем не менее, необходимый рост, которого требует сложившаяся модель экономики присутствует. И эта модель сложилась не сегодня.
Зачем нужен рост товарного производства? Чего нам не хватает? Откуда взяться дополнительному спросу?
Не может солдат съесть 2 мешка брюквы! (с)
Если говорить о реальных потребностях, нам не так много нужно: поесть, прикрыть задницу и где-то кинуть кости на ночь. Для обеспечения этих потребностей достаточно очень небольшой доли существующего производства.
Производство товаров, которые мы покупаем под влиянием навязанных маркетологами привычек - это такая же пирамида, как производство акций и прочие финансовые развлечения. И кстати, пресловутые блогеры обеспечивают спрос на гад же ты, которые являются вполне себе товаром.
И да, ровного развития не бывает, за подъемом следует спад, но это не повод считать критерием развития экономики производство стали на душу населения.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 11:42

  Олежан написав:
  zРадио написав:Инфляция в Германии в апреле - 2%. Скорость роста рекордная с 1960-х. Инфляция по Еврозоне несколько ниже - 1,6%, но тоже впечатляет, если учесть, что еще осенью фиксировалась дефляция.

Завтра данные по США. Консенсус-прогноз - фантастические (для них) 3,6%, что, вероятно, вызовет очередное ралли доходности по трежерям

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пирамидка свернется?


Нет. Начнется сначала тейперинг, а затем и другие инструменты QT подключат. Подсдуются пузыри (пузырь не равно пирамида)
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 11:59

Сибарит Зачем нужен рост товарного производства? Чего нам не хватает? Откуда взяться дополнительному спросу?

В основе капитализма - рост производства.
Согласитесь, можно создать "комфортные троллейбусы" и сократить число автомобилей в городах - в несколько раз, получить чистый воздух, безопстность и пр.
Но, капитализм выбирает "Теслу", которая стоит много денег, требует производства аккумуляторов(которые будут загрязнять среду не меньше бензина) и пр.

Рост стоимости активов за счёт вливаний, это Фейк и это, все прекрасно понимают!
Давайте... посчитаем рост S&P в... биткоинах.. а то и в "собаках"? :shock:

Главное, внимание на экран.
Например, по криптовалютам.
В октябре-декабре, на рынок криптовалют, пришли крупные игроки, банки и фонды.
Они, скупали биткоин и пр. отнюдь не потому, что собираются вечно держать инвестиции в этой самой криптовалюте.
Они заходили, с целью заработать на росте.
Устроили достаточно мощную рекламу в СМИ.
Даже Илона поучаствовал, все помнят.
Но, приходит время и крупные игроки - будут забирать свою прибыль, фиксировать.
То есть, им нужно будет продавать свои биткоины - другим игрокам, как правило - более мелким. Лохам. :D
В середине апреля, какой-то Кит, пофиксил несколько тысяч битков -"ударив" в рынок. Биткоин, просто обвалился, там до 10% выходило!
Вы представляете, на секунду, что будет, если 10-20% лонгов, решат закрыть?

Аналогично и с Фондовым рынком, с нефтью.

Цены растут до тех пор, пока "можно купить сегодня дешевле, чем продать дороже завтра". :D
Это и называется, Спекулятивный Рост.
И этот рост, обеспечивают не сколько мелкие спекулянты и пр., этот рост вызван Спекуляциями Инстуционалов, имеющих дешевую ликвидность.

Так что, социализмом тут не пахнет, ни шведским ни савецким.
Это тупо Пузырь. :D
Replay
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 12:06

  Сибарит написав:Не может солдат съесть 2 мешка брюквы! (с)
Если говорить о реальных потребностях, нам не так много нужно: поесть, прикрыть задницу и где-то кинуть кости на ночь. .
потребности меняются с течением времени и без маркетологов, при совке в каждом городе была работа поэтому не было необходимости массово строить человейники на 3000 квартир, сейчас в обл.центрах с работой печаль, многие хотят выехать в столицу или заграницу. Вряд ли на это повлияли маркетологи. Это более глобальные экономические процессы. 80% ресурсов забирают себе элиты, рост нужен чтобы простым людям тоже что то доставалось.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 12:11

zРадио Подсдуются пузыри (пузырь не равно пирамида)

теоретически, да
пофиксят, включат "рычаги" и снова на аппарат ИВЛ.
каждый раз, надо будет всё больше и больше а результат - непредсказуем
Все прогнозируют "пшшик" на осень 2021-весна 2022, я жду раньше... :(
Replay
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