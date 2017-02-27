дядя Caша написав: In memory Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...
US
Вітаюсь совсіма!
Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших2334(2694) випадки на добу на 11 травня. Знову трохи присіли . Цифри за 2 тижня.
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0337 Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0016 Повні оберти МБ за тиждень - 1605,7008 Середні оберти за тиждень - 321,1402 Середні оберти за рік - 366,8825 СередньоТижневеЗважене - 27,7741
СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0104 Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0025 Повні оберти МБ за тиждень - 1371,0247 Середні оберти за тиждень - 457,0082 Середні оберти за рік - 370,0264 СередньоТижневеЗважене - 27,7402
Дуже короткий тиждень з гарними середньодобовими обертами!
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 27,6234(27,7055) грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 27,9099(27,9175) грн./дол. Це на 0,29 грн./дол. БІЛЬШЕ поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2021 рік при КУПІВЛІ доляра 1.04(0,76) відсотка. Сенс купувати доляр збільшується!
На моменті доляр ПЕРЕПРОДАНО на 0,29(0.21) гривні по показниках 2021 року!
І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 27,7402 грн./дол., а продавав дорожче!!!
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 12.05.2021........................27,6234 Гривна укрепилась на 5 копеек. Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе приподнялись на полкопейки, а около 11 еще на полкопейки. После 11-30 выросли сразу на 2 копейки и снова уравновесились. Похоже, что обороты сегодня набрали достаточно рано. В мире доллар за ночь немного отыграл утраченные позиции, но с утра опять смотрит вниз. Пока индекс немного выше вчерашнего. Справочный курс встретили котировками 27.6300 - 27.6500, что на 3 копейки выше открытия. Серьезной динамики пока не видно. Происходящее можно считать компенсацией вчерашнего вечернего падения и реакцией на рост доллара в мире.
НБУ вчера на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах существенно увеличились за счет сокращения объема суточных сертификатов. Подозреваю, что этот рост связан с началом нового отчетного периода по обязательным резервам. Банки создают себе задел, чтобы потом иметь большую свободу действий. На валютный рынок этот рост ликвидности решающего влияния оказать не должен. Остальные факторы до миллиарда.
В пятницу объем МБ уменьшился с 630.7 до 587.1 млн, оставшись на очень высоком, по нынешним временам, уровне. Обороты чистые. Клиентские обороты также немного сократились, доминирование спроса сохранилось.
Replay написав:В реальности, мы получаем просто рост цен на продукцию, за счёт роста цен на энергоносители, сырье, недвижимость и пр., но отнюдь не рост реального производства за счёт роста потребительского спроса.
Тем не менее, необходимый рост, которого требует сложившаяся модель экономики присутствует. И эта модель сложилась не сегодня. Зачем нужен рост товарного производства? Чего нам не хватает? Откуда взяться дополнительному спросу? Не может солдат съесть 2 мешка брюквы! (с) Если говорить о реальных потребностях, нам не так много нужно: поесть, прикрыть задницу и где-то кинуть кости на ночь. Для обеспечения этих потребностей достаточно очень небольшой доли существующего производства. Производство товаров, которые мы покупаем под влиянием навязанных маркетологами привычек - это такая же пирамида, как производство акций и прочие финансовые развлечения. И кстати, пресловутые блогеры обеспечивают спрос на гад же ты, которые являются вполне себе товаром. И да, ровного развития не бывает, за подъемом следует спад, но это не повод считать критерием развития экономики производство стали на душу населения.
Сибарит Зачем нужен рост товарного производства? Чего нам не хватает? Откуда взяться дополнительному спросу?
В основе капитализма - рост производства. Согласитесь, можно создать "комфортные троллейбусы" и сократить число автомобилей в городах - в несколько раз, получить чистый воздух, безопстность и пр. Но, капитализм выбирает "Теслу", которая стоит много денег, требует производства аккумуляторов(которые будут загрязнять среду не меньше бензина) и пр.
Рост стоимости активов за счёт вливаний, это Фейк и это, все прекрасно понимают! Давайте... посчитаем рост S&P в... биткоинах.. а то и в "собаках"?
Главное, внимание на экран. Например, по криптовалютам. В октябре-декабре, на рынок криптовалют, пришли крупные игроки, банки и фонды. Они, скупали биткоин и пр. отнюдь не потому, что собираются вечно держать инвестиции в этой самой криптовалюте. Они заходили, с целью заработать на росте. Устроили достаточно мощную рекламу в СМИ. Даже Илона поучаствовал, все помнят. Но, приходит время и крупные игроки - будут забирать свою прибыль, фиксировать. То есть, им нужно будет продавать свои биткоины - другим игрокам, как правило - более мелким. Лохам. В середине апреля, какой-то Кит, пофиксил несколько тысяч битков -"ударив" в рынок. Биткоин, просто обвалился, там до 10% выходило! Вы представляете, на секунду, что будет, если 10-20% лонгов, решат закрыть?
Аналогично и с Фондовым рынком, с нефтью.
Цены растут до тех пор, пока "можно купить сегодня дешевле, чем продать дороже завтра". Это и называется, Спекулятивный Рост. И этот рост, обеспечивают не сколько мелкие спекулянты и пр., этот рост вызван Спекуляциями Инстуционалов, имеющих дешевую ликвидность.
Так что, социализмом тут не пахнет, ни шведским ни савецким. Это тупо Пузырь.
Сибарит написав:Не может солдат съесть 2 мешка брюквы! (с) Если говорить о реальных потребностях, нам не так много нужно: поесть, прикрыть задницу и где-то кинуть кости на ночь. .
потребности меняются с течением времени и без маркетологов, при совке в каждом городе была работа поэтому не было необходимости массово строить человейники на 3000 квартир, сейчас в обл.центрах с работой печаль, многие хотят выехать в столицу или заграницу. Вряд ли на это повлияли маркетологи. Это более глобальные экономические процессы. 80% ресурсов забирают себе элиты, рост нужен чтобы простым людям тоже что то доставалось.
zРадио Подсдуются пузыри (пузырь не равно пирамида)
теоретически, да пофиксят, включат "рычаги" и снова на аппарат ИВЛ. каждый раз, надо будет всё больше и больше а результат - непредсказуем Все прогнозируют "пшшик" на осень 2021-весна 2022, я жду раньше...
80% ресурсов забирают себе элиты, рост нужен чтобы простым людям тоже что то доставалось.
именно простые люди - должны к чему-то стремиться, Мечтать, Развиваться, Самореализовываться! Если у тебя вся "зарплата" идёт на коммуналку, еду и образование дочери, ты не будешь "строить новый дом" и "копить на Теслу", не говоря уже о бизнес-активности. скажешь- "да ну его всё нафик, получу пособие и забухаю".
В том и кошмар капитализма, потому и без Мировых Войн и Кризисов он не может существовать. Циклическое развитие! Набрал воздуха в лёгкие, выдохнул. Набирают медленно, с трудом, из последних сил пытаясь ещё кубик вдохнуть, ещё на новый хай подняться, а потом - резкий выдох! Чтобы не сдулся полностью, сразу "на морду" маску с кислородом(деньгами) и уже под давлением - снова на полные лёгкие!
Replay в современном мире войны не нужны, есть монетарные инструменты обанкротить кого угодно, или даже целые страны. Цикличность протекает между фаз дешевых и дорогих денег. В период дешевых всем раздают кредиты, дорожает недвижимость и коммоды, растет мировой ввп. В период дорогих денег падает ввп, растет безработица, кредиты становится отдавать нечем, падает стоимость недвижимости, залоги кредиторов откупаются за дешево. И так бесконечно. Тот кто пользуется кредитами (если сам не умеет генерировать высокую добавленную стоимость) становится рабом. Наемная раб.сила добавленную стоимость обычно генерировать не умеет, поэтому целиком зависит от работодателя и кредитной организации.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 12 тра, 2021 13:26, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Replay в современном мире войны не нужны, есть монетарные инструменты убить кого угодно или даже целые страны. Цикличность протекает между фаз дешевых и дорогих денег. В период дешевых всем раздают кредиты, дорожает недвижимость и коммоды. В период дорогих денег растет безработица, кредиты отдавать нечем, падает недвижимость, залоги откупаются за полстоимости. И так бесконечно. Тот кто пользуется кредитами (если не умеет генерировать высокую добавленную стоимость) становится рабом. Наемная раб.сила добавленную стоимость самостоятельно генерировать не умеет, поэтому целиком зависит от работодателя и кредитной организации.