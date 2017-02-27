Додано: Сер 12 тра, 2021 11:36

Replay написав: В реальности, мы получаем просто рост цен на продукцию, за счёт роста цен на энергоносители, сырье, недвижимость и пр., но отнюдь не рост реального производства за счёт роста потребительского спроса. В реальности, мы получаем просто рост цен на продукцию, за счёт роста цен на энергоносители, сырье, недвижимость и пр., но отнюдь не рост реального производства за счёт роста потребительского спроса.

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0012.05.2021........................Гривна укрепилась на 5 копеек.Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе приподнялись на полкопейки, а около 11 еще на полкопейки. После 11-30 выросли сразу на 2 копейки и снова уравновесились. Похоже, что обороты сегодня набрали достаточно рано.В мире доллар за ночь немного отыграл утраченные позиции, но с утра опять смотрит вниз. Пока индекс немного выше вчерашнего.Справочный курс встретили котировками 27.6300 - 27.6500, что на 3 копейки выше открытия.Серьезной динамики пока не видно. Происходящее можно считать компенсацией вчерашнего вечернего падения и реакцией на рост доллара в мире.НБУ вчера на рынок не выходил.Остатки на коррсчетах существенно увеличились за счет сокращения объема суточных сертификатов. Подозреваю, что этот рост связан с началом нового отчетного периода по обязательным резервам. Банки создают себе задел, чтобы потом иметь большую свободу действий. На валютный рынок этот рост ликвидности решающего влияния оказать не должен. Остальные факторы до миллиарда.В пятницу объем МБ уменьшился с 630.7 до 587.1 млн, оставшись на очень высоком, по нынешним временам, уровне. Обороты чистые. Клиентские обороты также немного сократились, доминирование спроса сохранилось.Тем не менее, необходимый рост, которого требует сложившаяся модель экономики присутствует. И эта модель сложилась не сегодня.Зачем нужен рост товарного производства? Чего нам не хватает? Откуда взяться дополнительному спросу?Не может солдат съесть 2 мешка брюквы! (с)Если говорить о реальных потребностях, нам не так много нужно: поесть, прикрыть задницу и где-то кинуть кости на ночь. Для обеспечения этих потребностей достаточно очень небольшой доли существующего производства.Производство товаров, которые мы покупаем под влиянием навязанных маркетологами привычек - это такая же пирамида, как производство акций и прочие финансовые развлечения. И кстати, пресловутые блогеры обеспечивают спрос на гад же ты, которые являются вполне себе товаром.И да, ровного развития не бывает, за подъемом следует спад, но это не повод считать критерием развития экономики производство стали на душу населения.