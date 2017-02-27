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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7692769376947695

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 73
26.00-26.50
4%
3
26.50-27.00
3%
2
27.00-27.50
21%
15
27.50-28.00
58%
42
28.00-28.50
8%
6
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
0
0
Більше 30
5%
4
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 13:27

Investor_K какие вам нужны аргументы?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 13:30

Правекс онлайн 27.65
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 13:38

Баланс між залученими коштами та виплатами по держ. боргу, млрд грн
Зображення

* - помісячні платежі за державним боргом у 2021 році за діючими угодами станом на 01.05.2021 (з урахуванням фактично здійснених платежів)
Striker
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