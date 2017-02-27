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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 тра, 2021 13:27
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Додано: Сер 12 тра, 2021 13:30
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Додано: Сер 12 тра, 2021 13:38
Баланс між залученими коштами та виплатами по держ. боргу, млрд грн* - помісячні платежі за державним боргом у 2021 році за діючими угодами станом на 01.05.2021 (з урахуванням фактично здійснених платежів)
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