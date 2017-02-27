Додано: Сер 12 тра, 2021 14:00

vitaliian написав: при совке в каждом городе была работа поэтому не было необходимости массово строить человейники на 3000 квартир, сейчас в обл.центрах с работой печаль, многие хотят выехать в столицу или заграницу. Вряд ли на это повлияли маркетологи. при совке в каждом городе была работа поэтому не было необходимости массово строить человейники на 3000 квартир, сейчас в обл.центрах с работой печаль, многие хотят выехать в столицу или заграницу. Вряд ли на это повлияли маркетологи.

Replay написав: В основе капитализма - рост производства. В основе капитализма - рост производства.

Replay написав: Но, капитализм выбирает "Теслу", которая стоит много денег, требует производства аккумуляторов(которые будут загрязнять среду не меньше бензина) и пр. Но, капитализм выбирает "Теслу", которая стоит много денег, требует производства аккумуляторов(которые будут загрязнять среду не меньше бензина) и пр.

Replay написав: В том и кошмар капитализма, потому и без Мировых Войн и Кризисов он не может существовать. В том и кошмар капитализма, потому и без Мировых Войн и Кризисов он не может существовать.

Наш нынешний стиль жизни в человейниках - это наследие совка, а не следствие его развала. Строить человейники по 16 этажей начали в 70-е, причем большими массивами.Строить выше тогда не очень позволяли массовые технологии.Рост товарного производства лежал в основе экономики во времена Маркса. С тех пор многое изменилось. В основе сегодняшней экономики лежит движение денег.Проблемы с товарным производством начались еще в начале прошлого века. Именно тогда сговор производителей лампочек положил начало стимулированию спроса при помощи программируемого старения, которое сегодня доведено до совершенства.Совершенно верно. Тесла - ярчайший пример бессмысленности промышленного производства, ориентированного на эмоциональные покупки. С точки зрения потребительской рациональности, бензиновая Камри выглядит куда предпочтительнее.Альтернативу в виде троллейбусов рассматривать не стоит. Позвольте напомнить, что Тесла выпускается в США, где принято жить в малоэтажной застройке. Троллейбусы же эффективны при скученности населения в человейниках. Многоэтажное жилье там встречается, но только в маргинальных районах крупных городов. Одно время там пытались строить многоэтажное социальное жилье, но быстро отказались от этой затеи из-за концентрации криминала. Эта часть населения с целевой аудиторией Теслы никак не пересекается. Исключение в виде пары набережных в Майами погоду не сделает.Согласен, но только с поправкой, что ни одно из известных в истории устройств общества не могло обходиться без войн и голода. Лучшего, конечно, хочется, но рецептов ни у кого нет.