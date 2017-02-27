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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 тра, 2021 13:38
Додано: Сер 12 тра, 2021 14:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Наш нынешний стиль жизни в человейниках - это наследие совка, а не следствие его развала. Строить человейники по 16 этажей начали в 70-е, причем большими массивами.
Строить выше тогда не очень позволяли массовые технологии.
Рост товарного производства лежал в основе экономики во времена Маркса. С тех пор многое изменилось. В основе сегодняшней экономики лежит движение денег.
Проблемы с товарным производством начались еще в начале прошлого века. Именно тогда сговор производителей лампочек положил начало стимулированию спроса при помощи программируемого старения, которое сегодня доведено до совершенства.
Совершенно верно. Тесла - ярчайший пример бессмысленности промышленного производства, ориентированного на эмоциональные покупки. С точки зрения потребительской рациональности, бензиновая Камри выглядит куда предпочтительнее.
Альтернативу в виде троллейбусов рассматривать не стоит. Позвольте напомнить, что Тесла выпускается в США, где принято жить в малоэтажной застройке. Троллейбусы же эффективны при скученности населения в человейниках. Многоэтажное жилье там встречается, но только в маргинальных районах крупных городов. Одно время там пытались строить многоэтажное социальное жилье, но быстро отказались от этой затеи из-за концентрации криминала. Эта часть населения с целевой аудиторией Теслы никак не пересекается. Исключение в виде пары набережных в Майами погоду не сделает.
Согласен, но только с поправкой, что ни одно из известных в истории устройств общества не могло обходиться без войн и голода. Лучшего, конечно, хочется, но рецептов ни у кого нет.
Додано: Сер 12 тра, 2021 14:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 12 тра, 2021 14:54
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................12.05.2021...........13.05.2021
дата розрахунку...............11.05.2021............12.05.2021
Євро..................................33,6728.................33,4953...-0.53%
Долар США.......................27,6744.................27,6318...-0.15%
После полудня доллар отыграл почти копейку.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе приподнялись на полкопейки, а около 11 еще на полкопейки. После 11-30 выросли сразу на 2 копейки и снова уравновесились. Похоже, что обороты сегодня набрали достаточно рано.
В мире доллар за ночь немного отыграл утраченные позиции, но с утра опять смотрит вниз. Пока индекс немного выше вчерашнего.
Справочный курс встретили котировками 27.6300 - 27.6500, что на 3 копейки выше открытия.
Серьезной динамики пока не видно. Происходящее можно считать компенсацией вчерашнего вечернего падения и реакцией на рост доллара в мире.
До обеда выросли еще на 2 копейки. После обеда развернулись и ко времени фиксации официального курса опустились на 2 копейки, вернувшись на полуденный уровень.
Индекс доллара после 13 начал расти, сначала медленно, а потом весьма резко.
Официальный курс встретили котировками 27.6300 - 27.6500. За день выросли на 3 копейки относительно открытия и на 4 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2020 - 26.7947 (-2) +84
2019 - 26.2059 (-4/0) +143
2018 - 26.1980 (+0)
2017 - 26.4743 (+5)
Додано: Сер 12 тра, 2021 14:55
Из-за выходного понедельника перепутал) Данные по инфляции за апрель в США сегодня, и они, мягко говоря, зрелищные!!! Рекорд инфляции по значению - 12-летний. Рекорд инфляции по скорости - 75-летний со времен окончания 2МВ.
В ФРС заигрались. Пока данные за апрель собирали, поменялась их риторика, а в самое ближайшее время поменяются и инструменты монетарной политики
Додано: Сер 12 тра, 2021 15:27
Но тогда дело идёт к пересмотру политики Феди.Какой бы вой не раздавался из банков,бирж,да хоть из самого Белого Дома,а лечить инфляцию треба повышением ставки.Рынок капут и всем нужен доллар.Должникам,банкам,керри-трейдерам.Росту ввп капец,ну или временный капец,чтобы дать помереть уже и так мертвым зомби и вообще тем,кому можно дать помереть и хоть как-то оздоровить экономику для нового цикла роста.
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