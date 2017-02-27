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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7693769476957696>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 74
26.00-26.50
4%
3
26.50-27.00
4%
3
27.00-27.50
20%
15
27.50-28.00
57%
42
28.00-28.50
8%
6
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
0
0
Більше 30
5%
4
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 13:30

Правекс онлайн 27.65
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 13:38

Баланс між залученими коштами та виплатами по держ. боргу, млрд грн
Зображення

* - помісячні платежі за державним боргом у 2021 році за діючими угодами станом на 01.05.2021 (з урахуванням фактично здійснених платежів)
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 14:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:при совке в каждом городе была работа поэтому не было необходимости массово строить человейники на 3000 квартир, сейчас в обл.центрах с работой печаль, многие хотят выехать в столицу или заграницу. Вряд ли на это повлияли маркетологи.

Наш нынешний стиль жизни в человейниках - это наследие совка, а не следствие его развала. Строить человейники по 16 этажей начали в 70-е, причем большими массивами.
Строить выше тогда не очень позволяли массовые технологии.
  Replay написав:В основе капитализма - рост производства.

Рост товарного производства лежал в основе экономики во времена Маркса. С тех пор многое изменилось. В основе сегодняшней экономики лежит движение денег.
Проблемы с товарным производством начались еще в начале прошлого века. Именно тогда сговор производителей лампочек положил начало стимулированию спроса при помощи программируемого старения, которое сегодня доведено до совершенства.
  Replay написав:Но, капитализм выбирает "Теслу", которая стоит много денег, требует производства аккумуляторов(которые будут загрязнять среду не меньше бензина) и пр.

Совершенно верно. Тесла - ярчайший пример бессмысленности промышленного производства, ориентированного на эмоциональные покупки. С точки зрения потребительской рациональности, бензиновая Камри выглядит куда предпочтительнее.
Альтернативу в виде троллейбусов рассматривать не стоит. Позвольте напомнить, что Тесла выпускается в США, где принято жить в малоэтажной застройке. Троллейбусы же эффективны при скученности населения в человейниках. Многоэтажное жилье там встречается, но только в маргинальных районах крупных городов. Одно время там пытались строить многоэтажное социальное жилье, но быстро отказались от этой затеи из-за концентрации криминала. Эта часть населения с целевой аудиторией Теслы никак не пересекается. Исключение в виде пары набережных в Майами погоду не сделает.
  Replay написав:В том и кошмар капитализма, потому и без Мировых Войн и Кризисов он не может существовать.

Согласен, но только с поправкой, что ни одно из известных в истории устройств общества не могло обходиться без войн и голода. Лучшего, конечно, хочется, но рецептов ни у кого нет.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 14:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Replay написав:се прогнозируют "пшшик" на осень 2021-весна 2022, я жду раньше...
что вы подразумеваете под пшик? обесценивание гривны и доллара ? или ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 14:54

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................12.05.2021...........13.05.2021
дата розрахунку...............11.05.2021............12.05.2021
Євро..................................33,6728.................33,4953...-0.53%
Долар США.......................27,6744.................27,6318...-0.15%
После полудня доллар отыграл почти копейку.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе приподнялись на полкопейки, а около 11 еще на полкопейки. После 11-30 выросли сразу на 2 копейки и снова уравновесились. Похоже, что обороты сегодня набрали достаточно рано.
В мире доллар за ночь немного отыграл утраченные позиции, но с утра опять смотрит вниз. Пока индекс немного выше вчерашнего.
Справочный курс встретили котировками 27.6300 - 27.6500, что на 3 копейки выше открытия.
Серьезной динамики пока не видно. Происходящее можно считать компенсацией вчерашнего вечернего падения и реакцией на рост доллара в мире.
До обеда выросли еще на 2 копейки. После обеда развернулись и ко времени фиксации официального курса опустились на 2 копейки, вернувшись на полуденный уровень.
Индекс доллара после 13 начал расти, сначала медленно, а потом весьма резко.
Официальный курс встретили котировками 27.6300 - 27.6500. За день выросли на 3 копейки относительно открытия и на 4 копейки относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2020 - 26.7947 (-2) +84
2019 - 26.2059 (-4/0) +143

2018 - 26.1980 (+0)
2017 - 26.4743 (+5)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 14:55

  zРадио написав:Завтра данные по США. Консенсус-прогноз - фантастические (для них) 3,6%, что, вероятно, вызовет очередное ралли доходности по трежерям


Из-за выходного понедельника перепутал) Данные по инфляции за апрель в США сегодня, и они, мягко говоря, зрелищные!!! Рекорд инфляции по значению - 12-летний. Рекорд инфляции по скорости - 75-летний со времен окончания 2МВ.

В ФРС заигрались. Пока данные за апрель собирали, поменялась их риторика, а в самое ближайшее время поменяются и инструменты монетарной политики

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zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 15:27

  zРадио написав:
  zРадио написав:Завтра данные по США. Консенсус-прогноз - фантастические (для них) 3,6%, что, вероятно, вызовет очередное ралли доходности по трежерям


Из-за выходного понедельника перепутал) Данные по инфляции за апрель в США сегодня, и они, мягко говоря, зрелищные!!! Рекорд инфляции по значению - 12-летний. Рекорд инфляции по скорости - 75-летний со времен окончания 2МВ.

В ФРС заигрались. Пока данные за апрель собирали, поменялась их риторика, а в самое ближайшее время поменяются и инструменты монетарной политики

Зображення

Но тогда дело идёт к пересмотру политики Феди.Какой бы вой не раздавался из банков,бирж,да хоть из самого Белого Дома,а лечить инфляцию треба повышением ставки.Рынок капут и всем нужен доллар.Должникам,банкам,керри-трейдерам.Росту ввп капец,ну или временный капец,чтобы дать помереть уже и так мертвым зомби и вообще тем,кому можно дать помереть и хоть как-то оздоровить экономику для нового цикла роста.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 15:35

  goldfinger написав:Но тогда дело идёт к пересмотру политики Феди.Какой бы вой не раздавался из банков,бирж,да хоть из самого Белого Дома,а лечить инфляцию треба повышением ставки.Рынок капут и всем нужен доллар.Должникам,банкам,керри-трейдерам.Росту ввп капец,ну или временный капец,чтобы дать помереть уже и так мертвым зомби и вообще тем,кому можно дать помереть и хоть как-то оздоровить экономику для нового цикла роста.


Ставку пока можно не трогать - достаточно сократить объем покупки казначейских долгов. Это уже приведет рынок в чувства. Ну и заодно правительство, которому очень понравилось закрывать свои популистские запросы эмиссией ))) Программы поддержки пересичных американцев явно избыточные, раз половина вертолетных денег тут же бежит на фондовый рынок и в крипту вместо потребительских целей. Не производители продуктов потребления разгоняют эту инфляцию, а биржи, торгующие сырьем, т.е. финансовые спекулянты
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 12 тра, 2021 15:38, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 15:37

Якось так...


Вітаюсь совсіма!

Здається інфляція в Америці розгулялась вже в квітні :-(

15:30 USD Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апр) 0,9% 0,3% 0,3%

15:30 USD Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр) 4,2% 3,6% 2,6%

Очікували 3.6 а мають ... :idea: Ось ринки і колихнуло :!:
Звідси

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 16:33

С вакцинацией необходимость халявы от дедушки Джо отпадет,пузырьки получаются,зато вырастет потребительский спрос и опять инфляция.Ставку таки придется повышать,это вопрос времени.Нельзя допускать стагфляцию и если уж начинать делать зомбакам эвтаназию,то лучше при низкой,а не двузначной инфляции.
goldfinger
 
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