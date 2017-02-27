zРадио написав:Завтра данные по США. Консенсус-прогноз - фантастические (для них) 3,6%, что, вероятно, вызовет очередное ралли доходности по трежерям
Из-за выходного понедельника перепутал) Данные по инфляции за апрель в США сегодня, и они, мягко говоря, зрелищные!!! Рекорд инфляции по значению - 12-летний. Рекорд инфляции по скорости - 75-летний со времен окончания 2МВ.
В ФРС заигрались. Пока данные за апрель собирали, поменялась их риторика, а в самое ближайшее время поменяются и инструменты монетарной политики
the last time Core CPI was here, the Fed Funds rate was 20%