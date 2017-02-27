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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7693769476957696

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 74
26.00-26.50
4%
3
26.50-27.00
4%
3
27.00-27.50
20%
15
27.50-28.00
57%
42
28.00-28.50
8%
6
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
0
0
Більше 30
5%
4
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 16:54

  zРадио написав:
  zРадио написав:Завтра данные по США. Консенсус-прогноз - фантастические (для них) 3,6%, что, вероятно, вызовет очередное ралли доходности по трежерям


Из-за выходного понедельника перепутал) Данные по инфляции за апрель в США сегодня, и они, мягко говоря, зрелищные!!! Рекорд инфляции по значению - 12-летний. Рекорд инфляции по скорости - 75-летний со времен окончания 2МВ.

В ФРС заигрались. Пока данные за апрель собирали, поменялась их риторика, а в самое ближайшее время поменяются и инструменты монетарной политики

Зображення

the last time Core CPI was here, the Fed Funds rate was 20%

https://twitter.com/zerohedge/status/13 ... 0704266241

зі. Тобто підняття ставки навіть на 0.5% не допоможе, інфлец і далі буде розганятись...
Треба радикально знижувати КУЕ і масштабно піднімати ставку - а це ніхто робити не буде...

Тому, всіх поздоровляю з роком високої інфляції, а потім з парочкой років економічної кризи (коли аки ставку підвишать)

зі. Жорік = м у р л о :!:
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 16:59

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
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ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 17:00

ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
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  #<1 ... 7693769476957696
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