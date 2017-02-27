zРадио написав:Завтра данные по США. Консенсус-прогноз - фантастические (для них) 3,6%, что, вероятно, вызовет очередное ралли доходности по трежерям
Из-за выходного понедельника перепутал) Данные по инфляции за апрель в США сегодня, и они, мягко говоря, зрелищные!!! Рекорд инфляции по значению - 12-летний. Рекорд инфляции по скорости - 75-летний со времен окончания 2МВ.
В ФРС заигрались. Пока данные за апрель собирали, поменялась их риторика, а в самое ближайшее время поменяются и инструменты монетарной политики
the last time Core CPI was here, the Fed Funds rate was 20%
change_pm Тобто підняття ставки навіть на 0.5% не допоможе, інфлец і далі буде розганятись... Треба радикально знижувати КУЕ і масштабно піднімати ставку - а це ніхто робити не буде...
Тому, всіх поздоровляю з роком високої інфляції, а потім з парочкой років економічної кризи (коли аки ставку підвишать)
Нет, так не получается. Система склонна к саморегуляции. Проще говоря, если стата будет и дальше плохая, то никакие вливания не остановят Фиксацию прибыли крупными игроками. Поясню, для тех, кто не в теме. Итак, предположим, Вы - Илон Маск и купили на 1 млрд баксов Биткоин, по средней 25 килобаксов. Сейчас, 56 килобаксов. Если Вы, попытаетесь выйти в доллар с битка, Вам надо будет выставлять заявки на продажу! Но, если Вы видели "биржевой стакан", то Знаете, что там нет толпы заявок на покупку по 56К! Все, купившие раньше - Холдеры, сидят и ждут "биток по 100 тысяч"! Новых покупателей -мало! Соответственно, Вы - выставляя много заявок на продажу, просто обвалите рынок! Очень сильно обвалите. И "другие игроки", увидев такие предложения, сами станут Фиксить прибыль! Теоретически, Биткоин может обвалиться за день, даже до 10К! Что там с "регулированием", кстати?
Вопрос! Кто будет в Профите? Ответ! Тот, кто первым начнёт Фиксировать Прибыль!
И вот, Крупняк сидит и смотрит, Что сделает ФРС? Что скажет Байден? Каковы будут их дальнейшие действия? И у всех "инвесторов", рука... на кнопке SELL! Потные такие руки, готовые в любой момент массово тыцять на эту кнопку!
Малейший намёк на "сокращение вливаний" или там "повышение ставки" уже в скором будущем, однозначно приведёт к Фиксации поз! Будет Обвал! Стало быть, надо Наливать и Наливать, как Вы и пишете! Но, если всё идёт в Пузыри, не спасая экономику, то Инвесторы, всё равно будут в состоянии "готов Фиксить"!
Либо ФРС придумывает что-то неординарное, многообещающее, либо - в 2021-м мы рухнем.
change_pm Тобто підняття ставки навіть на 0.5% не допоможе, інфлец і далі буде розганятись... Треба радикально знижувати КУЕ і масштабно піднімати ставку - а це ніхто робити не буде...
Тому, всіх поздоровляю з роком високої інфляції, а потім з парочкой років економічної кризи (коли аки ставку підвишать)
Нет, так не получается. Система склонна к саморегуляции. Проще говоря, если стата будет и дальше плохая, то никакие вливания не остановят Фиксацию прибыли крупными игроками. Поясню, для тех, кто не в теме. Итак, предположим, Вы - Илон Маск и купили на 1 млрд баксов Биткоин, по средней 25 килобаксов. Сейчас, 56 килобаксов. Если Вы, попытаетесь выйти в доллар с битка, Вам надо будет выставлять заявки на продажу! Но, если Вы видели "биржевой стакан", то Знаете, что там нет толпы заявок на покупку по 56К! Все, купившие раньше - Холдеры, сидят и ждут "биток по 100 тысяч"! Новых покупателей -мало! Соответственно, Вы - выставляя много заявок на продажу, просто обвалите рынок! Очень сильно обвалите. И "другие игроки", увидев такие предложения, сами станут Фиксить прибыль! Теоретически, Биткоин может обвалиться за день, даже до 10К! Что там с "регулированием", кстати?
Вопрос! Кто будет в Профите? Ответ! Тот, кто первым начнёт Фиксировать Прибыль!
И вот, Крупняк сидит и смотрит, Что сделает ФРС? Что скажет Байден? Каковы будут их дальнейшие действия? И у всех "инвесторов", рука... на кнопке SELL! Потные такие руки, готовые в любой момент массово тыцять на эту кнопку!
Малейший намёк на "сокращение вливаний" или там "повышение ставки" уже в скором будущем, однозначно приведёт к Фиксации поз! Будет Обвал! Стало быть, надо Наливать и Наливать, как Вы и пишете! Но, если всё идёт в Пузыри, не спасая экономику, то Инвесторы, всё равно будут в состоянии "готов Фиксить"!
Либо ФРС придумывает что-то неординарное, многообещающее, либо - в 2021-м мы рухнем.
Я готов і навіть чекаю на це... Розставив сілки, чекаю на здобич* )))
* але поки що байзедіпери заважають... Ну, нічого скоро вони взнають, шо це таке "у дно постучали"
Среда на валютном рынке прошла в противостоянии курсовых интересов крупных игроков.
Несмотря на небольшой рост котировок за день с утренних 27,60/27,62 до 27,615/27,635 гривен за доллар, сказать, что в конечном итоге “победили” продавцы, мы не можем. Если в середине сессии (во время выхода нерезидентов) котировки подросли до 27,65/27,67 гривен к 13:00, то как только иностранцы ушли с рынка (после обеда), курс так же быстро просел до 27,645/27,665 гривен к 15 часам и до 27,615/27,635 к завершению сессии.
Нацбанк участия в торгах не принимал. Да и особой необходимости в этом не было – участники межбанка сами находили компромисс по курсу и без вмешательства регулятора. Уже практически с начала апреля этого года НБУ не появлялся на рынке с интервенциями, что говорит об определенной сбалансированности спроса и предложения.
В определенной степени нацвалюту сейчас выручает благоприятная мировая конъюнктура для традиционных товаров украинского экспорта – зерна, подсолнечного масла и металлопродукции на фоне снижения объемов импортируемой продукции из-за локдауна.
Но рост остатков на текущих счетах в банках и коротких вкладах населения в гривне создает определенную угрозу для стабильности курса в среднесрочной перспективе. Как только последствия коронавирусной эпидемии перестанут играть роль ограничителя потребительских настроений украинцев, потребление импортной продукции снова резко возрастет. Это приведет к новому циклу вымывания валюты из страны и как следствие – росту давления на курс нацвалюты.
О подобном сценарии нашим чиновникам НБУ и в правительстве стоило бы подумать уже сейчас. Тем более, что мировые цены на энергоносители уже активно растут. И это не только увеличивает спрос на валюту со стороны нефтетрейдеров, но и существенно влияет на рост инфляционных процессов в стране, а также и на реальную покупательную способность граждан.
Подобные перекосы в экономике способны очень быстро разрушить иллюзию стабильности на межбанке. И это уже неоднократно было в экономической истории Украины за последние 30 лет.
Главные события 12 мая на валютном рынке:
Доллар с утренних 27,60/27,62 вырос до 27,615/27,635 гривен к концу дня.
Нацбанк на рынок не выходил.
Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,6234 гривен, а официальный курс на 13 мая 2021 года установлен на уровне 27,6318 гривен за доллар.