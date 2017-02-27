Додано: Сер 12 тра, 2021 17:36

Среда на валютном рынке прошла в противостоянии курсовых интересов крупных игроков.



Несмотря на небольшой рост котировок за день с утренних 27,60/27,62 до 27,615/27,635 гривен за доллар, сказать, что в конечном итоге “победили” продавцы, мы не можем. Если в середине сессии (во время выхода нерезидентов) котировки подросли до 27,65/27,67 гривен к 13:00, то как только иностранцы ушли с рынка (после обеда), курс так же быстро просел до 27,645/27,665 гривен к 15 часам и до 27,615/27,635 к завершению сессии.



Нацбанк участия в торгах не принимал. Да и особой необходимости в этом не было – участники межбанка сами находили компромисс по курсу и без вмешательства регулятора. Уже практически с начала апреля этого года НБУ не появлялся на рынке с интервенциями, что говорит об определенной сбалансированности спроса и предложения.



В определенной степени нацвалюту сейчас выручает благоприятная мировая конъюнктура для традиционных товаров украинского экспорта – зерна, подсолнечного масла и металлопродукции на фоне снижения объемов импортируемой продукции из-за локдауна.



Но рост остатков на текущих счетах в банках и коротких вкладах населения в гривне создает определенную угрозу для стабильности курса в среднесрочной перспективе. Как только последствия коронавирусной эпидемии перестанут играть роль ограничителя потребительских настроений украинцев, потребление импортной продукции снова резко возрастет. Это приведет к новому циклу вымывания валюты из страны и как следствие – росту давления на курс нацвалюты.



О подобном сценарии нашим чиновникам НБУ и в правительстве стоило бы подумать уже сейчас. Тем более, что мировые цены на энергоносители уже активно растут. И это не только увеличивает спрос на валюту со стороны нефтетрейдеров, но и существенно влияет на рост инфляционных процессов в стране, а также и на реальную покупательную способность граждан.



Подобные перекосы в экономике способны очень быстро разрушить иллюзию стабильности на межбанке. И это уже неоднократно было в экономической истории Украины за последние 30 лет.

Главные события 12 мая на валютном рынке:



Доллар с утренних 27,60/27,62 вырос до 27,615/27,635 гривен к концу дня.



Нацбанк на рынок не выходил.



Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,6234 гривен, а официальный курс на 13 мая 2021 года установлен на уровне 27,6318 гривен за доллар.