zРадио написав:Завтра данные по США. Консенсус-прогноз - фантастические (для них) 3,6%, что, вероятно, вызовет очередное ралли доходности по трежерям
Из-за выходного понедельника перепутал) Данные по инфляции за апрель в США сегодня, и они, мягко говоря, зрелищные!!! Рекорд инфляции по значению - 12-летний. Рекорд инфляции по скорости - 75-летний со времен окончания 2МВ.
В ФРС заигрались. Пока данные за апрель собирали, поменялась их риторика, а в самое ближайшее время поменяются и инструменты монетарной политики
the last time Core CPI was here, the Fed Funds rate was 20%
change_pm Тобто підняття ставки навіть на 0.5% не допоможе, інфлец і далі буде розганятись... Треба радикально знижувати КУЕ і масштабно піднімати ставку - а це ніхто робити не буде...
Тому, всіх поздоровляю з роком високої інфляції, а потім з парочкой років економічної кризи (коли аки ставку підвишать)
Нет, так не получается. Система склонна к саморегуляции. Проще говоря, если стата будет и дальше плохая, то никакие вливания не остановят Фиксацию прибыли крупными игроками. Поясню, для тех, кто не в теме. Итак, предположим, Вы - Илон Маск и купили на 1 млрд баксов Биткоин, по средней 25 килобаксов. Сейчас, 56 килобаксов. Если Вы, попытаетесь выйти в доллар с битка, Вам надо будет выставлять заявки на продажу! Но, если Вы видели "биржевой стакан", то Знаете, что там нет толпы заявок на покупку по 56К! Все, купившие раньше - Холдеры, сидят и ждут "биток по 100 тысяч"! Новых покупателей -мало! Соответственно, Вы - выставляя много заявок на продажу, просто обвалите рынок! Очень сильно обвалите. И "другие игроки", увидев такие предложения, сами станут Фиксить прибыль! Теоретически, Биткоин может обвалиться за день, даже до 10К! Что там с "регулированием", кстати?
Вопрос! Кто будет в Профите? Ответ! Тот, кто первым начнёт Фиксировать Прибыль!
И вот, Крупняк сидит и смотрит, Что сделает ФРС? Что скажет Байден? Каковы будут их дальнейшие действия? И у всех "инвесторов", рука... на кнопке SELL! Потные такие руки, готовые в любой момент массово тыцять на эту кнопку!
Малейший намёк на "сокращение вливаний" или там "повышение ставки" уже в скором будущем, однозначно приведёт к Фиксации поз! Будет Обвал! Стало быть, надо Наливать и Наливать, как Вы и пишете! Но, если всё идёт в Пузыри, не спасая экономику, то Инвесторы, всё равно будут в состоянии "готов Фиксить"!
Либо ФРС придумывает что-то неординарное, многообещающее, либо - в 2021-м мы рухнем.
change_pm Тобто підняття ставки навіть на 0.5% не допоможе, інфлец і далі буде розганятись... Треба радикально знижувати КУЕ і масштабно піднімати ставку - а це ніхто робити не буде...
Тому, всіх поздоровляю з роком високої інфляції, а потім з парочкой років економічної кризи (коли аки ставку підвишать)
Нет, так не получается. Система склонна к саморегуляции. Проще говоря, если стата будет и дальше плохая, то никакие вливания не остановят Фиксацию прибыли крупными игроками. Поясню, для тех, кто не в теме. Итак, предположим, Вы - Илон Маск и купили на 1 млрд баксов Биткоин, по средней 25 килобаксов. Сейчас, 56 килобаксов. Если Вы, попытаетесь выйти в доллар с битка, Вам надо будет выставлять заявки на продажу! Но, если Вы видели "биржевой стакан", то Знаете, что там нет толпы заявок на покупку по 56К! Все, купившие раньше - Холдеры, сидят и ждут "биток по 100 тысяч"! Новых покупателей -мало! Соответственно, Вы - выставляя много заявок на продажу, просто обвалите рынок! Очень сильно обвалите. И "другие игроки", увидев такие предложения, сами станут Фиксить прибыль! Теоретически, Биткоин может обвалиться за день, даже до 10К! Что там с "регулированием", кстати?
Вопрос! Кто будет в Профите? Ответ! Тот, кто первым начнёт Фиксировать Прибыль!
И вот, Крупняк сидит и смотрит, Что сделает ФРС? Что скажет Байден? Каковы будут их дальнейшие действия? И у всех "инвесторов", рука... на кнопке SELL! Потные такие руки, готовые в любой момент массово тыцять на эту кнопку!
Малейший намёк на "сокращение вливаний" или там "повышение ставки" уже в скором будущем, однозначно приведёт к Фиксации поз! Будет Обвал! Стало быть, надо Наливать и Наливать, как Вы и пишете! Но, если всё идёт в Пузыри, не спасая экономику, то Инвесторы, всё равно будут в состоянии "готов Фиксить"!
Либо ФРС придумывает что-то неординарное, многообещающее, либо - в 2021-м мы рухнем.
Я готов і навіть чекаю на це... Розставив сілки, чекаю на здобич* )))
* але поки що байзедіпери заважають... Ну, нічого скоро вони взнають, шо це таке "у дно постучали"
Среда на валютном рынке прошла в противостоянии курсовых интересов крупных игроков.
Несмотря на небольшой рост котировок за день с утренних 27,60/27,62 до 27,615/27,635 гривен за доллар, сказать, что в конечном итоге “победили” продавцы, мы не можем. Если в середине сессии (во время выхода нерезидентов) котировки подросли до 27,65/27,67 гривен к 13:00, то как только иностранцы ушли с рынка (после обеда), курс так же быстро просел до 27,645/27,665 гривен к 15 часам и до 27,615/27,635 к завершению сессии.
Нацбанк участия в торгах не принимал. Да и особой необходимости в этом не было – участники межбанка сами находили компромисс по курсу и без вмешательства регулятора. Уже практически с начала апреля этого года НБУ не появлялся на рынке с интервенциями, что говорит об определенной сбалансированности спроса и предложения.
В определенной степени нацвалюту сейчас выручает благоприятная мировая конъюнктура для традиционных товаров украинского экспорта – зерна, подсолнечного масла и металлопродукции на фоне снижения объемов импортируемой продукции из-за локдауна.
Но рост остатков на текущих счетах в банках и коротких вкладах населения в гривне создает определенную угрозу для стабильности курса в среднесрочной перспективе. Как только последствия коронавирусной эпидемии перестанут играть роль ограничителя потребительских настроений украинцев, потребление импортной продукции снова резко возрастет. Это приведет к новому циклу вымывания валюты из страны и как следствие – росту давления на курс нацвалюты.
О подобном сценарии нашим чиновникам НБУ и в правительстве стоило бы подумать уже сейчас. Тем более, что мировые цены на энергоносители уже активно растут. И это не только увеличивает спрос на валюту со стороны нефтетрейдеров, но и существенно влияет на рост инфляционных процессов в стране, а также и на реальную покупательную способность граждан.
Подобные перекосы в экономике способны очень быстро разрушить иллюзию стабильности на межбанке. И это уже неоднократно было в экономической истории Украины за последние 30 лет.
Главные события 12 мая на валютном рынке:
Доллар с утренних 27,60/27,62 вырос до 27,615/27,635 гривен к концу дня.
Нацбанк на рынок не выходил.
Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,6234 гривен, а официальный курс на 13 мая 2021 года установлен на уровне 27,6318 гривен за доллар.
Мої вітання! Панове, ви останні два дні бачите "очевидне". Останні кілька годин це "очевидне" підкріплене фактами росту споживчої інфляції у США. Питання до вас в контексті теми нашого форуму. Що робити пересічному в степах України?
Це не стьоб і не тролінг. Просто повідомлення Replay, zРадио та change_pm виглядають арґументованими та випромінюють впевненістю (на кшталт а я ж вас попереджував/ла). Проте в повідомленнях не читається чітких векторів дії які би наш пересічний форумчанин зміг інтерпретувати із користю для себе в майбутньому. Знаю, що прогнозування невдячна справа. І не закликаю "прогнозувати", тільки запропонуйте своє бачення можливостей в контексті нашої молодої держави та її валюти. А ми вже своїми "плюсиками" спробуємо погодитись із вами або ні. Дякую.
Realist написав:Що робити пересічному в степах України?
А які доступні варіанти? Купити золото? Вкластися в криптовалюту? (тьху, вибачте) Чи накупити якихось ліквідних прибамбасів "поки все не рухнуло"? (ну там нерухомість, земельні ділянки, гречку, консерви - кому що по кишені)
Realist написав:Мої вітання! Панове, ви останні два дні бачите "очевидне". Останні кілька годин це "очевидне" підкріплене фактами росту споживчої інфляції у США. Питання до вас в контексті теми нашого форуму. Що робити пересічному в степах України?
Це не стьоб і не тролінг. Просто повідомлення Replay, zРадио та change_pm виглядають арґументованими та випромінюють впевненістю (на кшталт а я ж вас попереджував/ла). Проте в повідомленнях не читається чітких векторів дії які би наш пересічний форумчанин зміг інтерпретувати із користю для себе в майбутньому. Знаю, що прогнозування невдячна справа. І не закликаю "прогнозувати", тільки запропонуйте своє бачення можливостей в контексті нашої молодої держави та її валюти. А ми вже своїми "плюсиками" спробуємо погодитись із вами або ні. Дякую.
в этих сообщениях пытаются делать прогнозы в сложных областях, оперируя очень упрощенными понятиями... как результат ценность этих прогнозов очень условна (мягко говоря).
во время большой волатильности надо уходить от попыток сорвать куш и максимально раскладывать яйца по разным корзинам, т.е. диверсифицировать инвестиции. наградой станет не дополнительный доход, а то, что Вы их сохраните;)
а пытаться сорвать куш - можно выделить некий % от сбережений 10-20% и поиграть в биток и прочее - но чтобы потом не слишком страдать, если что-то пойдет не так...