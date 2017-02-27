RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7694769576967697>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 76
26.00-26.50
4%
3
26.50-27.00
5%
4
27.00-27.50
20%
15
27.50-28.00
57%
43
28.00-28.50
8%
6
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
0
0
Більше 30
5%
4
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 16:54

  zРадио написав:
  zРадио написав:Завтра данные по США. Консенсус-прогноз - фантастические (для них) 3,6%, что, вероятно, вызовет очередное ралли доходности по трежерям


Из-за выходного понедельника перепутал) Данные по инфляции за апрель в США сегодня, и они, мягко говоря, зрелищные!!! Рекорд инфляции по значению - 12-летний. Рекорд инфляции по скорости - 75-летний со времен окончания 2МВ.

В ФРС заигрались. Пока данные за апрель собирали, поменялась их риторика, а в самое ближайшее время поменяются и инструменты монетарной политики

Зображення

the last time Core CPI was here, the Fed Funds rate was 20%

https://twitter.com/zerohedge/status/13 ... 0704266241

зі. Тобто підняття ставки навіть на 0.5% не допоможе, інфлец і далі буде розганятись...
Треба радикально знижувати КУЕ і масштабно піднімати ставку - а це ніхто робити не буде...

Тому, всіх поздоровляю з роком високої інфляції, а потім з парочкой років економічної кризи (коли таки ставку підвишать)

зі. Жорік = м у р л о :!:
Востаннє редагувалось change_pm в Сер 12 тра, 2021 20:39, всього редагувалось 1 раз.
change_pm
 
Повідомлень: 3788
З нами з: 03.02.16
Подякував: 95 раз.
Подякували: 754 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 16:59

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
Зображення

ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
Зображення
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1905
З нами з: 15.02.20
Подякував: 832 раз.
Подякували: 1491 раз.
 
Профіль
10
5
5
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 17:00

ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
Зображення

Зображення
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1905
З нами з: 15.02.20
Подякував: 832 раз.
Подякували: 1491 раз.
 
Профіль
10
5
5
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 17:11

change_pm Тобто підняття ставки навіть на 0.5% не допоможе, інфлец і далі буде розганятись...
Треба радикально знижувати КУЕ і масштабно піднімати ставку - а це ніхто робити не буде...

Тому, всіх поздоровляю з роком високої інфляції, а потім з парочкой років економічної кризи (коли аки ставку підвишать)

Нет, так не получается.
Система склонна к саморегуляции.
Проще говоря, если стата будет и дальше плохая, то никакие вливания не остановят Фиксацию прибыли крупными игроками.
Поясню, для тех, кто не в теме.
Итак, предположим, Вы - Илон Маск и купили на 1 млрд баксов Биткоин, по средней 25 килобаксов. Сейчас, 56 килобаксов.
Если Вы, попытаетесь выйти в доллар с битка, Вам надо будет выставлять заявки на продажу! Но, если Вы видели "биржевой стакан", то Знаете, что там нет толпы заявок на покупку по 56К!
Все, купившие раньше - Холдеры, сидят и ждут "биток по 100 тысяч"!
Новых покупателей -мало!
Соответственно, Вы - выставляя много заявок на продажу, просто обвалите рынок!
Очень сильно обвалите.
И "другие игроки", увидев такие предложения, сами станут Фиксить прибыль!
Теоретически, Биткоин может обвалиться за день, даже до 10К! :D
Что там с "регулированием", кстати?

Вопрос! Кто будет в Профите?
Ответ! Тот, кто первым начнёт Фиксировать Прибыль! :D

И вот, Крупняк сидит и смотрит, Что сделает ФРС? Что скажет Байден?
Каковы будут их дальнейшие действия?
И у всех "инвесторов", рука... на кнопке SELL!
Потные такие руки, готовые в любой момент массово тыцять на эту кнопку!

Малейший намёк на "сокращение вливаний" или там "повышение ставки" уже в скором будущем, однозначно приведёт к Фиксации поз! Будет Обвал!
Стало быть, надо Наливать и Наливать, как Вы и пишете!
Но, если всё идёт в Пузыри, не спасая экономику, то Инвесторы, всё равно будут в состоянии "готов Фиксить"! :D

Либо ФРС придумывает что-то неординарное, многообещающее, либо - в 2021-м мы рухнем. :(
Replay
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2255
З нами з: 20.06.08
Подякував: 134 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 17:18

  Replay написав:
change_pm Тобто підняття ставки навіть на 0.5% не допоможе, інфлец і далі буде розганятись...
Треба радикально знижувати КУЕ і масштабно піднімати ставку - а це ніхто робити не буде...

Тому, всіх поздоровляю з роком високої інфляції, а потім з парочкой років економічної кризи (коли аки ставку підвишать)

Нет, так не получается.
Система склонна к саморегуляции.
Проще говоря, если стата будет и дальше плохая, то никакие вливания не остановят Фиксацию прибыли крупными игроками.
Поясню, для тех, кто не в теме.
Итак, предположим, Вы - Илон Маск и купили на 1 млрд баксов Биткоин, по средней 25 килобаксов. Сейчас, 56 килобаксов.
Если Вы, попытаетесь выйти в доллар с битка, Вам надо будет выставлять заявки на продажу! Но, если Вы видели "биржевой стакан", то Знаете, что там нет толпы заявок на покупку по 56К!
Все, купившие раньше - Холдеры, сидят и ждут "биток по 100 тысяч"!
Новых покупателей -мало!
Соответственно, Вы - выставляя много заявок на продажу, просто обвалите рынок!
Очень сильно обвалите.
И "другие игроки", увидев такие предложения, сами станут Фиксить прибыль!
Теоретически, Биткоин может обвалиться за день, даже до 10К! :D
Что там с "регулированием", кстати?

Вопрос! Кто будет в Профите?
Ответ! Тот, кто первым начнёт Фиксировать Прибыль! :D

И вот, Крупняк сидит и смотрит, Что сделает ФРС? Что скажет Байден?
Каковы будут их дальнейшие действия?
И у всех "инвесторов", рука... на кнопке SELL!
Потные такие руки, готовые в любой момент массово тыцять на эту кнопку!

Малейший намёк на "сокращение вливаний" или там "повышение ставки" уже в скором будущем, однозначно приведёт к Фиксации поз! Будет Обвал!
Стало быть, надо Наливать и Наливать, как Вы и пишете!
Но, если всё идёт в Пузыри, не спасая экономику, то Инвесторы, всё равно будут в состоянии "готов Фиксить"! :D

Либо ФРС придумывает что-то неординарное, многообещающее, либо - в 2021-м мы рухнем. :(

Я готов і навіть чекаю на це... Розставив сілки, чекаю на здобич* )))

* але поки що байзедіпери заважають...
Ну, нічого скоро вони взнають, шо це таке "у дно постучали" :mrgreen:
change_pm
 
Повідомлень: 3788
З нами з: 03.02.16
Подякував: 95 раз.
Подякували: 754 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 17:36

Межбанк: курс доллара относительно стабилен

Среда на валютном рынке прошла в противостоянии курсовых интересов крупных игроков.

Несмотря на небольшой рост котировок за день с утренних 27,60/27,62 до 27,615/27,635 гривен за доллар, сказать, что в конечном итоге “победили” продавцы, мы не можем. Если в середине сессии (во время выхода нерезидентов) котировки подросли до 27,65/27,67 гривен к 13:00, то как только иностранцы ушли с рынка (после обеда), курс так же быстро просел до 27,645/27,665 гривен к 15 часам и до 27,615/27,635 к завершению сессии.

Нацбанк участия в торгах не принимал. Да и особой необходимости в этом не было – участники межбанка сами находили компромисс по курсу и без вмешательства регулятора. Уже практически с начала апреля этого года НБУ не появлялся на рынке с интервенциями, что говорит об определенной сбалансированности спроса и предложения.

В определенной степени нацвалюту сейчас выручает благоприятная мировая конъюнктура для традиционных товаров украинского экспорта – зерна, подсолнечного масла и металлопродукции на фоне снижения объемов импортируемой продукции из-за локдауна.

Но рост остатков на текущих счетах в банках и коротких вкладах населения в гривне создает определенную угрозу для стабильности курса в среднесрочной перспективе. Как только последствия коронавирусной эпидемии перестанут играть роль ограничителя потребительских настроений украинцев, потребление импортной продукции снова резко возрастет. Это приведет к новому циклу вымывания валюты из страны и как следствие – росту давления на курс нацвалюты.

О подобном сценарии нашим чиновникам НБУ и в правительстве стоило бы подумать уже сейчас. Тем более, что мировые цены на энергоносители уже активно растут. И это не только увеличивает спрос на валюту со стороны нефтетрейдеров, но и существенно влияет на рост инфляционных процессов в стране, а также и на реальную покупательную способность граждан.

Подобные перекосы в экономике способны очень быстро разрушить иллюзию стабильности на межбанке. И это уже неоднократно было в экономической истории Украины за последние 30 лет.

Главные события 12 мая на валютном рынке:

Доллар с утренних 27,60/27,62 вырос до 27,615/27,635 гривен к концу дня.

Нацбанк на рынок не выходил.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,6234 гривен, а официальный курс на 13 мая 2021 года установлен на уровне 27,6318 гривен за доллар.

Зображення
news.finance.ua

Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1905
З нами з: 15.02.20
Подякував: 832 раз.
Подякували: 1491 раз.
 
Профіль
10
5
5
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 17:40

  Replay написав:И у всех "инвесторов", рука... на кнопке SELL!


Хуже. Если бы просто SELL, но рынки в лонгах с рекордным левериджем. Маржин-колл Archegos Capital - это прелюдия

Зображення
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9949
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2131 раз.
Подякували: 4634 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 20:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Мої вітання!
Панове, ви останні два дні бачите "очевидне". Останні кілька годин це "очевидне" підкріплене фактами росту споживчої інфляції у США. Питання до вас в контексті теми нашого форуму. Що робити пересічному в степах України?

Це не стьоб і не тролінг. Просто повідомлення Replay, zРадио та change_pm виглядають арґументованими та випромінюють впевненістю (на кшталт а я ж вас попереджував/ла). Проте в повідомленнях не читається чітких векторів дії які би наш пересічний форумчанин зміг інтерпретувати із користю для себе в майбутньому.
Знаю, що прогнозування невдячна справа. І не закликаю "прогнозувати", тільки запропонуйте своє бачення можливостей в контексті нашої молодої держави та її валюти. А ми вже своїми "плюсиками" спробуємо погодитись із вами або ні.
Дякую.
Realist
 
Повідомлень: 1091
З нами з: 23.01.09
Подякував: 1100 раз.
Подякували: 1076 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 20:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Що робити пересічному в степах України?


А які доступні варіанти? Купити золото? Вкластися в криптовалюту? (тьху, вибачте)
Чи накупити якихось ліквідних прибамбасів "поки все не рухнуло"? (ну там нерухомість, земельні ділянки, гречку, консерви - кому що по кишені)
nighthawk5
Аватар користувача
 
Повідомлень: 158
З нами з: 18.07.20
Подякував: 27 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 20:22

  Realist написав:Мої вітання!
Панове, ви останні два дні бачите "очевидне". Останні кілька годин це "очевидне" підкріплене фактами росту споживчої інфляції у США. Питання до вас в контексті теми нашого форуму. Що робити пересічному в степах України?

Це не стьоб і не тролінг. Просто повідомлення Replay, zРадио та change_pm виглядають арґументованими та випромінюють впевненістю (на кшталт а я ж вас попереджував/ла). Проте в повідомленнях не читається чітких векторів дії які би наш пересічний форумчанин зміг інтерпретувати із користю для себе в майбутньому.
Знаю, що прогнозування невдячна справа. І не закликаю "прогнозувати", тільки запропонуйте своє бачення можливостей в контексті нашої молодої держави та її валюти. А ми вже своїми "плюсиками" спробуємо погодитись із вами або ні.
Дякую.

в этих сообщениях пытаются делать прогнозы в сложных областях, оперируя очень упрощенными понятиями...
как результат ценность этих прогнозов очень условна (мягко говоря).

во время большой волатильности надо уходить от попыток сорвать куш и максимально раскладывать яйца по разным корзинам, т.е. диверсифицировать инвестиции. наградой станет не дополнительный доход, а то, что Вы их сохраните;)

а пытаться сорвать куш - можно выделить некий % от сбережений 10-20% и поиграть в биток и прочее - но чтобы потом не слишком страдать, если что-то пойдет не так...

как-то так
Shaman
 
Повідомлень: 921
З нами з: 29.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7694769576967697>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2490, 2491, 2492
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
24913 3389758
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 тра, 2021 21:13
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 746, 747, 748
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7471 1794073
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 тра, 2021 17:29
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 81, 82, 83
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
824 213324
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 тра, 2021 19:58
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2044)
12.05.2021 22:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.