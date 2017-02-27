Realist написав:Мої вітання! Панове, ви останні два дні бачите "очевидне". Останні кілька годин це "очевидне" підкріплене фактами росту споживчої інфляції у США. Питання до вас в контексті теми нашого форуму. Що робити пересічному в степах України?
Це не стьоб і не тролінг. Просто повідомлення Replay, zРадио та change_pm виглядають арґументованими та випромінюють впевненістю (на кшталт а я ж вас попереджував/ла). Проте в повідомленнях не читається чітких векторів дії які би наш пересічний форумчанин зміг інтерпретувати із користю для себе в майбутньому. Знаю, що прогнозування невдячна справа. І не закликаю "прогнозувати", тільки запропонуйте своє бачення можливостей в контексті нашої молодої держави та її валюти. А ми вже своїми "плюсиками" спробуємо погодитись із вами або ні. Дякую.
Проблема в тому, шо неможливо дати довгостроковий точний прогноз...
Моя точка зору, тримайте руку на пульсі, читайте данні, яки виходять по Штатам і думайте (я саме так і роблю)...
Імхо, нас чекає, як результат непрофессійних дій ФРС, події схожі на новий 1929 рік.
Я бачу десь так... Буде сур"йозне падіння фонди, бондів і ріст інфляції. Під"йом ставки і укріплення долара.
Шо робити наразі? Формувати запаси доларового кеша (може десь до серпня 21 року - це якщо через ойро, через гривню сам Боженька дає вам шанси), і коли тільки хмари розсіються (десь весна-літо 22 року), вкладатись в золото, ойро, фунт і так далі.
зі. Realist, ви просили в рамках молодої держави...хм.. я колись писав про курс 70 (думаю не доб"є туди)...
Shaman написав:в этих сообщениях пытаются делать прогнозы в сложных областях, оперируя очень упрощенными понятиями... как результат ценность этих прогнозов очень условна (мягко говоря)
Замечу, что говорить об этом может лишь тот, кто сам оперирует более сложными понятиями. А то с надутыми щеками, обходясь общими (т.е. бессодержательными) фразами, легко давать оценки чужим комментариям. Сложнее добавить что-то ценное от себя. Буду только рад. Без подколок)
Отвечая же на практический вопрос Реалиста, предлагаю посмотреть историю цен на активы, отталкиваясь от проводимой монетарной политики ФРС (не единственного, но ключевого фактора влияния) - смягчение всегда прямо коррелирует с уменьшением вложений в fixed income инструменты с высокими кредитными рейтингами и повышением интереса к риску. Что в свою очередь способствует укреплению валют развивающихся стран за счет роста стоимости сырья и притока FDI/спекулятивного капитала в их экономики. Ужесточение же, напротив, возвращает капитал в страны, его эмитирующие, результируя ослаблением валют EM и охлаждением их экономик.
Грамотным ответом на это наблюдение для украинского обывателя будет формирование резерва долларового кэша в любой ликвидной форме - матрас, текущий счет в банке, короткий депозитный счет в надежном банке. Для подготовленных специалистов (вряд ли нуждающихся в моих советах) - набор шорт-позиций против бондов EM. Инвесторам в первичку - фиксировать валютную прибыль по переуступкам. Фондовый рынок в силу отсутствия у нас оного, вряд ли особо интересен, но там в силу высокой волатильности рекомендую не шортить, а продать половину своего портфеля