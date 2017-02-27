Додано: Сер 12 тра, 2021 21:42

Shaman написав: в этих сообщениях пытаются делать прогнозы в сложных областях, оперируя очень упрощенными понятиями...

как результат ценность этих прогнозов очень условна (мягко говоря) в этих сообщениях пытаются делать прогнозы в сложных областях, оперируя очень упрощенными понятиями...как результат ценность этих прогнозов очень условна (мягко говоря)

Замечу, что говорить об этом может лишь тот, кто сам оперирует более сложными понятиями. А то с надутыми щеками, обходясь общими (т.е. бессодержательными) фразами, легко давать оценки чужим комментариям. Сложнее добавить что-то ценное от себя. Буду только рад. Без подколок)Отвечая же на практический вопрос, предлагаю посмотреть историю цен на активы, отталкиваясь от проводимой монетарной политики ФРС (не единственного, но ключевого фактора влияния) - смягчение всегда прямо коррелирует с уменьшением вложений в fixed income инструменты с высокими кредитными рейтингами и повышением интереса к риску. Что в свою очередь способствует укреплению валют развивающихся стран за счет роста стоимости сырья и притока FDI/спекулятивного капитала в их экономики. Ужесточение же, напротив, возвращает капитал в страны, его эмитирующие, результируя ослаблением валют EM и охлаждением их экономик.Грамотным ответом на это наблюдение для украинского обывателя будет формирование резерва долларового кэша в любой ликвидной форме - матрас, текущий счет в банке, короткий депозитный счет в надежном банке. Для подготовленных специалистов (вряд ли нуждающихся в моих советах) - набор шорт-позиций против бондов EM. Инвесторам в первичку - фиксировать валютную прибыль по переуступкам. Фондовый рынок в силу отсутствия у нас оного, вряд ли особо интересен, но там в силу высокой волатильности рекомендую не шортить, а продать половину своего портфеля