Додано: Сер 12 тра, 2021 22:31

zРадио написав: Ukrainian написав: Який досить непогано компенсує в середовищі зростаючих ставок Який досить непогано компенсує в середовищі зростаючих ставок



На цифрах сможете обосновать? Я вот на графике вижу, что на медвежьем рынке эти сектора "прекрасно" падают. Да, несколько менее активно, чем, например, техи. Но только потому, что до этого на бычьем рынке они показывали меньшую динамику.



Rising interest rates are good news for bank stocks because higher rates create an opportunity for net interest margin expansion.