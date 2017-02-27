Додано: Сер 12 тра, 2021 21:42

Shaman написав: в этих сообщениях пытаются делать прогнозы в сложных областях, оперируя очень упрощенными понятиями...

как результат ценность этих прогнозов очень условна (мягко говоря) в этих сообщениях пытаются делать прогнозы в сложных областях, оперируя очень упрощенными понятиями...как результат ценность этих прогнозов очень условна (мягко говоря)

Замечу, что говорить об этом может лишь тот, кто сам оперирует более сложными понятиями. А то с надутыми щеками, обходясь общими (т.е. бессодержательными) фразами, легко давать оценки чужим комментариям. Сложнее добавить что-то ценное от себя. Буду только рад, если вы это сделаете. Без подколок...Отвечая же на практический вопрос, предлагаю посмотреть историю цен на активы, отталкиваясь от проводимой монетарной политики ФРС (не единственного, но ключевого фактора влияния) - смягчение всегда прямо коррелирует с уменьшением вложений в fixed income инструменты с высокими кредитными рейтингами и повышением интереса к риску. Что в свою очередь способствует укреплению валют развивающихся стран за счет роста стоимости сырья и притока FDI/спекулятивного капитала в их экономики. Ужесточение же, напротив, возвращает капитал в страны, его эмитирующие, результируя ослаблением валют EM и охлаждением их экономик.Грамотным ответом на это наблюдение для украинского обывателя будет формирование резерва долларового кэша в любой ликвидной форме - матрас, текущий счет в банке, короткий депозитный счет в надежном банке. Источником такого резерва могут быть как гривневые сбережения, так и текущие гривневые доходы. Для подготовленных специалистов (вряд ли нуждающихся в моих советах) - набор шорт-позиций против бондов EM. Инвесторам в первичную недвижимость - фиксировать валютную прибыль по переуступкам. Фондовый рынок в силу отсутствия у нас оного, вряд ли особо интересен, но если кто-то инвестирует в зарубежный, рекомендую не шортить (слишком высокая волатильность), а продать половину портфеля