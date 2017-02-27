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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7694769576967697

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 76
26.00-26.50
4%
3
26.50-27.00
5%
4
27.00-27.50
20%
15
27.50-28.00
57%
43
28.00-28.50
8%
6
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
0
0
Більше 30
5%
4
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 20:37

  Realist написав:Мої вітання!
Панове, ви останні два дні бачите "очевидне". Останні кілька годин це "очевидне" підкріплене фактами росту споживчої інфляції у США. Питання до вас в контексті теми нашого форуму. Що робити пересічному в степах України?

Це не стьоб і не тролінг. Просто повідомлення Replay, zРадио та change_pm виглядають арґументованими та випромінюють впевненістю (на кшталт а я ж вас попереджував/ла). Проте в повідомленнях не читається чітких векторів дії які би наш пересічний форумчанин зміг інтерпретувати із користю для себе в майбутньому.
Знаю, що прогнозування невдячна справа. І не закликаю "прогнозувати", тільки запропонуйте своє бачення можливостей в контексті нашої молодої держави та її валюти. А ми вже своїми "плюсиками" спробуємо погодитись із вами або ні.
Дякую.

Проблема в тому, шо неможливо дати довгостроковий точний прогноз...

Моя точка зору, тримайте руку на пульсі, читайте данні, яки виходять по Штатам і думайте (я саме так і роблю)...

Імхо, нас чекає, як результат непрофессійних дій ФРС, події схожі на новий 1929 рік.

Я бачу десь так...
Буде сур"йозне падіння фонди, бондів і ріст інфляції. Під"йом ставки і укріплення долара.

Шо робити наразі?
Формувати запаси доларового кеша (може десь до серпня 21 року - це якщо через ойро, через гривню сам Боженька дає вам шанси), і коли тільки хмари розсіються (десь весна-літо 22 року), вкладатись в золото, ойро, фунт і так далі.

зі. Realist, ви просили в рамках молодої держави...хм.. я колись писав про курс 70 (думаю не доб"є туди)...

Думаю дефолт можливий і курс за 50...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 21:42

  Shaman написав:в этих сообщениях пытаются делать прогнозы в сложных областях, оперируя очень упрощенными понятиями...
как результат ценность этих прогнозов очень условна (мягко говоря)


Замечу, что говорить об этом может лишь тот, кто сам оперирует более сложными понятиями. А то с надутыми щеками, обходясь общими (т.е. бессодержательными) фразами, легко давать оценки чужим комментариям. Сложнее добавить что-то ценное от себя. Буду только рад, если вы это сделаете. Без подколок...

Отвечая же на практический вопрос Реалиста, предлагаю посмотреть историю цен на активы, отталкиваясь от проводимой монетарной политики ФРС (не единственного, но ключевого фактора влияния) - смягчение всегда прямо коррелирует с уменьшением вложений в fixed income инструменты с высокими кредитными рейтингами и повышением интереса к риску. Что в свою очередь способствует укреплению валют развивающихся стран за счет роста стоимости сырья и притока FDI/спекулятивного капитала в их экономики. Ужесточение же, напротив, возвращает капитал в страны, его эмитирующие, результируя ослаблением валют EM и охлаждением их экономик.

Грамотным ответом на это наблюдение для украинского обывателя будет формирование резерва долларового кэша в любой ликвидной форме - матрас, текущий счет в банке, короткий депозитный счет в надежном банке. Источником такого резерва могут быть как гривневые сбережения, так и текущие гривневые доходы. Для подготовленных специалистов (вряд ли нуждающихся в моих советах) - набор шорт-позиций против бондов EM. Инвесторам в первичную недвижимость - фиксировать валютную прибыль по переуступкам. Фондовый рынок в силу отсутствия у нас оного, вряд ли особо интересен, но если кто-то инвестирует в зарубежный, рекомендую не шортить (слишком высокая волатильность), а продать половину портфеля
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 22:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:а продать половину портфеля

Я навпаки без фанатизму прикупив дивідентий ЕТФ
Top Ten: ENB 5%, TD 5%, RY 5%, BNS 5%, CNQ 5%, NTR 5%, BCE 4.5%, TRP 4.5%, SU 4.5%, T 4.5% = 48%
Top Sectors: Financial 30%, Energy 29%, Utility 13%, Comm 10.5%, R.E. 7%, Materials 5% = 94.5%
Який досить непогано компенсує в середовищі зростаючих ставок
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 22:11

  Ukrainian написав: Який досить непогано компенсує в середовищі зростаючих ставок


На цифрах сможете обосновать? Я вот на графике вижу, что на медвежьем рынке эти сектора "прекрасно" падают. Да, несколько менее активно, чем, например, техи. Но только потому, что до этого на бычьем рынке они показывали меньшую динамику.

Что касается портфеля дивидендных акций - хорошая штука, рекомендую в качестве пассивных долгосрочных вложений. С моей точки зрения, это намного разумнее ренты с земли, или недвижимости
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 22:31

  zРадио написав:
  Ukrainian написав: Який досить непогано компенсує в середовищі зростаючих ставок


На цифрах сможете обосновать? Я вот на графике вижу, что на медвежьем рынке эти сектора "прекрасно" падают. Да, несколько менее активно, чем, например, техи. Но только потому, что до этого на бычьем рынке они показывали меньшую динамику.

Что касается портфеля дивидендных акций - хорошая штука, рекомендую в качестве пассивных долгосрочных вложений. С моей точки зрения, это намного разумнее ренты с земли, или недвижимости

Rising interest rates are good news for bank stocks because higher rates create an opportunity for net interest margin expansion.
Зображення
Востаннє редагувалось Ukrainian в Сер 12 тра, 2021 22:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 22:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  change_pm написав:Буде сур"йозне падіння фонди, бондів і ріст інфляції. Під"йом ставки і укріплення долара.

бондс вверх, стонкс вниз, хиба не так книжка пише?
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 22:47

  change_pm написав:
Думаю дефолт можливий і курс за 50...

чий дефолт?
курс чого до чого?
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