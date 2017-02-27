Додано: Суб 15 тра, 2021 21:15

juristkostya написав: ruvex написав: Когда стоимость не зависит даже от потребления, налицо - потолочная тарификация, которую так обстоятельно защищаете, по сути своей является абсурдом и не подчиняется никакой логике. Когда стоимость не зависит даже от потребления, налицо - потолочная тарификация, которую так обстоятельно защищаете, по сути своей является абсурдом и не подчиняется никакой логике. вы кодекс-то посмотрите, прежде чем...

Там только бытовые потребители разбиты на целых 17 (семнадцать) категорий в зависимости от ряда критериев. вы кодекс-то посмотрите, прежде чем...Там только бытовые потребители разбиты на целых 17 (семнадцать) категорий в зависимости от ряда критериев.

juristkostya явно юрист какого-то монополиста. Я давно это заметил.возможно даже он здесь "адвокатом" на зарплате ......Очень удачно был приведен пример провайдера Интернет.Очень многие провайдеры платят за оптоволоконный транспорт, линии связи операторам, чтобы доставить свою услугу абоненту. Но это их проблемы - найти, организовать, оплатить...Поставщик газа сам должен позаботиться о доставке своего товара потребителю!При этом у облгаза в конкретном месте тариф одинаковый для всех поставщиков и все поставщики в равных условиях, но как профессиональный игрок рынка поставщик не даст себя обмануть и всегда получит оптимальные условия.Перекладывание доставки на абонента это откровенный обман! Афера, если хотите! Большинство людей не смогут ничего оспорить. Хотя и все умеют считать и видят, что суммарно стало гораздо дороже!