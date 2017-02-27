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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 15 тра, 2021 20:43
change_pm написав: холява написав:
Про нападение, я меньше всего думаю .
Не думаю , что это будет выгодно России , а вот держать в напряжении -это да .
Я просто хочу , чтобы произошло что то хорошее , положительное для нас , для населения .
Не люблю телевизор , все время показывают плохое или фатальное .
Хочется увидеть , прочитать , ПОЩУПАТЬ что то положительное .
Ви про це?
В Киеве допустили обмен Медведчука на осужденных в России украинцев
Цю тєму будуть мусолити допоки Зелень в офісі...
Это по настоящему смешно )))))
Делать предметом переговоров абсолютную бездарность .....
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холява
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Додано: Суб 15 тра, 2021 21:15
juristkostya написав: ruvex написав:
Когда стоимость не зависит даже от потребления, налицо - потолочная тарификация, которую так обстоятельно защищаете, по сути своей является абсурдом и не подчиняется никакой логике.
вы кодекс-то посмотрите, прежде чем...
Там только бытовые потребители разбиты на целых 17 (семнадцать) категорий в зависимости от ряда критериев.
juristkostya явно юрист какого-то монополиста. Я давно это заметил.
возможно даже он здесь "адвокатом" на зарплате ...
...
Очень удачно был приведен пример провайдера Интернет.
Очень многие провайдеры платят за оптоволоконный транспорт, линии связи операторам, чтобы доставить свою услугу абоненту. Но это их проблемы - найти, организовать, оплатить...
Поставщик газа сам должен позаботиться о доставке своего товара потребителю!
При этом у облгаза в конкретном месте тариф одинаковый для всех поставщиков и все поставщики в равных условиях, но как профессиональный игрок рынка поставщик не даст себя обмануть и всегда получит оптимальные условия.
Перекладывание доставки на абонента это откровенный обман! Афера, если хотите! Большинство людей не смогут ничего оспорить. Хотя и все умеют считать и видят, что суммарно стало гораздо дороже!
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Додано: Суб 15 тра, 2021 21:28
pppman написав: juristkostya написав: ruvex написав:
Когда стоимость не зависит даже от потребления, налицо - потолочная тарификация, которую так обстоятельно защищаете, по сути своей является абсурдом и не подчиняется никакой логике.
вы кодекс-то посмотрите, прежде чем...
Там только бытовые потребители разбиты на целых 17 (семнадцать) категорий в зависимости от ряда критериев.
juristkostya явно юрист какого-то монополиста. Я давно это заметил.
возможно даже он здесь "адвокатом" на зарплате ...
...
Очень удачно был приведен пример провайдера Интернет.
Очень многие провайдеры платят за оптоволоконный транспорт, линии связи операторам, чтобы доставить свою услугу абоненту. Но это их проблемы - найти, организовать, оплатить...
Поставщик газа сам должен позаботиться о доставке своего товара потребителю!
При этом у облгаза в конкретном месте тариф одинаковый для всех поставщиков и все поставщики в равных условиях, но как профессиональный игрок рынка поставщик не даст себя обмануть и всегда получит оптимальные условия.
Перекладывание доставки на абонента это откровенный обман! Афера, если хотите! Большинство людей не смогут ничего оспорить. Хотя и все умеют считать и видят, что суммарно стало гораздо дороже!
Те же провайдеры строят каждый свою инфраструктуру и не скыглят
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Додано: Суб 15 тра, 2021 21:30
flyman написав: vitaliian написав:
это ж как запудрили людям мозги обязаловку которую нельзя оспорить и от которой крайне проблемно отказаться называть рынком. Я узнавал, нельзя опечатать вентиль до зимы, даже если летом осенью в квартире никто не живёт, по сути навязывают услугу.
У провайдеров тоже абонка, но если я перестану платить меня в минус не загонят, просто отключат интернет, у них даже услуга такая есть "пауза". Потому что конкуренция, загонят в минус я сразу уйду к другому провайдеру. Это рынок.
Не знаю як з газом (газ там "розкіш"), але з електрикою в Польщі так:
ідеш в енергокомпанію, заключаєш договір (вибираєш із умовно 10 пакетів, типу однозоний, двозонний, тризонний, вихідного дня, літній, зимній, весняний, і т.д. тариф) і на другий день в квартирі появляється світло (енергокомпанія ставить свій лічильник) і маєш за е.е. (на прикладі двозонного тарифу):
- абонплата
- оплата по денному тарифу за спожити е.е.
- плата за доставку по денному тарифу
- оплата по нічному тарифу
- оплата за доставку по нічному тарифу
- ПДВ
Потім як, хочеш відключитися, знову пишеш заяву, протягом тижня приходить тобі кінцевий розрахунок, а лічильник енергокомпанія забирає собі взад (я навіть не знав де вони його ставлять: в під"зді, на стовбі х.з. де, але не в квартрирі це точно).
Но договор же Вы заключаете с Поставщиком, а не с Доставщиком, правильно?
В счете он может расписать свои затраты сколько и за что выставлено, но все это оплачивается только Поставщику и только с случае пользования услугой. Так?
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Додано: Суб 15 тра, 2021 21:41
Вкладчик1234 написав: pppman написав:
...
Очень удачно был приведен пример провайдера Интернет.
Очень многие провайдеры платят за оптоволоконный транспорт, линии связи операторам, чтобы доставить свою услугу абоненту. Но это их проблемы - найти, организовать, оплатить...
Поставщик газа сам должен позаботиться о доставке своего товара потребителю!
При этом у облгаза в конкретном месте тариф одинаковый для всех поставщиков и все поставщики в равных условиях, но как профессиональный игрок рынка поставщик не даст себя обмануть и всегда получит оптимальные условия.
Перекладывание доставки на абонента это откровенный обман! Афера, если хотите! Большинство людей не смогут ничего оспорить. Хотя и все умеют считать и видят, что суммарно стало гораздо дороже!
Те же провайдеры строят каждый свою инфраструктуру и не скыглят
Вы предлагаете каждому поставщику строить свои трубопроводы? )
Да и провайдеры далеко не всегда могут сами строить. В канализации Укртелекома свои нюансы, по столбах электриков свои... В новостроях, в основном, в базе при строительстве уже линии связи в каждую квартиру и потом их берет в аренду Провайдер...
Строят много, но там, где это возможно сделать, кабеля это же все таки не газовые трубы. Вторую трубу практически никогда протянуть нельзя или не выгодно, хотя, думаю, крупные потребители тоже скыглят и строят ...
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Додано: Суб 15 тра, 2021 22:23
pppman написав:
Очень удачно был приведен пример провайдера Интернет.
думаю, первым делом следует разобраться с понятием "естественная монополия". Тогда вы и сами поймёте, насколько неудачна аналогия с интернетом.
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Додано: Суб 15 тра, 2021 22:25
pppman написав:
Вторую трубу практически никогда протянуть нельзя или не выгодно
вооооот.
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Додано: Суб 15 тра, 2021 22:34
vitaliian написав:
За газ придумали абонплату потому что облгазы - монополисты. А в пекарню мы можете и в другую пойти.
Ну такой себе монополист. Есть такое понятие как конкуренция услуг.
Монополист он только потому, что он предоставляет самую дешевую услугу (отопление). Как только цена конечной услуги будет дороже чем другие виды, то он сразу перестанет им быть.
Газ - это в основном получение услуги отопления. Если потребитель получит более дешевую услугу в другом месте( дрова, электричество, коллекторы, тепловой насос, новое изобретение Илона Маска или др.), учитывая конечно, конкретные условия (квартиры, частный дом) газ ему не нужен будет.
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Додано: Суб 15 тра, 2021 23:18
Игорь написав: vitaliian написав:
За газ придумали абонплату потому что облгазы - монополисты. А в пекарню мы можете и в другую пойти.
А Вы бунтарь, батенька.
Страховых компаний полно ? А все-равно "автоцивилку" приходится платить за целый год, а не за дни, когда выезжал из гаража. Монополия государства скажете Вы. Кто вообще её придумал ?
Вы что-то путаете. Я уже 3 года езжу без автоцивилки. Она мне не навязывается в виде абонплаты.
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Додано: Суб 15 тра, 2021 23:56
juristkostya написав: pppman написав:
Вторую трубу практически никогда протянуть нельзя или не выгодно
вооооот.
так тем более же!
Затраты на доставку всегда стабильны и не зависят от разных возможностей разных Поставщиков. Величина зависит от конкретного места, плотности потребителей, др.факторами, в т.ч. отключения/подключения потребителей. Логично включать их составляющими в услугу, выделив отдельной строкой в платежке тем, кто потребляет!
Но зачем? Можно же грузануть всех людей, им же другую трубу все равно никто не проложит! Никуда не денутся. Плевать на права потребителя!
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