Додано: Нед 16 тра, 2021 07:14

budivelnik написав: vitaliian написав: Замечу я разницу или нет я без посторонней помощи разберусь. Замечу я разницу или нет я без посторонней помощи разберусь.

Я споживаю в рік 2000 м3 газу...

Може тому я щасливіший(успішніший) від Вас Я споживаю в рік 2000 м3 газу...Може тому я щасливіший(успішніший) від Вас

а колбасы сколько едите?при помощи известных технологий (не бесплатно) за 5 лет я снизил потребление газа с 600 м3 до 160 м3 в год чтобы разницу потратить не на олигарха, а на любимых людей. На данном этапе готов с мая по сентябрь вообще отказаться (посчитайте какая была бы экономия в масштабах страны) но обл газ выкатывает мне абоплату наравне с вами и с теми кто летом подогревает бассейны. Отключить газ (временно без отпиливания трубы) опции нет, экономия о которой столько говорили уже не нужна, когда олигарх кушать хочет. Опять же потолочное ценообразование, на доставку облгаз тратит не одинаковые суммы зимой и летом.Никакого уважения к людям которые вкладывают в технологии утепления и экономии э/резурсов. Наоборот стимулируют увеличивать потребление, всё равно придётся платить что 1м3 что 1000м3 абонплата одинаковая (для тех у кого газовый котёл). Даже пофиг на валюту которую можно потратить на аппараты ивл. Заплатим, мы богатые и успешные (как в цитате выше).ps громче всех "держи вора" кричит сам вор, больше всего хвастаются своей успешностью несчастные и ущербные люди. Им это как компенсация идёт. Успех и счастье не в количестве проедаемых ресурсов, а в количестве добра которое вы приносите окружающему миру (вдруг вы этого не знали).