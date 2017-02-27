vitaliian написав:это ж как запудрили людям мозги обязаловку которую нельзя оспорить и от которой крайне проблемно отказаться называть рынком. Я узнавал, нельзя опечатать вентиль до зимы, даже если летом осенью в квартире никто не живёт, по сути навязывают услугу.
У провайдеров тоже абонка, но если я перестану платить меня в минус не загонят, просто отключат интернет, у них даже услуга такая есть "пауза". Потому что конкуренция, загонят в минус я сразу уйду к другому провайдеру. Это рынок.
Не знаю як з газом (газ там "розкіш"), але з електрикою в Польщі так: ідеш в енергокомпанію, заключаєш договір (вибираєш із умовно 10 пакетів, типу однозоний, двозонний, тризонний, вихідного дня, літній, зимній, весняний, і т.д. тариф) і на другий день в квартирі появляється світло (енергокомпанія ставить свій лічильник) і маєш за е.е. (на прикладі двозонного тарифу): - абонплата - оплата по денному тарифу за спожити е.е. - плата за доставку по денному тарифу - оплата по нічному тарифу - оплата за доставку по нічному тарифу - ПДВ
Потім як, хочеш відключитися, знову пишеш заяву, протягом тижня приходить тобі кінцевий розрахунок, а лічильник енергокомпанія забирає собі взад (я навіть не знав де вони його ставлять: в під"зді, на стовбі х.з. де, але не в квартрирі це точно).
Но договор же Вы заключаете с Поставщиком, а не с Доставщиком, правильно? В счете он может расписать свои затраты сколько и за что выставлено, но все это оплачивается только Поставщику и только с случае пользования услугой. Так?
Мене не цікавить, хто власник проводів та каналізацій, стовбів та трансформаторів. Як тут вище писали, це між собою постачальний і достачальник і виробник е.е. узгоджують між собою тарифи.
Як споживач, маю потребу - написав заяву йде абонка, хочу користуюсь електрикою, не хочу, не користуюся. Нема потреби (виїхав в Польщу на рік, напр.): написав заяву - відключився. Знайшов кращі умови, вибрав іншого постачальника. Це ринок. А не замість одного монополіста тепер два і одному абонка а другому за спожитий газ\енергія. Це не ринок. Тут навіть вибору нема щоб відключитися від абонки, не тільки споживання.
Чому не може бути аналогчіно з газом? В чому відмінність від е.е. в Польщі. До речі, чому в Україні такого досі нема з електрикою?
vitaliian написав:Замечу я разницу или нет я без посторонней помощи разберусь.
Я споживаю в рік 2000 м3 газу... Може тому я щасливіший(успішніший) від Вас
а колбасы сколько едите?
при помощи известных технологий (не бесплатно) за 5 лет я снизил потребление газа с 600 м3 до 160 м3 в год чтобы разницу потратить не на олигарха, а на любимых людей. На данном этапе готов с мая по сентябрь вообще отказаться (посчитайте какая была бы экономия в масштабах страны) но обл газ выкатывает мне абоплату наравне с вами и с теми кто летом подогревает бассейны. Отключить газ (временно без отпиливания трубы) опции нет, экономия о которой столько говорили уже не нужна, когда олигарх кушать хочет. Опять же потолочное ценообразование, на доставку облгаз тратит не одинаковые суммы зимой и летом.
Никакого уважения к людям которые вкладывают в технологии утепления и экономии э/резурсов. Наоборот стимулируют увеличивать потребление, всё равно придётся платить что 1м3 что 1000м3 абонплата одинаковая (для тех у кого газовый котёл). Даже пофиг на валюту которую можно потратить на аппараты ивл. Заплатим, мы богатые и успешные (как в цитате выше).
ps громче всех "держи вора" кричит сам вор, больше всего хвастаются своей успешностью несчастные и ущербные люди. Им это как компенсация идёт. Успех и счастье не в количестве проедаемых ресурсов, а в количестве добра которое вы приносите окружающему миру (вдруг вы этого не знали).
zРадио написав:На рынке банковской розницы картина маслом - полтора года назад банки привлекали в среднем под 15,5%, выдавали в среднем под 34,5%. Сегодня привлекают под 8,5%, выдают - под 30,5%. Процентный доход пересичных по депозитам снизился на целых 45%, а процентный расход по кредитам - всего на 12%.
Банковский спред растет, а с ним растет и куш. В дополнение, открылся новый бездонный рынок переразмещения привлеченных у населения денег в ОВГЗ с солидной маржей и нулевым риском. Браво регулятору, беспечно наблюдающему за это феерией - с одной стороны государство переплачивает на займах, в другой стороны собственники денег недополучают на их размещении, а посредники зарабатывают и на первом, и на вторых, аккумулируя у себя прибыль, которая могла стать социалкой/инвестициями первого и потребительскими расходами вторых...
а почему Вы сравниваете с кредитами населению - берите среднюю ставку кредитования, она у Вас приведена на графике. и там далеко не такие высокие ставки. почему так?
juristkostya написав:на сегодня разделены две услуги: 1. продажа ресурса (собственно газа). Здесь действуют несколько операторов и присутствует конкуренция.
2. содержание подводящей инфраструктуры. Эта услуга: а. монопольна по своей природе (причины понятны, или надо объяснять?), потому осуществляется по регулируемому тарифу б. стоимость её (практически) не зависит от объёмов потребления, поэтому абонплата полностью соответствует природе услуги.
Более того, установление отдельного тарифа на услугу 2 является обязательным условием для внедрения рыночного ценообразования на услугу 1. Так доступно?
Однозначно понятно, в чьих интересах данное полунаучное обоснование. Ничего общего с рынком это не имело и не имеет. б. Из разъяснения поставщиков, в том числе о чем говорится в кодексе газораспределительных систем:
Стоимость услуг доставки газа рассчитывается индивидуально для каждого клиента. Размер платы зависит от объемов потребления. За основу берется объем потребления газа в течение «газового года». Это промежуток времени с начала октября до конца сентября.
Когда стоимость не зависит даже от потребления, налицо - потолочная тарификация, которую так обстоятельно защищаете, по сути своей является абсурдом и не подчиняется никакой логике.
во-первых, абонплата у крупных потребителей действительно зависит от годового объема потребления. если на физиков раскидали одинаковый тариф, значит усреднили по категории
самое главное - много написало сообщений, но нигде не написали - абонплата усредняется за год, потому что газ - сезонный товар. Интернет, даже э/энергия - их потребление стабильно. Потребление газа летом падает у всех. поэтому полгода без дохода ни одна компания не проживет. Раньше горгазы выживали за счет наценки на газ - сейчас нет, газ от них убрали. Вот так ларчик и открывается.
Shaman написав:Потребление газа летом падает у всех. поэтому полгода без дохода ни одна компания не проживет.
Дело даже не в том, что кушать кому-то хочется круглый год. Скорее, в том, что суть текущего обслуживания сетей - регулярные типовые мероприятия. Нет никаких оснований думать, что летом издержки резко снижаются.
Shaman написав:Потребление газа летом падает у всех. поэтому полгода без дохода ни одна компания не проживет. Раньше горгазы выживали за счет наценки на газ - сейчас нет, газ от них убрали. Вот так ларчик и открывается.
Shaman написав:Потребление газа летом падает у всех. поэтому полгода без дохода ни одна компания не проживет. Раньше горгазы выживали за счет наценки на газ - сейчас нет, газ от них убрали. Вот так ларчик и открывается.
zРадио написав:На рынке банковской розницы картина маслом - полтора года назад банки привлекали в среднем под 15,5%, выдавали в среднем под 34,5%. Сегодня привлекают под 8,5%, выдают - под 30,5%. Процентный доход пересичных по депозитам снизился на целых 45%, а процентный расход по кредитам - всего на 12%.
Банковский спред растет, а с ним растет и куш. В дополнение, открылся новый бездонный рынок переразмещения привлеченных у населения денег в ОВГЗ с солидной маржей и нулевым риском. Браво регулятору, беспечно наблюдающему за это феерией - с одной стороны государство переплачивает на займах, в другой стороны собственники денег недополучают на их размещении, а посредники зарабатывают и на первом, и на вторых, аккумулируя у себя прибыль, которая могла стать социалкой/инвестициями первого и потребительскими расходами вторых...
а почему Вы сравниваете с кредитами населению - берите среднюю ставку кредитования, она у Вас приведена на графике. и там далеко не такие высокие ставки. почему так?
Тому що правдивість, обєктивність і якісний аналіз абсолютно не ціль діяльності даного персонажу. Якщо проаналізувати структуру активів БС (за даними того таки НБУ), то кредити фізосіб складають тільки 8,4% від загальної величини активів, кредити юридичних осіб - 24%, ОВДП - 31,8%. Виходячи з цього, прибуток банків (більшості, в крайньому випадку) абсолютно ніяк (дуже мало) залежить від величини відсоткової ставки споживчих кредитів населенню. А якщо ще врахувати, що не всі кредити фізосіб видані на телефони і пралки під 30-50%, а є ще інші, зокрема на авто, і відсотки там не такі космічні...
orest написав:Тому що правдивість, обєктивність і якісний аналіз абсолютно не ціль діяльності даного персонажу.
Извините, что в моих комментариях так мало киссенджеровской геополитики и валютного фэнтези, как в ваших. Это нужно уметь, а я даже не претендую
orest написав:Якщо проаналізувати структуру активів БС (за даними того таки НБУ), то кредити фізосіб складають тільки 8,4% від загальної величини активів, кредити юридичних осіб - 24%, ОВДП - 31,8%. Виходячи з цього, прибуток банків (більшості, в крайньому випадку) абсолютно ніяк (дуже мало) залежить від величини відсоткової ставки споживчих кредитів населенню. А якщо ще врахувати, що не всі кредити фізосіб видані на телефони і пралки під 30-50%, а є ще інші, зокрема на авто, і відсотки там не такі космічні...
То ли вы не поняли, о чем был мой комментарий, то ли намеренно манипулируете?.. Речь шла о снизившейся практически вдвое доходности депозитов населения. Это пассивы БС, а не активы. И именно этот ресурс банки используют для арбитража на рынке ОВГЗ - безрискового и низкозатратного.
Ну а то, что банки не кредуют потребление, имея на это все ресурсы, чем препятствуют развитию внутреннего рынка - это, заметьте, ваша шпилька в НБУ, не моя