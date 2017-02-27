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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7710771177127713

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 87
26.00-26.50
3%
3
26.50-27.00
8%
7
27.00-27.50
20%
17
27.50-28.00
54%
47
28.00-28.50
8%
7
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
4
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 18:53

  fin написав:Интересно, на следующей неделе 27,2 возьмем? Чтобы к июню на 27 выйти.

Надо постараться
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 19:54

  zРадио написав:
Это не очень дофига денег - 0,15% ВВП. Но все же. 200 млн долларов отдать с прибыли - ok, из убытков - not ok


Вы только не забывайте, что VRI это по сути, трансформированные евробонды, ставка по которым, на момент выпуска была, сами знаете какая) И вне зависимости от роста или падения экономики, по которым исправно идут платежи, и даже в прошлом году) Даже при сегодняшней доходности, это все равно больше 200млн, а если посчитать с момента выпуска, то у бондхолдеров есть еще огромный апсайд.
starsn
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  #<1 ... 7710771177127713
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