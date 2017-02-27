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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 тра, 2021 18:53
fin написав:
Интересно, на следующей неделе 27,2 возьмем? Чтобы к июню на 27 выйти.
Надо постараться
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Додано: Нед 16 тра, 2021 19:54
zРадио написав:
Это не очень дофига денег - 0,15% ВВП. Но все же. 200 млн долларов отдать с прибыли - ok, из убытков - not ok
Вы только не забывайте, что VRI это по сути, трансформированные евробонды, ставка по которым, на момент выпуска была, сами знаете какая) И вне зависимости от роста или падения экономики, по которым исправно идут платежи, и даже в прошлом году) Даже при сегодняшней доходности, это все равно больше 200млн, а если посчитать с момента выпуска, то у бондхолдеров есть еще огромный апсайд.
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