RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7710771177127713

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 90
26.00-26.50
3%
3
26.50-27.00
8%
7
27.00-27.50
20%
18
27.50-28.00
52%
47
28.00-28.50
9%
8
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
6%
5
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 19:54

  zРадио написав:
Это не очень дофига денег - 0,15% ВВП. Но все же. 200 млн долларов отдать с прибыли - ok, из убытков - not ok


Вы только не забывайте, что VRI это по сути, трансформированные евробонды, ставка по которым, на момент выпуска была, сами знаете какая) И вне зависимости от роста или падения экономики, по которым исправно идут платежи, и даже в прошлом году) Даже при сегодняшней доходности, это все равно больше 200млн, а если посчитать с момента выпуска, то у бондхолдеров есть еще огромный апсайд.
starsn
Аватар користувача
 
Повідомлень: 575
З нами з: 23.11.10
Подякував: 4 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 23:01

  vitaliian написав:
  flyman написав:Потім як, хочеш відключитися, знову пишеш заяву, протягом тижня приходить тобі кінцевий розрахунок, а лічильник енергокомпанія забирає собі взад (я навіть не знав де вони його ставлять: в під"зді, на стовбі х.з. де, але не в квартрирі це точно).
я об этом и пишу, если б от газа можно было легко отключиться, вопросов бы не было. абонплата? ок, достаю калькулятор считаю что выгоднее греть воду солнцем, дровами, э/энергией, газом и выбираю соответствующего поставщика. остальные чешутся, снижают цены или идут в руки к более гибким хозяевам. Это рынок.

в частном секторе вы можете вообще не подводить газ
yama
 
Повідомлень: 3528
З нами з: 12.08.17
Подякував: 7206 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 23:05

  zРадио написав:На рынке банковской розницы картина маслом - полтора года назад банки привлекали в среднем под 15,5%, выдавали в среднем под 34,5%. Сегодня привлекают под 8,5%, выдают - под 30,5%. Процентный доход пересичных по депозитам снизился на целых 45%, а процентный расход по кредитам - всего на 12%.

Банковский спред растет, а с ним растет и куш. В дополнение, открылся новый бездонный рынок переразмещения привлеченных у населения денег в ОВГЗ с солидной маржей и нулевым риском. Браво регулятору, беспечно наблюдающему за это феерией - с одной стороны государство переплачивает на займах, в другой стороны собственники денег недополучают на их размещении, а посредники зарабатывают и на первом, и на вторых, аккумулируя у себя прибыль, которая могла стать социалкой/инвестициями первого и потребительскими расходами вторых...

вот этим РНБО и должно заниматься
yama
 
Повідомлень: 3528
З нами з: 12.08.17
Подякував: 7206 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 23:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:на 10-20-30 коп. А збирали на оплату якихось нещасних 500 тис доз плюс мінус. Для вакцинування до кінця цього року обіцяють завезти десь близько 10 млн доз вакцин, оплата яких може потребувати десь 0,5-1 млрд дол США.

1 000 000 000 \ 10 000 000 = 1000 \ 10 = 1 00 \ 1 = $100 за дозу ???
может все таки $ 10 за дозу ? и всего 100 000 000 ( сто млн )
==========
  холява написав:Продажа в городе , название которого происходит от слова ЗАПОР

почему вы так не любите свой город :?:
yama
 
Повідомлень: 3528
З нами з: 12.08.17
Подякував: 7206 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7710771177127713
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2502, 2503, 2504
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
25034 3411011
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 тра, 2021 06:58
Amethyst
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 88, 89, 90
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
899 221241
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 тра, 2021 21:20
Faceless
Валютный рынок в мире 1 ... 746, 747, 748
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7478 1796639
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 тра, 2021 10:13
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron