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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 тра, 2021 19:54
zРадио написав:
Это не очень дофига денег - 0,15% ВВП. Но все же. 200 млн долларов отдать с прибыли - ok, из убытков - not ok
Вы только не забывайте, что VRI это по сути, трансформированные евробонды, ставка по которым, на момент выпуска была, сами знаете какая) И вне зависимости от роста или падения экономики, по которым исправно идут платежи, и даже в прошлом году) Даже при сегодняшней доходности, это все равно больше 200млн, а если посчитать с момента выпуска, то у бондхолдеров есть еще огромный апсайд.
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Додано: Нед 16 тра, 2021 23:01
vitaliian написав: flyman написав:
Потім як, хочеш відключитися, знову пишеш заяву, протягом тижня приходить тобі кінцевий розрахунок, а лічильник енергокомпанія забирає собі взад (я навіть не знав де вони його ставлять: в під"зді, на стовбі х.з. де, але не в квартрирі це точно).
я об этом и пишу, если б от газа можно было легко отключиться, вопросов бы не было. абонплата? ок, достаю калькулятор считаю что выгоднее греть воду солнцем, дровами, э/энергией, газом и выбираю соответствующего поставщика. остальные чешутся, снижают цены или идут в руки к более гибким хозяевам. Это рынок.
в частном секторе вы можете вообще не подводить газ
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Додано: Нед 16 тра, 2021 23:05
zРадио написав:
На рынке банковской розницы картина маслом - полтора года назад банки привлекали в среднем под 15,5%, выдавали в среднем под 34,5%. Сегодня привлекают под 8,5%, выдают - под 30,5%. Процентный доход пересичных по депозитам снизился на целых 45%, а процентный расход по кредитам - всего на 12%.
Банковский спред растет, а с ним растет и куш. В дополнение, открылся новый бездонный рынок переразмещения привлеченных у населения денег в ОВГЗ с солидной маржей и нулевым риском. Браво регулятору, беспечно наблюдающему за это феерией - с одной стороны государство переплачивает на займах, в другой стороны собственники денег недополучают на их размещении, а посредники зарабатывают и на первом, и на вторых, аккумулируя у себя прибыль, которая могла стать социалкой/инвестициями первого и потребительскими расходами вторых...
вот этим РНБО и должно заниматься
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Додано: Нед 16 тра, 2021 23:10
orest написав:
на 10-20-30 коп. А збирали на оплату якихось нещасних 500 тис доз плюс мінус. Для вакцинування до кінця цього року обіцяють завезти десь близько 10 млн доз вакцин, оплата яких може потребувати десь 0,5-1 млрд дол США.
1 000 000 000 \ 10 000 000 = 1000 \ 10 = 1 00 \ 1 = $100 за дозу ???
может все таки $ 10 за дозу ? и всего 100 000 000 ( сто млн )
==========
холява написав:
Продажа в городе , название которого происходит от слова ЗАПОР
почему вы так не любите свой город
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П'ят 14 тра, 2021 10:13
ЛОБ
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