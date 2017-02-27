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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7706770777087709

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 92
26.00-26.50
3%
3
26.50-27.00
8%
7
27.00-27.50
20%
18
27.50-28.00
53%
49
28.00-28.50
9%
8
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
5
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 10:45

Изменение курсов USD/UAH, EUR/UAH, EUR/USD, индекса доллара за неделю
Зображення
Востаннє редагувалось Striker в Пон 17 тра, 2021 10:55, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 11:27

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
17.05.2021...................27,5662
Гривна укрепилась на 5 копеек.
Первую полноценную рабочую неделю мая открыли на 3 копейки выше закрытия пятницы, немного компенсировав резкое падение в конце сессии. После утреннего кофе выросли на копейку, немного постояли и опустились на 1.5 копейки. Незадолго до 12 приподнялись на полкопейки.
Индекс доллара в боковике с вечера пятницы.
Справочный курс встретили на уровне открытия котировками 27.5600 - 27.5800.

В пятницу НБУ на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах уменьшились не слишком радикально, однако перераспределение ликвидности оказалось весьма существенным. Большой объем высвободился за счет уменьшения объема тендерных сертификатов. Также был выдан тендерный рефинанс, объем которого превысил возврат старого. Большая часть этого потока ликвидности была связана суточными сертификатами и имеет шансы попасть в оборот с началом рабочей недели. Также ликвидность ушла в казначейство и наличные, что обеспечило общее сокращение.

В четверг объем МБ упал с 467.2 до 379.8 млн. Обороты чистые, но совсем скромные для середины недели. Клиентские обороты также сократились, спрос превышал предложение большей частью за счет форвардных сделок.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 11:38

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
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ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 11:38

ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 12:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что там на межбанке ? НБУ не выходил ?
Пойдем еще ниже или уже отскок ?
Думаю покупать уже или еще подождать...
Amat
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 12:16

Amat
12:00
На торгах по долару відносна рівновага попиту і пропозиції, тому що великі гравці - покупці і продавці майже одночасно виходять на ринок. Йдуть угоди по лотах до 1 млн доларів.
https://minfin.com.ua/currency/mb/
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 13:09

V2

Спасибо
Amat
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 13:22

По теме, думаю мы подбираемся к годовым минимумам, 27.50 это хорошая цена. Кому надо можно отовариваться и не ловить копейку
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 13:28

Шановні форумчани!
Оффтоп перенесено

За сам газ і його доставку доведеться платити окремо
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 13:38

  Amat написав:Что там на межбанке ? НБУ не выходил ?
Пойдем еще ниже или уже отскок ?
Думаю покупать уже или еще подождать...

Смотрите на кросс курс после 14, когда штаты просыпаются. За сегодня кросс курс уже вырос на плюс 0.2 пункта, значит завтра курс грн/долл еще на 5-10 копеек вниз.
Если к концу дня кросс курс падает, значит на следующий день доллар начнет расти. Заметил такую особенность, именно изменение кросс курса вечером и движение гривна/доллар на следующий день.
77st
 
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