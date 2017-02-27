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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 тра, 2021 14:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Забавно: в тех польских банках, в которых ещё остались валютые депозиты (некоторые типа Пекао уже отказались от валюты) проценты по депозиту в баксе обогнали проценты по депозиту в злотом - 0,5% против 0,3-0,4%.
Додано: Пон 17 тра, 2021 15:04
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................17.05.2021..........18.05.2021
дата розрахунку...............14.05.2021...........17.05.2021
Євро..................................33,4781................33,4449...-0.1%
Долар США.......................27,6142................27,555...-0.21%
После полудня гривна укрепилась еще на копейку.
Первую полноценную рабочую неделю мая открыли на 3 копейки выше закрытия пятницы, немного компенсировав резкое падение в конце сессии. После утреннего кофе выросли на копейку, немного постояли и опустились на 1.5 копейки. Незадолго до 12 приподнялись на полкопейки.
Индекс доллара в боковике с вечера пятницы.
Справочный курс встретили на уровне открытия котировками 27.5600 - 27.5800.
Перед обедом опустились на 1.5 копейки. После обеда, по уже устоявшейся традиции, покатились вниз и достаточно быстро опустились на 2.5 копейки.
В мире доллар продолжает быть стабильным.
Официальный курс встретили котировками 27.5200 - 27.5400. За день опустились на 4 копейки относительно открытия и на 1 копейку относительно закрытия пятницы.
Этот день в истории:
2020 - 26.6380 (-4) +92
2019 - 26.3682 (+2) +119
2018 - 26.1888 (-2)
2017 - 26.4174 (-2)
Додано: Пон 17 тра, 2021 17:32
Межбанк: гривна продолжает укрепляться
Понедельник на валютном рынке снова прошел в противостоянии курсовых интересов крупных игроков. В целом, “победу” опять одержали покупатели. За день доллар подешевел еще на 3,5 копейки — с 27,56/27,58 гривен до 27,525/27,545 к концу дня. А вот евровалюта вновь удержала свои позиции при покупке, хотя и несколько подешевела при продаже. С утренних 33,45/33,47 гривен к концу дня котировки евро при продаже снизились до 33,44/33,45.
Предложение почти весь день превышало спрос, чем периодически и пользовались те из немногих покупателей, у кого было достаточно свободной гривны и главное – времени. Они не торопились с заключением сделок, рассчитывая на снижение котировок. И оказались правы. Если практически с самого начала сессии и почти до 12 часов доллар с небольшими отклонениями находился в пределах 27,56/27,58 гривен, то уже после полудня продавцы становились все более сговорчивыми по курсу и постепенно снижали свои ценники.
К обеду котировки просели до 27,545/27,565 гривен за доллар, а потом к 15 часам опустились до 27,535/27,555. Но и это был еще не конец. Предложение по прежнему даже на уже закрывающемся рынке было выше и к 16 часам курс просел еще до 27,525/27,545 гривен.
Чувствовалось, что и это может не быть пределом, но сессия подошла к концу и на момент закрытия курс доллара так и остался на отметке 27,525/27,545.
Нацбанк участия в торгах не принимал, хотя некоторые из продавцов очень были бы рады его выходу с покупкой. Особенно – во второй половине дня, когда спрос почти полностью отсутствовал.
Главные события 17 мая на валютном рынке:
Доллар с утренних 27,56/27,58 подешевел до 27,525/27,545 гривен к концу дня.
Нацбанк на рынок не выходил.
Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,5662 гривен, а официальный курс на 18 мая 2021 года установлен на уровне 27,555 гривен за доллар.
news.finance.ua
Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
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