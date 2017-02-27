RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 77097710771177127713>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 95
26.00-26.50
3%
3
26.50-27.00
8%
8
27.00-27.50
20%
19
27.50-28.00
53%
50
28.00-28.50
8%
8
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
5
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 09:20

Короче все не проста...

Друкуємо, друкуємо, а кокос то не росте...

🇯🇵#ввп #япония #отчетность
Япония - ВВП (1кв 2021г-предв)
кв/кв = -1.3% (пред +2.8%)
г/г = -5.1% (пред +11.6%)

зі. Ща ще омериканці своїм падінням ВВП порадують... буде цікаво...

Інфлец + падіння ВВП = стагфлец = велком в 70ті...
change_pm
 
Повідомлень: 3862
З нами з: 03.02.16
Подякував: 98 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 09:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

1.2195 euro!
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6488
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 09:29

  change_pm написав:Друкуємо, друкуємо, а кокос то не росте...

🇯🇵#ввп #япония #отчетность
Япония - ВВП (1кв 2021г-предв)
кв/кв = -1.3% (пред +2.8%)
г/г = -5.1% (пред +11.6%)

зі. Ща ще омериканці своїм падінням ВВП порадують... буде цікаво...

Інфлец + падіння ВВП = стагфлец = велком в 70ті...


Нееее. Штаты будут в плюсе. За 1-й кв - в небольшом, за 2-й - гигантском (на очень низкой базе), за 3-4-й - солидном (на просто низкой базе).

Где печаль, так это в ЕС - 5-й квартал подряд в минусе (начиная с 1-го кв 2020-го). Органика к 2019-му где-то -4,5-4,8%. Т.е. позитивным может оказаться только 2-й кв (опять же, на очень низкой базе сравнения), а 2-е полугодие - в ноль, потому что в 2020-м к 2019-му там упали на те же 4,5%...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10012
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2151 раз.
Подякували: 4697 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 09:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Може скластись таке враження що НБУ може сьогодні вийти на МБ із купівлею долара. Але дивлюсь на курс євро (1,22) і розумію, що не факт...
Ф. 27,50/27,60
Realist
 
Повідомлень: 1095
З нами з: 23.01.09
Подякував: 1106 раз.
Подякували: 1082 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 09:56

  zРадио написав:
  change_pm написав:Друкуємо, друкуємо, а кокос то не росте...

🇯🇵#ввп #япония #отчетность
Япония - ВВП (1кв 2021г-предв)
кв/кв = -1.3% (пред +2.8%)
г/г = -5.1% (пред +11.6%)

зі. Ща ще омериканці своїм падінням ВВП порадують... буде цікаво...

Інфлец + падіння ВВП = стагфлец = велком в 70ті...


Нееее. Штаты будут в плюсе. За 1-й кв - в небольшом, за 2-й - гигантском (на очень низкой базе), за 3-4-й - солидном (на просто низкой базе).

Где печаль, так это в ЕС - 5-й квартал подряд в минусе (начиная с 1-го кв 2020-го). Органика к 2019-му где-то -4,5-4,8%. Т.е. позитивным может оказаться только 2-й кв (опять же, на очень низкой базе сравнения), а 2-е полугодие - в ноль, потому что в 2020-м к 2019-му там упали на те же 4,5%...

Якщо не помиляюсь, США 1 кв 21 року - 6.4% - все на стімулах, масштабного росту промвиробництва не було...

Останні дані по продажам і виробництву (на тому тижні) за квітень показують уповільнення росту, слідкуємо за даним травня...= стимулів вже немає...

Якщо буде подальше уповільнення, нікому це не сподобається...

А якщо уповільнення призведе до падіння ВВП при рості інфлеца = ох же ж буде весело :!: :mrgreen:

зі. Слідкуємо за даними...
change_pm
 
Повідомлень: 3862
З нами з: 03.02.16
Подякував: 98 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 10:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Тем более я не помню за 7 последних лет весну, при которой Нбу не выкупал валюту. Это плохо.


Кому плохо?
НБУ начнет выкупать, но время еще не пришло значит, как и нужный минимум.
Вот и весь вывод.
rasmus
 
Повідомлень: 1324
З нами з: 23.04.09
Подякував: 717 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 10:09

  Investor_K написав:1.2195 euro!


Так що пропонуєте?

зі. Таки молодець Я, коли купляв ойро по 1.175 місцяь тому?!
Тут писав - багато отгріб від колег - хаха :mrgreen:
change_pm
 
Повідомлень: 3862
З нами з: 03.02.16
Подякував: 98 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 10:15

Опять НБУ всех спекулянтов развел.
Покачали между 27,60 и 28,10 и камнем вниз.
По идее при таком стремительном полете обязаны выйти сегодня.
Но... не удивлюсь, если не выйдут.
27,54 -> 27,42 и это только начало дня.
ТАС уже по 27,50 продает.
Орест молодец, писал про поход под 27,50.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Вів 18 тра, 2021 10:19, всього редагувалось 2 разів.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 800
З нами з: 30.12.19
Подякував: 18 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 10:16

  change_pm написав:
  Investor_K написав:1.2195 euro!


Так що пропонуєте?

зі. Таки молодець Я, коли купляв ойро по 1.175 місцяь тому?!
Тут писав - багато отгріб від колег - хаха :mrgreen:



Да, я до сих пор себя виню, что не купил Евро по 32,60 на все.
Сидел бы сейчас и в ус не дул.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 800
З нами з: 30.12.19
Подякував: 18 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 10:27

Приятно видеть как межбанк все ниже и ниже! Больше ничего не говорю, чтобы не сглазить.
fin
 
Повідомлень: 541
З нами з: 09.10.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 77097710771177127713>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kmm3, lapay, s0v7a і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 747, 748, 749
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7481 1797440
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 тра, 2021 09:30
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2506, 2507, 2508
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
25075 3418630
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 тра, 2021 09:01
Alex2007
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 89, 90, 91
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
905 222455
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 тра, 2021 08:00
Ой+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Січ (400)
18.05.2021 12:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.