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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 тра, 2021 09:20
Друкуємо, друкуємо, а кокос то не росте...
🇯🇵#ввп #япония #отчетность
Япония - ВВП (1кв 2021г-предв)
кв/кв = -1.3% (пред +2.8%)
г/г = -5.1% (пред +11.6%)
зі. Ща ще омериканці своїм падінням ВВП порадують... буде цікаво...
Інфлец + падіння ВВП = стагфлец = велком в 70ті...
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change_pm
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Додано: Вів 18 тра, 2021 09:27
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Додано: Вів 18 тра, 2021 09:29
change_pm написав:
Друкуємо, друкуємо, а кокос то не росте...
🇯🇵#ввп #япония #отчетность
Япония - ВВП (1кв 2021г-предв)
кв/кв = -1.3% (пред +2.8%)
г/г = -5.1% (пред +11.6%)
зі. Ща ще омериканці своїм падінням ВВП порадують... буде цікаво...
Інфлец + падіння ВВП = стагфлец = велком в 70ті...
Нееее. Штаты будут в плюсе. За 1-й кв - в небольшом, за 2-й - гигантском (на очень низкой базе), за 3-4-й - солидном (на просто низкой базе).
Где печаль, так это в ЕС - 5-й квартал подряд в минусе (начиная с 1-го кв 2020-го). Органика к 2019-му где-то -4,5-4,8%. Т.е. позитивным может оказаться только 2-й кв (опять же, на очень низкой базе сравнения), а 2-е полугодие - в ноль, потому что в 2020-м к 2019-му там упали на те же 4,5%...
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zРадио
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Додано: Вів 18 тра, 2021 09:51
Може скластись таке враження що НБУ може сьогодні вийти на МБ із купівлею долара. Але дивлюсь на курс євро (1,22) і розумію, що не факт...
Ф. 27,50/27,60
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Додано: Вів 18 тра, 2021 09:56
zРадио написав: change_pm написав:
Друкуємо, друкуємо, а кокос то не росте...
🇯🇵#ввп #япония #отчетность
Япония - ВВП (1кв 2021г-предв)
кв/кв = -1.3% (пред +2.8%)
г/г = -5.1% (пред +11.6%)
зі. Ща ще омериканці своїм падінням ВВП порадують... буде цікаво...
Інфлец + падіння ВВП = стагфлец = велком в 70ті...
Нееее. Штаты будут в плюсе. За 1-й кв - в небольшом
, за 2-й - гигантском (на очень низкой базе), за 3-4-й - солидном (на просто низкой базе).
Где печаль, так это в ЕС - 5-й квартал подряд в минусе (начиная с 1-го кв 2020-го). Органика к 2019-му где-то -4,5-4,8%. Т.е. позитивным может оказаться только 2-й кв (опять же, на очень низкой базе сравнения), а 2-е полугодие - в ноль, потому что в 2020-м к 2019-му там упали на те же 4,5%...
Якщо не помиляюсь, США 1 кв 21 року - 6.4% - все на стімулах, масштабного росту промвиробництва не було...
Останні дані по продажам і виробництву (на тому тижні) за квітень показують уповільнення росту, слідкуємо за даним травня...= стимулів вже немає...
Якщо буде подальше уповільнення, нікому це не сподобається...
А якщо уповільнення призведе до падіння ВВП при рості інфлеца = ох же ж буде весело
зі. Слідкуємо за даними...
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change_pm
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Додано: Вів 18 тра, 2021 10:05
somilitark написав:
Тем более я не помню за 7 последних лет весну, при которой Нбу не выкупал валюту. Это плохо.
Кому плохо?
НБУ начнет выкупать, но время еще не пришло значит, как и нужный минимум.
Вот и весь вывод.
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rasmus
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Додано: Вів 18 тра, 2021 10:09
Investor_K написав:
1.2195 euro!
Так що пропонуєте?
зі. Таки молодець Я, коли купляв ойро по 1.175 місцяь тому?!
Тут писав - багато отгріб від колег - хаха
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change_pm
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Додано: Вів 18 тра, 2021 10:15
Опять НБУ всех спекулянтов развел.
Покачали между 27,60 и 28,10 и камнем вниз.
По идее при таком стремительном полете обязаны выйти сегодня.
Но... не удивлюсь, если не выйдут.
27,54 -> 27,42 и это только начало дня.
ТАС уже по 27,50 продает.
Орест молодец, писал про поход под 27,50.
Востаннє редагувалось kluychkooleg
в Вів 18 тра, 2021 10:19, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 18 тра, 2021 10:16
change_pm написав: Investor_K написав:
1.2195 euro!
Так що пропонуєте?
зі. Таки молодець Я, коли купляв ойро по 1.175 місцяь тому?!
Тут писав - багато отгріб від колег - хаха
Да, я до сих пор себя виню, что не купил Евро по 32,60 на все.
Сидел бы сейчас и в ус не дул.
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kluychkooleg
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Додано: Вів 18 тра, 2021 10:27
Приятно видеть как межбанк все ниже и ниже! Больше ничего не говорю, чтобы не сглазить.
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fin
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