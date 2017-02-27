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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7710771177127713>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 95
26.00-26.50
3%
3
26.50-27.00
8%
8
27.00-27.50
20%
19
27.50-28.00
53%
50
28.00-28.50
8%
8
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
5
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 10:35

Уже не смешно, под 27,40 улетели. Паник селл.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 10:43

  kluychkooleg написав:Опять НБУ всех спекулянтов развел.
Покачали между 27,60 и 28,10 и камнем вниз.
По идее при таком стремительном полете обязаны выйти сегодня.
Но... не удивлюсь, если не выйдут.
27,54 -> 27,42 и это только начало дня.
ТАС уже по 27,50 продает.
Орест молодец, писал про поход под 27,50.

Кого НБУ розвів? МБ "ходить" не по ваших чи спекулянських хотілках.
Ті хто хотів давно в гривні на % який відповідає індивідуальному чуттю та ризикованості. Тут неодноразово писали про ймовірність походу на південь (п. Орест в т.ч.). Форму це місце де діляться думками, а не порадами. Рішення кожен приймає самостійно і відповідно самостійно або отримує прибутки або збитки.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 10:46

  fin написав:Приятно видеть как межбанк все ниже и ниже! Больше ничего не говорю, чтобы не сглазить.

А як справи в магазинах - ціни так само сповзають, як і межбанк :?: :mrgreen:

зі. питання риторичне...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 10:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Доволі смішно читати дописи прихильників міфу про силу американської економіки. Прокиньтеся, раби долара! У світі спостерігається великий дефіцит багатьох товарів, оскільки чимало виробництв були обмежені через пандемію, а споживання сильно не скорочувалося. Америка, по великому рахунку, продукувати може тільки долари. Тому протягом найближчих кількох років долару падати й падати.
Це не означає, що не буде короткочасних періодів зміцнення зеленої фуфловалюти, бо американці все ще контролюють світові фінанси
kmm3
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 11:01

Судя по отскокус 27,39 на 27,42 возможно вышел НБУ или кто-то из солидных покупателей. Но это не точно.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 11:04

  kmm3 написав:Доволі смішно читати дописи прихильників міфу про силу американської економіки. Прокиньтеся, раби долара! У світі спостерігається великий дефіцит багатьох товарів, оскільки чимало виробництв були обмежені через пандемію, а споживання сильно не скорочувалося. Америка, по великому рахунку, продукувати може тільки долари. Тому протягом найближчих кількох років долару падати й падати.
Це не означає, що не буде короткочасних періодів зміцнення зеленої фуфловалюти, бо американці все ще контролюють світові фінанси

Предлагаете отдать 100 с лишним ярдов внешних долгов гривнами?
Вы 100% сейчас на грндепо?
Прямо как из днр написали про мировую контру, которая мешает молодым и дерзким.
Не говорите глупостей. Сша ещё лет 100 будет на коне. Пока бунтустаны будут вставать с колен и гордо платить пенсии по 70 долларов, цены интернета для айфона у загнивающего Запада.
Ай да Нбу, ай да хулиган. Мне нравиццо!
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 11:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kmm3 написав:Америка, по великому рахунку, продукувати може тільки долари.


А все остальное кто изобретает? Вы с Айфона пишете? Или продукта Сколково?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 11:23

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
18.05.2021..................27,4355
Гривна укрепилась на 12 копеек.
Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, бодренько побежали вниз. Опустившись без остановок на 10 копеек, приостановились и к 12 отскочили на копейку.
В мире доллар падает со вчерашнего вечера, с утра падение существенно ускорилось. Динамике на нашем рынке соответствует мировой, относительно евро динамика гривны минимальна.
Справочный курс встретили котировками 27.4050 - 27.4250, что на 9 копеек ниже открытия.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах уменьшились. Уменьшение произошло за счет роста объемов суточных сертификатов и перетока в казначейство.

В пятницу объем МБ вырос с 379.8 до 444.4 млн. Обороты чистые. Уже не первый раз четверг с пятницей меняются местами. Клиентские обороты также подросли. Превышение спроса над предложением сохранилось за счет близкого к рекордным объема форвардных покупок, по оперативным сделкам предложение вырвалось вперед.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 11:23

Середньорічна-зважена

  дядя Caша написав:
In memory

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US


Вітаюсь совсіма!

Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших 2260(2334) випадки на добу на 17 травня. Знову трохи присіли :-).

Цифри за 2 тижня.

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0104
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0025
Повні оберти МБ за тиждень - 1371,0247
Середні оберти за тиждень - 457,0082
Середні оберти за рік - 370,0264
СередньоТижневеЗважене - 27,7402

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0375
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0028
Повні оберти МБ за тиждень - 1357,4799
Середні оберти за тиждень - 339,3700
Середні оберти за рік - 368,6639
СередньоТижневеЗважене - 27,6358


Тиждень трошки довший, та все ще короткий, з середньодобовими за тиждень обертами меньшими аніж середньодобові за рік. :-( Слабенький тиждень...

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 27,4355(27,6234) грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 27,8986(27,9099) грн./дол. Це на 0,46 грн./дол. БІЛЬШЕ поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2021 рік при КУПІВЛІ доляра 1,69(1,04) відсотка. Сенс купувати доляр суттєво збільшився! :roll:

На моменті доляр ПЕРЕПРОДАНО на 0,46(0.29) гривні по показниках 2021 року!

І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 27,6358 грн./дол., а продавав дорожче!!!


Зображення

Подивитись 2020 рік

Подивитись 2019 рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

PS
Я трошки змінив свій кошик, після того як дізнався за квітневу інфляцію в Америці. Я додав 2 відсотки золоту за рахунок доляра!

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 11:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Камушком вниз доляр, 27,00 до конца этой недели.
В Прпивате знали об этом и поэтому наливали в кассе в прошлую пятницу всем жилающим немеряно баксов. И я искусился на новенькие доляры.
Yuri_61
 
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