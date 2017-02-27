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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 тра, 2021 10:43
Кого НБУ розвів? МБ "ходить" не по ваших чи спекулянських хотілках.
Ті хто хотів давно в гривні на % який відповідає індивідуальному чуттю та ризикованості. Тут неодноразово писали про ймовірність походу на південь (п. Орест в т.ч.). Форму це місце де діляться думками, а не порадами. Рішення кожен приймає самостійно і відповідно самостійно або отримує прибутки або збитки.
Додано: Вів 18 тра, 2021 10:46
Додано: Вів 18 тра, 2021 10:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Доволі смішно читати дописи прихильників міфу про силу американської економіки. Прокиньтеся, раби долара! У світі спостерігається великий дефіцит багатьох товарів, оскільки чимало виробництв були обмежені через пандемію, а споживання сильно не скорочувалося. Америка, по великому рахунку, продукувати може тільки долари. Тому протягом найближчих кількох років долару падати й падати.
Це не означає, що не буде короткочасних періодів зміцнення зеленої фуфловалюти, бо американці все ще контролюють світові фінанси
Додано: Вів 18 тра, 2021 11:01
Судя по отскокус 27,39 на 27,42 возможно вышел НБУ или кто-то из солидных покупателей. Но это не точно.
Додано: Вів 18 тра, 2021 11:04
Предлагаете отдать 100 с лишним ярдов внешних долгов гривнами?
Вы 100% сейчас на грндепо?
Прямо как из днр написали про мировую контру, которая мешает молодым и дерзким.
Не говорите глупостей. Сша ещё лет 100 будет на коне. Пока бунтустаны будут вставать с колен и гордо платить пенсии по 70 долларов, цены интернета для айфона у загнивающего Запада.
Ай да Нбу, ай да хулиган. Мне нравиццо!
Додано: Вів 18 тра, 2021 11:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 18 тра, 2021 11:23
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
18.05.2021..................27,4355
Гривна укрепилась на 12 копеек.
Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, бодренько побежали вниз. Опустившись без остановок на 10 копеек, приостановились и к 12 отскочили на копейку.
В мире доллар падает со вчерашнего вечера, с утра падение существенно ускорилось. Динамике на нашем рынке соответствует мировой, относительно евро динамика гривны минимальна.
Справочный курс встретили котировками 27.4050 - 27.4250, что на 9 копеек ниже открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах уменьшились. Уменьшение произошло за счет роста объемов суточных сертификатов и перетока в казначейство.
В пятницу объем МБ вырос с 379.8 до 444.4 млн. Обороты чистые. Уже не первый раз четверг с пятницей меняются местами. Клиентские обороты также подросли. Превышение спроса над предложением сохранилось за счет близкого к рекордным объема форвардных покупок, по оперативным сделкам предложение вырвалось вперед.
Додано: Вів 18 тра, 2021 11:23
Середньорічна-зважена
Вітаюсь совсіма!
Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії!
Цифри за 2 тижня.
СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0104
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0025
Повні оберти МБ за тиждень - 1371,0247
Середні оберти за тиждень - 457,0082
Середні оберти за рік - 370,0264
СередньоТижневеЗважене - 27,7402
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0375
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0028
Повні оберти МБ за тиждень - 1357,4799
Середні оберти за тиждень - 339,3700
Середні оберти за рік - 368,6639
СередньоТижневеЗважене - 27,6358
Тиждень трошки довший, та все ще короткий, з середньодобовими за тиждень обертами меньшими аніж середньодобові за рік. Слабенький тиждень...
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 27,4355(27,6234) грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 27,8986(27,9099) грн./дол. Це на 0,46 грн./дол. БІЛЬШЕ поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2021 рік при КУПІВЛІ доляра 1,69(1,04) відсотка. Сенс купувати доляр суттєво збільшився!
На моменті доляр ПЕРЕПРОДАНО на 0,46(0.29) гривні по показниках 2021 року!
І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 27,6358 грн./дол., а продавав дорожче!!!
ВО
PS
Я трошки змінив свій кошик, після того як дізнався за квітневу інфляцію в Америці. Я додав 2 відсотки золоту за рахунок доляра!
Хай щастить!
Додано: Вів 18 тра, 2021 11:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Камушком вниз доляр, 27,00 до конца этой недели.
В Прпивате знали об этом и поэтому наливали в кассе в прошлую пятницу всем жилающим немеряно баксов. И я искусился на новенькие доляры.
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