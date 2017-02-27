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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7712771377147715>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 97
26.00-26.50
3%
3
26.50-27.00
8%
8
27.00-27.50
21%
20
27.50-28.00
53%
51
28.00-28.50
8%
8
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
5
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 12:36

ricardo
Якщо не будуть стримувати природну ревальвацію гривні, то зростання цін буде в нормі.
Але то був графік чеської крони, нам до них поки дуже далеко. Гривні практично не маю, надто великі політичні ризики
kmm3
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 12:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  greenozon написав:Таким чином, держателі отримають виплату у розмірі 12,58 дол. США за кожну 1 000 дол. США Умовної суми Державних деривативів, які їм належать.


таким образом годовая ставка для них вышла 12,5%? Ну че отлично, молодец Яресько. Спасла страну
Sinbad777
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 12:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kmm3 написав:bred
Теж сподіваюсь на хоча б якусь корекцію долара, надто різко впав.

оце різке падіння і було корекцією
bred
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 12:43

  kluychkooleg написав:
  Искатель написав:
  kluychkooleg написав:Судя по отскокус 27,39 на 27,42 возможно вышел НБУ или кто-то из солидных покупателей. Но это не точно.

Не было ни НБУ, ни "солидных покупателей".То просто кто-то бид влепил "на лоха", но не сработало. Вот и подняли.


Но и ниже пока не пошли. Посмотрим, что после обеда будет. Жаль, что оперативную информацию о выходе НБУ получить негде. Пока через пару часов она появится, тот же ТАС уже десять раз успеет курс продажи поднять. Они-то все онлайн видят.

Если "папа" решится выйти, я здесь напишу не через 2 часа, а быстрее :)
Но пока его нет.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 12:48

  Sinbad777 написав:
  greenozon написав:Таким чином, держателі отримають виплату у розмірі 12,58 дол. США за кожну 1 000 дол. США Умовної суми Державних деривативів, які їм належать.


таким образом годовая ставка для них вышла 12,5%? Ну че отлично, молодец Яресько. Спасла страну

Математику в школі прогулювали? І це ж валютний форум...
Іноді краще Не писати ніж писати абищо.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 12:48

  Sinbad777 написав:
  greenozon написав:Таким чином, держателі отримають виплату у розмірі 12,58 дол. США за кожну 1 000 дол. США Умовної суми Державних деривативів, які їм належать.


таким образом годовая ставка для них вышла 12,5%? Ну че отлично, молодец Яресько. Спасла страну

может, все же 1,25%?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 12:53

В январе-феврале на этом форуме только 2 человека кажется поддерживали мой прогноз 27 до лета. Один шаг остался.
fin
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 13:06

  kmm3 написав:Якась рабська психологія :)
Долар має і буде падати відносно національних валют. Принаймні аж до наступної кризи перевиробництва. Що з того, що у вас багато доларів, якщо ціни на все сильно виросли? А при падінні долара відносно національної валюти інфляція буде не настільки відчутною. Така циклічність світової економіки.
Чому бажаю повного краху долара? Та бо вони жеруть у три горла, засмічуючи планету. Якщо долар зникне як світова валюта, американцям доведеться збалансувати свою економіку, зменшивши споживання імпорту. Тоді іншим більше дістанеться

какова структура ЗВР большинства стран ? в чем номинирован их внешний долг ? СКолько тон физического золота в ЗВР Украины ? Не пишите ерунду про доллар посмотрите для образования
https://www.youtube.com/watch?v=Gw40Z9NxT24 БЕСЦЕННЫЙ ДОЛЛАР. Фильм ТВЦ. Полная версия. А тогда пишите.
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 13:09

  fin написав:В январе-феврале на этом форуме только 2 человека кажется поддерживали мой прогноз 27 до лета. Один шаг остался.


а який Ваш прогноз на осінь-зиму?
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 13:12

  fin написав:В январе-феврале на этом форуме только 2 человека кажется поддерживали мой прогноз 27 до лета. Один шаг остался.

:) Вы торопитесь с выводами. В Киеве пока что 27,50-27,51 на продажу. И нал начинает явно тормозить, отставая от межбанка.
Искатель
 
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