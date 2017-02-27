ricardo Якщо не будуть стримувати природну ревальвацію гривні, то зростання цін буде в нормі. Але то був графік чеської крони, нам до них поки дуже далеко. Гривні практично не маю, надто великі політичні ризики
kluychkooleg написав:Судя по отскокус 27,39 на 27,42 возможно вышел НБУ или кто-то из солидных покупателей. Но это не точно.
Не было ни НБУ, ни "солидных покупателей".То просто кто-то бид влепил "на лоха", но не сработало. Вот и подняли.
Но и ниже пока не пошли. Посмотрим, что после обеда будет. Жаль, что оперативную информацию о выходе НБУ получить негде. Пока через пару часов она появится, тот же ТАС уже десять раз успеет курс продажи поднять. Они-то все онлайн видят.
Если "папа" решится выйти, я здесь напишу не через 2 часа, а быстрее Но пока его нет.
kmm3 написав:Якась рабська психологія Долар має і буде падати відносно національних валют. Принаймні аж до наступної кризи перевиробництва. Що з того, що у вас багато доларів, якщо ціни на все сильно виросли? А при падінні долара відносно національної валюти інфляція буде не настільки відчутною. Така циклічність світової економіки. Чому бажаю повного краху долара? Та бо вони жеруть у три горла, засмічуючи планету. Якщо долар зникне як світова валюта, американцям доведеться збалансувати свою економіку, зменшивши споживання імпорту. Тоді іншим більше дістанеться
какова структура ЗВР большинства стран ? в чем номинирован их внешний долг ? СКолько тон физического золота в ЗВР Украины ? Не пишите ерунду про доллар посмотрите для образования https://www.youtube.com/watch?v=Gw40Z9NxT24 БЕСЦЕННЫЙ ДОЛЛАР. Фильм ТВЦ. Полная версия. А тогда пишите.