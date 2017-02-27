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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 тра, 2021 13:16
kmm3 написав:
bred
Теж сподіваюсь на хоча б якусь корекцію долара, надто різко впав. Але в довгостроковій перспективі прямує до 15, думаю
менше 3% це дуже різко ???
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1
Додано: Вів 18 тра, 2021 13:25
bred написав: kmm3 написав:
bred
Теж сподіваюсь на хоча б якусь корекцію долара, надто різко впав.
оце різке падіння і було корекцією
Тобто, чекаєте, що буде 25 знову? )))
Якщо той рівень повториться, то продам кожен з небагатьох доларів, що в мене залишились, ще й на форексі з плечем зайду в крону.
Поправка: зайду з плечем в мексиканське песо, там ще своп додатній нараховують
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kmm3
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Додано: Вів 18 тра, 2021 14:26
change_pm написав:
Друкуємо, друкуємо, а кокос то не росте...
🇯🇵#ввп #япония #отчетность
Япония - ВВП (1кв 2021г-предв)
кв/кв = -1.3% (пред +2.8%)
г/г = -5.1% (пред +11.6%)
зі. Ща ще омериканці своїм падінням ВВП порадують... буде цікаво...
Інфлец + падіння ВВП = стагфлец = велком в 70ті...
Ти чьо, Японії ВВП впаде в Х разів, заодно і в США.
Касєтнікі війдуть в моду?
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Додано: Вів 18 тра, 2021 14:28
kmm3
, я вважаю, що ось це падіння доллара було корекцією, і вона майже закінчилася, довгостроково очікую usdx 140-150 (але це дуже довга історія)
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Додано: Вів 18 тра, 2021 14:33
Уже в столице спокойно наливают по 48.
Так что наличка не тормозит, она просто в восхищении от процессов на Межбанке и достаточно адекватно реагирует.
Причём это ещё не вечер))
Кто сдал хотя бы 28.40 таки правильно сделал🥳
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4
Додано: Вів 18 тра, 2021 14:45
bred написав:kmm3
, я вважаю, що ось це падіння доллара було корекцією, і вона майже закінчилася, довгостроково очікую usdx 140-150 (але це дуже довга історія)
Розумію, очікуєте війни в Європі )))
Я навпаки очікую падіння до 60-70 протягом найближчих 5 років. Подивимось, як воно буде
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