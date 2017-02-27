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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7712771377147715

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 97
26.00-26.50
3%
3
26.50-27.00
8%
8
27.00-27.50
21%
20
27.50-28.00
53%
51
28.00-28.50
8%
8
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
5
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 13:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kmm3 написав:bred
Теж сподіваюсь на хоча б якусь корекцію долара, надто різко впав. Але в довгостроковій перспективі прямує до 15, думаю
менше 3% це дуже різко ???
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 13:25

  bred написав:
  kmm3 написав:bred
Теж сподіваюсь на хоча б якусь корекцію долара, надто різко впав.

оце різке падіння і було корекцією


Тобто, чекаєте, що буде 25 знову? )))
Якщо той рівень повториться, то продам кожен з небагатьох доларів, що в мене залишились, ще й на форексі з плечем зайду в крону.
Поправка: зайду з плечем в мексиканське песо, там ще своп додатній нараховують
kmm3
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 14:26

  change_pm написав:Друкуємо, друкуємо, а кокос то не росте...

🇯🇵#ввп #япония #отчетность
Япония - ВВП (1кв 2021г-предв)
кв/кв = -1.3% (пред +2.8%)
г/г = -5.1% (пред +11.6%)

зі. Ща ще омериканці своїм падінням ВВП порадують... буде цікаво...

Інфлец + падіння ВВП = стагфлец = велком в 70ті...

Ти чьо, Японії ВВП впаде в Х разів, заодно і в США.
Касєтнікі війдуть в моду?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 14:28

kmm3 , я вважаю, що ось це падіння доллара було корекцією, і вона майже закінчилася, довгостроково очікую usdx 140-150 (але це дуже довга історія)
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bred
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 14:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Уже в столице спокойно наливают по 48.
Так что наличка не тормозит, она просто в восхищении от процессов на Межбанке и достаточно адекватно реагирует.
Причём это ещё не вечер))
Кто сдал хотя бы 28.40 таки правильно сделал🥳
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 14:45

  bred написав:kmm3 , я вважаю, що ось це падіння доллара було корекцією, і вона майже закінчилася, довгостроково очікую usdx 140-150 (але це дуже довга історія)
Зображення


Розумію, очікуєте війни в Європі )))
Я навпаки очікую падіння до 60-70 протягом найближчих 5 років. Подивимось, як воно буде
kmm3
 
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Ой+

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