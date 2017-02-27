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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 тра, 2021 16:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 18 тра, 2021 16:30
Вопрос лишь в том, что вы не спрогнозировали , а наныли. Вам нужно купить летом, вы мантрили на падение. Внятных аргументов не было,просто вам так хотелось. А вероятность угадать направление не такая и низкая - 50%.
Додано: Вів 18 тра, 2021 16:40
Мінфін сьогодні розмістив ОВДП на 14,2 млрд грн
За даними Міністерства фінансів, 18 травня за результатами аукціонів з розміщення ОВДП до держбюджету було залучено 14,2 млрд грн, у т.ч.
- 238,4 млн євро - під 2,5% з погашенням 17.02.2022;
- 62,9 млн дол - під 3,9% з погашенням 02.02.2023;
- 1,64 млрд грн - під 12,02% з погашенням 24.05.2023;
- 248,2 млн грн - під 11,3% з погашенням 23.11.2022;
- 2,03 млрд грн - під 11,19% з погашенням 03.08.2022;
- 529,8 млн грн - під 8,48% з погашенням 11.08.2021.
За даними НБУ, станом на початок дня 18 травня обсяг ОВДП в обігу з початку поточного місяця скоротився на 13,63 млрд грн (-1,4%) до 983,9 млрд грн.
При цьому ОВДП-портфель банків знизився на 13,5 млрд грн (-2,6%) до 507,1 млрд грн, юросіб - на 193,9 млн грн (-0,4%) до 43,4 млрд грн, нерезидентів - на 177 млн грн (-0,2%) до 95,9 млрд грн.
ОВДП-портфель НБУ (321 млрд грн) і територіальних громад (266 млн грн) залишився без змін.
Додано: Вів 18 тра, 2021 16:44
Побачимо що буде зимою - чоловік прогнозує коридор 28,5-30,00. Може виявитися, що він дуже крутий прогнозист.
Додано: Вів 18 тра, 2021 16:49
Главное результат. А наныл я или наколдовал это не важно.
Додано: Вів 18 тра, 2021 16:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 18 тра, 2021 16:57
Додано: Вів 18 тра, 2021 17:00
не может, евро это стабильная и хорошо прогнозируемая валюта, если центробанк принял курс на укрепление то до 1,4 или даже выше дойдёт, но не завтра конечно, не путайте её с непредсказуемыми пиастрами у которых в один день две противоположных динамики.
Додано: Вів 18 тра, 2021 17:07
Додано: Вів 18 тра, 2021 17:11
"Сильно вниз" когда и насколько? Полтора месяца назад, когда eur/usd свалился к 1.17, один товарищ на этой ветке уже выдал что-то вроде "ну всё, теперь евро только вниз к 1.05"
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