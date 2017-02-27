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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7714771577167717>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 97
26.00-26.50
3%
3
26.50-27.00
8%
8
27.00-27.50
21%
20
27.50-28.00
53%
51
28.00-28.50
8%
8
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
5
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 16:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

зря вы не верите в евро а ведь после выборов Байдена был жирный шанс откупиться
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 16:30

  fin написав:В январе-феврале на этом форуме только 2 человека кажется поддерживали мой прогноз 27 до лета. Один шаг остался.

Вопрос лишь в том, что вы не спрогнозировали , а наныли. Вам нужно купить летом, вы мантрили на падение. Внятных аргументов не было,просто вам так хотелось. А вероятность угадать направление не такая и низкая - 50%.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 16:40

Мінфін сьогодні розмістив ОВДП на 14,2 млрд грн

За даними Міністерства фінансів, 18 травня за результатами аукціонів з розміщення ОВДП до держбюджету було залучено 14,2 млрд грн, у т.ч.

- 238,4 млн євро - під 2,5% з погашенням 17.02.2022;
- 62,9 млн дол - під 3,9% з погашенням 02.02.2023;
- 1,64 млрд грн - під 12,02% з погашенням 24.05.2023;
- 248,2 млн грн - під 11,3% з погашенням 23.11.2022;
- 2,03 млрд грн - під 11,19% з погашенням 03.08.2022;
- 529,8 млн грн - під 8,48% з погашенням 11.08.2021.

За даними НБУ, станом на початок дня 18 травня обсяг ОВДП в обігу з початку поточного місяця скоротився на 13,63 млрд грн (-1,4%) до 983,9 млрд грн.

При цьому ОВДП-портфель банків знизився на 13,5 млрд грн (-2,6%) до 507,1 млрд грн, юросіб - на 193,9 млн грн (-0,4%) до 43,4 млрд грн, нерезидентів - на 177 млн грн (-0,2%) до 95,9 млрд грн.

ОВДП-портфель НБУ (321 млрд грн) і територіальних громад (266 млн грн) залишився без змін.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 16:44

  Hotab написав:
  fin написав:В январе-феврале на этом форуме только 2 человека кажется поддерживали мой прогноз 27 до лета. Один шаг остался.

Вопрос лишь в том, что вы не спрогнозировали , а наныли. Вам нужно купить летом, вы мантрили на падение. Внятных аргументов не было,просто вам так хотелось. А вероятность угадать направление не такая и низкая - 50%.


Побачимо що буде зимою - чоловік прогнозує коридор 28,5-30,00. Може виявитися, що він дуже крутий прогнозист.
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 16:49

  Hotab написав:
  fin написав:В январе-феврале на этом форуме только 2 человека кажется поддерживали мой прогноз 27 до лета. Один шаг остался.

Вопрос лишь в том, что вы не спрогнозировали , а наныли. Вам нужно купить летом, вы мантрили на падение. Внятных аргументов не было,просто вам так хотелось. А вероятность угадать направление не такая и низкая - 50%.
Главное результат. А наныл я или наколдовал это не важно.
fin
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 16:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  fin написав:Главное результат.

Нет, не главное. Информацию с точностю 50% может дать и новорожденный, пытающийся угадать по лицу, это папа или мама. Только какая ценность ваших таких "прогнозов".
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 16:57

  vitaliian написав:зря вы не верите в евро а ведь после выборов Байдена был жирный шанс откупиться
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ИМХО Евро еще может сходить куда-нибудь к 1,26 .. а затем сильно вниз
V tehno-teplo
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 17:00

  V tehno-teplo написав:
  vitaliian написав:зря вы не верите в евро а ведь после выборов Байдена был жирный шанс откупиться
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ИМХО Евро еще может сходить куда-нибудь к 1,26 .. а затем сильно вниз

не может, евро это стабильная и хорошо прогнозируемая валюта, если центробанк принял курс на укрепление то до 1,4 или даже выше дойдёт, но не завтра конечно, не путайте её с непредсказуемыми пиастрами у которых в один день две противоположных динамики.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 17:07

  vitaliian написав: евро это стабильная и хорошо прогнозируемая валюта


хі-хі :lol:
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 17:11

  V tehno-teplo написав:
  vitaliian написав:зря вы не верите в евро а ведь после выборов Байдена был жирный шанс откупиться
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ИМХО Евро еще может сходить куда-нибудь к 1,26 .. а затем сильно вниз


"Сильно вниз" когда и насколько? Полтора месяца назад, когда eur/usd свалился к 1.17, один товарищ на этой ветке уже выдал что-то вроде "ну всё, теперь евро только вниз к 1.05" :mrgreen:
Mazay256
 
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