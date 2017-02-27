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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7715771677177718>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 97
26.00-26.50
3%
3
26.50-27.00
8%
8
27.00-27.50
21%
20
27.50-28.00
53%
51
28.00-28.50
8%
8
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
5
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 17:11

  vitaliian написав:не может, евро это стабильная и хорошо прогнозируемая валюта, если центробанк принял курс на укрепление то до 1,4 или даже выше дойдёт, но не завтра конечно, не путайте её с непредсказуемыми пиастрами у которых в один день две противоположных динамики.

Чьо :?: :shock:

ЦБ плаче, як не хоче росту йоро :roll: а ці падлюки омериканці одні підлянки підкладають...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 17:26

Межбанк: гривна пробила психологический порог

Застой в украинской экономике, последствия локдауна и сокращение влияния реального сектора на общее поведение финансового, валютного и фондового рынков приводят к постоянным перекосам и диспропорциям в экономическом развитии страны.

Реальный сектор живет своей жизнью, теневая экономика – своей, а полулегальный бизнес – своей. И сырьевая, во многом олигархическая модель управления целыми отраслями все больше сочетается в Украине с влиянием на происходящее отдельных крупных групп клиентов вообще никак не работающих и “не завязанных” на украинский реальный сектор, а больше связанных с финансовым и спекулятивным капиталами. Во многом – иностранными. И по лучшей нашей традиции – в большинстве своем оффшорными по своей сути, хотя и в разных формах.

И если ранее еще лет 10-15 назад “хозяевами жизни” в Украине в основном были местные промышленные группы и кланы, делавшие ставку на остатки постсоветской промышленности, то в настоящее время они все больше уступают место международным компаниям и финансовым спекулянтам всех мастей. События 2014 года, банкопад и значительные обвалы гривны в 2014-2017 годах привели к окончательному обмельчанию экономики Украины с постепенной деиндустриализацией.

На фоне роста государственных долгов, постоянной сменой руководящих чиновников крупнейших госкомпаний, а часто и откровенной коррупцией и скандалами в верхних эшелонах власти – это делает наш рынок легкой добычей уже и не самых крупных по мировым меркам финансовых игроков.

Даже в условиях начальной стадии пандемии (фактически весь 2020 год), когда благодаря низким ценам на энергоносители и высоким на товары украинского экспорта, у страны был шанс на постепенную перестройку экономики на менее затратные и прогрессивные с энергетической точки зрения технологии – ничего существенного в этой сфере так и не произошло. Мы все также остаемся полностью зависимыми от мировых цен на энергоресурсы, которые начали активно расти в связи с постепенным восстановлением мировой экономики.

С одной стороны, это приводит к росту инфляционных процессов в стране и перекосам в ценообразовании (последний пример – попытки госрегулирования цен на газ, а сейчас на дизтопливо и бензин), а с другой – в конечном итоге к зависимости поведения финансового, валютного и сырьевого рынков от небольшого числа крупных игроков. Значительная часть из которых уже давно не является местными и ставит для себя основной задачей только максимизацию получаемых прибылей в условиях слабого, а часто и некомпетентного государственного управления.

Даже ситуативное укрепление национальной валюты в этом случае начинает работать против экономики, так как на фоне роста гривневых цен дорожает и стоимость товаров в валюте. И в конечном итоге, после активизации деловой жизни и населения после пандемии – это приведет к еще большему увеличению негативного сальдо торговли. Ведь покупать граждане будут импорт, который станет снова активно завозится в страну из-за привлекательных для иностранных производителей внутренних цен. И все это будет происходить на фоне увеличения госдолга и периодически роста популизма, не обеспеченного экономическими предпосылками. Ведь эти предпосылки для полноценного развития снова так и не созданы ни для самого населения, ни для малого и среднего бизнеса. Кто уже из правительства вспомнит хотя бы о “создании миллиона рабочих мест для заробитчан”, вернувшихся из-за пандемии с Украину и так и не нашедших тут достойной работы.

Поэтому теперешнее укрепление гривны можно с очень большой натяжкой назвать позитивным фактором для экономики в целом.

Ход торгов 18 мая:

Предложение снова почти всю сессию превышало спрос и это отразилось на котировках. За день доллар подешевел еще на 9 копеек — с 27,495/27,515 гривен до 27,405/27,425 к концу торгов. Покупатели явно не спешили заключать сделки, играя “на понижение”. И эта тактика сегодня опять сработала. Продавцы после недолгого сопротивления были снова вынуждены опускать свои ценники, чем и пользовались покупатели. НБУ на рынок не выходил и излишек предложения “давил” на котировки.

В итоге, уже к 12 часам доллар просел с утренних 27,495/27,515 до 27,40/27,42 гривен, а затем уже до конца сессии находился в узком коридоре 27,405-27,415/27,425-27,435 гривен. Завершились торги на отметке 27,405/27,425.

Главные события вторника на валютном рынке:

Доллар с утренних 27,495/27,515 подешевел до 27,405/27,425 гривен к концу дня.

Нацбанк на рынок не выходил.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,4355 гривен, а официальный курс на 19 мая 2021 года установлен на уровне 27,4368 гривен за доллар.

Зображення
news.finance.ua

Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 17:26

  change_pm написав:
  vitaliian написав:не может, евро это стабильная и хорошо прогнозируемая валюта, если центробанк принял курс на укрепление то до 1,4 или даже выше дойдёт, но не завтра конечно, не путайте её с непредсказуемыми пиастрами у которых в один день две противоположных динамики.

Чьо :?: :shock:

ЦБ плаче, як не хоче росту йоро :roll: а ці падлюки омериканці одні підлянки підкладають...

Доллар США потерял лидерство в мировых расчетах, уступив первое место евро впервые с 2013 года, свидетельствуют данные расчетной системы SWIFT.

Доля евро в международных платежах в октябре составила 37,82%, увеличившись на 6 процентных пунктов (п.п.) с конца 2019 года. Доля доллара уменьшилась на 4,6 п.п., до 37,64%.

Третье и четвертое место заняли фунт стерлингов и иена, на пятое место вышел канадский доллар, который обогнал юань, сообщила SWIFT. На долю фунта, иены и канадского доллара пришлось в общей сложности 12,25% международных платежей в прошлом месяце.

Доля юаня упала до 1,66% - минимума с апреля. Китайская нацвалюта находилась на 35-м месте в октябре 2010 года, когда Swift начала отслеживать этих данные, но уже в 2014 году вошла в число шести наиболее популярных в международных расчетах валют.

https://clck.ru/UtAU2
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 17:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Mazay256 написав:"Сильно вниз" когда и насколько? Полтора месяца назад, когда eur/usd свалился к 1.17, один товарищ на этой ветке уже выдал что-то вроде "ну всё, теперь евро только вниз к 1.05"

Евро сделает в этом году вершину 13-летнего цикла , и дальше вниз ИМХО
Можно даже поармагедонить - где то ниже 1,0 и развал еврозоны :shock:
V tehno-teplo
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 17:40

  vitaliian написав:
  change_pm написав:
  vitaliian написав:не может, евро это стабильная и хорошо прогнозируемая валюта, если центробанк принял курс на укрепление то до 1,4 или даже выше дойдёт, но не завтра конечно, не путайте её с непредсказуемыми пиастрами у которых в один день две противоположных динамики.

Чьо :?: :shock:

ЦБ плаче, як не хоче росту йоро :roll: а ці падлюки омериканці одні підлянки підкладають...

Доллар США потерял лидерство в мировых расчетах, уступив первое место евро впервые с 2013 года, свидетельствуют данные расчетной системы SWIFT.

Доля евро в международных платежах в октябре составила 37,82%, увеличившись на 6 процентных пунктов (п.п.) с конца 2019 года. Доля доллара уменьшилась на 4,6 п.п., до 37,64%.

Третье и четвертое место заняли фунт стерлингов и иена, на пятое место вышел канадский доллар, который обогнал юань, сообщила SWIFT. На долю фунта, иены и канадского доллара пришлось в общей сложности 12,25% международных платежей в прошлом месяце.

Доля юаня упала до 1,66% - минимума с апреля. Китайская нацвалюта находилась на 35-м месте в октябре 2010 года, когда Swift начала отслеживать этих данные, но уже в 2014 году вошла в число шести наиболее популярных в международных расчетах валют.

https://clck.ru/UtAU2

Ну, от навіщо ти це виставив (не тобою написане) і ще й два + отримав? :mrgreen:

Там що написано, що Лагард прям хоче, щоб ойро було 1.4? І їй це потрібно, як кров із носу?

Ні, їй не потрібно, і ВВП ЕС в .опі... їй навпаки треба знизити курс ойро, а інструмента намає, бо її ведуть (ФРС веде)...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 17:50

  Realist написав:Шановний Искатель, вже не вперше помічаю, що вам некомфортно коли гривня зміцнюється. Із чим це повязано, якщо не секрет? Я от навпаки більше люблю такі дні як сьогодні, адже заробляю в гривні і можу дозволити собі купити більше доларів.
  Искатель написав::) Вы торопитесь с выводами. В Киеве пока что 27,50-27,51 на продажу. И нал начинает явно тормозить, отставая от межбанка.


Ви помиляєтесь. Шкода, якщо таке враження склалося. Я просто далекий від зайвої ейфорії і за об'єктивне висвітлення подій.
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 17:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  change_pm написав:Там що написано, що Лагард прям хоче, щоб ойро було 1.4? І їй це потрібно, як кров із носу?
за 10 лет трейдерства я научился понимать когда валюту двигает центробанк, а когда спекули. Амплитуды сильно отличаются. Евро будет расти ещё год-два. И падало оно точно так же, до тошноты медленно но уверенно. Для спекулей тренд на 3 года невероятно долгий и не подъемный по ресурсам период, на котором много не заработаешь. Им наоборот надо быстро, 3-6 месяцев и на выход.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 18:31

  vitaliian написав:
  change_pm написав:Там що написано, що Лагард прям хоче, щоб ойро було 1.4? І їй це потрібно, як кров із носу?
за 10 лет трейдерства я научился понимать когда валюту двигает центробанк, а когда спекули. Амплитуды сильно отличаются. Евро будет расти ещё год-два. И падало оно точно так же, до тошноты медленно но уверенно. Для спекулей тренд на 3 года невероятно долгий и не подъемный по ресурсам период, на котором много не заработаешь. Им наоборот надо быстро, 3-6 месяцев и на выход.

100500!!! 3 роки тренда всьго 20% прибутка? Це неповага до себе і своїх пенендзів :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 18:34

  V tehno-teplo написав:
  vitaliian написав:зря вы не верите в евро а ведь после выборов Байдена был жирный шанс откупиться
Зображення

ИМХО Евро еще может сходить куда-нибудь к 1,26 .. а затем сильно вниз


Даже 1,25 маловероятно...да и 1,245 тоже
даже уровень 1,23 взять не могут (не говорю про пару часов, как в январе...а хотя бы пару дней)

Виталиан пишет 3й и 4й раз про 1,40 (в ближайшие 5 лет точно такого не будет)
про падение евро ниже 1,10 тоже не будет

коридор 1,15-1,23 на этот год
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 18:37

  change_pm написав: 3 роки тренда всьго 20% прибутка? Це неповага до себе і своїх пенендзів :mrgreen:

вы о чём? я же чётко написал что спекулям это неинтересно, евро двигает центробанк.
vitaliian
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